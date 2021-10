Žiželice – Jíkev 1:8

„Bylo to jen o tom, kolik dáme gólů. Od začátku bylo víceméně jasné, že tady budeme úspěšní. Ale vůbec jsme nehráli, co jsme chtěli. Byl to takový divný zápas, přišlo mi, že se postupem času přizpůsobujeme hře soupeře. Dál nás bohužel sráží četná zranění důležitých hráčů, což se ale kluci snaží nahrazovat bojovností. Individuálně jsme byli jasně lepší, ale souhra leckdy vázla. Naštěstí domácí nekladli velký odpor. Do poločasu jsme dali tři góly a po nich přidali dalších pět. Opět se blýskl hattrickem Maroš Klimpl, nejhezčí gól ale přidal v samém závěru Tomáš Fichtner. Domácím se minutu před koncem podařilo dat gól, Fíša si postavil balon na středový puntík a hned z rozehrávky přes celou půlku nachytal přesným lobem domácího gólmana na švestkách," hodnotil průběh střetnutí jkevsý hrající předseda Lan Lebduška.

Branky: 89. Apiján – 18., 64. a 83. Klimpl, 59. a 90. Fichtner, 6. Pařízek, 27. Kóňa, 81. Veselý. Poločas: 0:3.