Liblice – Jíkev 1:3

„Konečně jsme bojovali a hráli fotbal. Zaslouženě jsme se také dostali do vedení a vypadalo to velmi dobře. Bohužel v poslední minutě prvního poločasu přišlo vyrovnání,“ uvedl trenér domácího mužstva Petr Samek. „Druhý poločas byl kdo z koho a my opět soupeři darovali druhý gól, a ten nás zastavil. Pak už jsme se snažili, ale soupeř si to zkušeně hlídal a přidal uklidňující třetí gól. Bohužel máme stále hodně zraněných, a to se pořád projevuje. Nemáme sílu nepříznivý vývoj otáčet. Rozhodně se ale nevzdáváme a budeme se snažit to prolomit,“ dodal odhodlaně Petr Samek.

„Zápas nebyl divácky nikterak atraktivní a my jsme začali dost vlažně. To nás bohužel provázelo celý první poločas. Nebyli jsme soustředění a dovolili jsme soupeři hrát a někdy i tvořit. Naštěstí jsme dokázali ataky odvracet, bohužel jsme ale inkasovali po naší hrubé chybě v obraně. Ani potom jsme nebyli na míči tak jako obvykle a byli jsme rádi, že se nám těsně před poločasem podařilo vyrovnat. To když si Klimpl ve vápně udělal dvě kličky a předložil Kóňovi, před prázdnou kasu. Ten už neměl problém dostat balon do sítě. Gól do poločasu nás pak dostal do hry. O přestávce jsme si řekli, ze musíme být víc aktivní a tlačit se dopředu a to jsme plnili hned od začátku druhého poločasu. Dostali jsme soupeře pod tlak a po deseti minutách předvedl Fíša (Fichtner – poz. red.) parádní kousek. Na kruhu dostal balon, chytře se podíval, kde stojí brankář a lobem přes celou půlku si řekl o gól měsíce,“ smál se jíkevský předseda klubu Jan Lebduška. „Soupeř byl ale stále nadosah a bojoval o každý balon. Až v závěru Kóňa svým druhým gólem rozhodl o tom, že si odvezeme tři body,“ uvedl Lebduška.

Branky: 24. Vostrovský – 44. a 85. Kóňa, 57. Fichtner. Poločas: 1:1.