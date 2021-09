Jíkev – Milovice 5:2

„Milovice přijely bojovně naladěné a od začátku se zápas přeléval z jedné strany na druhou. Už ve druhé minutě jsme ale zahrozili a gólman Milovic střelu Klimpla vyškrábl na roh. Bohužel jsme za pár minut prohrávali, když nám po levé straně utekl hostující hráč a zavěsil. Pak jsme dostali příležitost srovnat stav z poměrně přísně nařízené penalty, ale jinak neomylný Maroš Klimpl nedal. Ten byl ale po celý zápas dál aktivní a po chvíli po přesné nahrávce Másílka z voleje nedal jinak velmi dobře chytajícímu milovickému gólmanovi šanci. První poločas byl herně vyrovnaný, z naší strany trochu rozháraný ale když Kóňa přesnou táhlou střelou k tyči pět minut před přestávkou otočil skóre na naší stranu, už jsme drželi zápas pevně v rukou,“ zhodnotil první poločas okresního derby jíkevský hrající předseda Jan Lebduška. „Druhý poločas byl z naší strany o dost lepší, dál se dařilo vynikajícímu Klimplovi, kterému se podařilo zkompletovat hattrick,“ uvedl Lebduška. „Maroš je rozdílový hráč, kterému je těžké odebrat balon, hraje chytře a rychle kombinuje. Jsem rád, že se mu střelecky daří. Devět gólů v sedmi zápasech je toho důkazem. Utkání jsme pak zkušeně dotáhli do vítězného konce,“ dodal předseda jíkevského klubu.

„Zápas v Jíkvi jsme nezvládli. Něco si řekneme a není to tak. Přitom jsme začali dobře, trefil se Tangl, ale pak jsme vyklidili pole. Jíkev měla v prvním poločase dvě tutovky, naštěstí jsme je přežili a pak ještě penaltu, kterou jsem Klimplovi chytil. V kabině si řekneme, ze do druhého poločasu na to vlétneme, ale opak je pravdou. Když si půjdeme jenom zahrát, tak neuděláme nic. Jsem na kluky vyloženě nas…,“ zlobil se po zápase milovický brankář Ondřej Fišer. „Nejhorší je, že zkušení hráči dělají fatální chyby. Chtěl bych poděkovat klukům z béčka, kteří nám pomohli,“ dodal milovický gólman.

Branky: 29., 51. a 58. Klimpl, 40. Kóňa, 75. Másílko – 11. Tangl, 85. Vajdík. Poločas: 2:1.