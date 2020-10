FC Mělník – Slovan Pdy 0:5

Poděbradský snajpr Lukáš Jiráň opět předvedl střeleckou formu a nasázel tři branky. Na svém kontě jich má už jedenáct. K němu se po změně stran přidali Mišák a Stánok. Sečteno, podtrženo – jasný výsledek 0:5.

„Soupeř byl slabší. My jsme měli personální problémy, přesto jsme byli lepším týmem,“ uvedl po zápase trenér hostí Libor Pala. „Měli jsme nastřílet více gólů, měli jsme asi patnáct čistých gólových šancí, z toho čtyři do prázdné brány. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem,“ řekl kouč Slovanu. „Jsem rád, že jsme před pauzou zvítězili a teď se musíme dát zdravotně dohromady. Hráli jsme bez tří hráčů základní sestavy a bylo to znát,“ dodal kouč.

Branky: 13., 40. a 44. Jiráň, 55. Stánok, 80. Miščák. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:0. Poločas: 0:3.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Borovička, Bernard, Znamínko – Stánok (81. Štítkovec), Havrda, Hran Ca, Nikulin – Jiráň, Mišák.