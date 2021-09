Ostrá – Jíkev 4:2

„Tři body se počítají, ale se zápasem moc spokojený nejsem,“ ulevil si po utkání hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Jíkvi se při rozcvičce zranil brankář a následně zápas začal mým nesmyslným zákrokem na hráče Schuberta, kdy jsem měl být vyloučen,“ sypal si popel na hlavu kouč Ostré. „Byl jsem se o poločase omluvit v kabině Jíkve, ale ještě jednou bych se chtěl dodatečně omluvit, tohle jsou věci, které nemají s fotbalem absolutně nic společného. Od té doby zápas plynul ve velmi zvláštním tempu. Gólem Wolfa jsme šli do vedení, ale po pár minutách bylo z penalty vyrovnáno. Naštěstí se za chvíli utěšenou ranou prosadil Manhart a poté jsem uzavřel po souhře Wolfa s Dozorcem poločasové skóre. Druhý poločas pro nás nezačal dobře, když jsme podcenili jednoduchý nákop za obranu a Klimpl snížil. Následně začal náš festival špatně vyřešených situací v přečíslení a zahozených šancí, za což jsme byli málem potrestáni po jednom z dlouhých autů Jíkve. Z mnoha vyložených šancí jsme proměnili pouze jedinou, kdy do prázdné brány skóroval opět Manhart a pečetil tak skóre utkání na čtyři dva. Jak jsem již zmínil, tři body se počítají, ale takovýhle zápas měl být v sedmdesáté minutě rozhodnutý za stavu šest dva nebo šest tři a už se mělo jenom formálně dohrávat. My se místo toho pomalu klepeme, aby už byl konec a udrželi jsme hubené vedení,“ vykládal po utkání Lukáš Dejl.

„Přijeli jsme do Ostré bez čtyř kluků základu, mezi nimiž byl i gólman a v průběhu zápasu se ještě dva kluci zranili. Improvizovali jsme vlastně ještě před výkopem, protože brankář se při rozcvičce také zranil a to nebyl dobrý začátek,“ načal hodnocení předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Přesto se nám podařilo na vedoucí gól domácích odpovědět a z penalty vyrovnat. Do poločasu jsme ale dvakrát inkasovali. O přestávce jsme do brány postavili útočníka Pařízka a brzy na to hrající trenér Poláček přesným pasem vpředu nasel Klimpla a ten hezkou ranou bez přípravy snížil. Hnali jsme se v tu chvíli dopředu, nastřelili břevno, pak i tyč, ale bohužel z protiútoku jsme dostali gól na čtyři dva a bylo hotovo. Zápas jsme ale dohráli napříč zraněními a absencemi zdecimovaného týmu se ctí. Při vší úctě k soupeři, za normálních okolností bychom tady bodovali a to i přesto, ze v závěru utkání se domácí předháněli v zahazování jasných šancí,“ přidal Lebduška.

A vyjádřil se také na adresu domácího Dejla, který nevybíravě vauloval jíjevského Schuberta, ale zachoval se férově. „Chci ocenit reakci domácího Lukáše Dejla, který po brutálním faulu zezadu z úvodu zápas, za nějž obdržel jen žlutou kartu, přišel v poločase k nám do kabiny a upřímně se našemu hráči omluvil. Body jsou jedna věc, ale zdraví hráčů je přednější," vysekl poklunu soupeři Lebduška.

Branky: 23. a 64. Manhart, 12. Wolf, 28. Dejl – 20. a 51. Klimpl (1. z PK). Poločas: 3:1.