Suchdol – Jíkev 2:1

„Zápas jsme si prohráli bohužel už v první půli. Ve dvanácté minutě jsme už prohrávali o dva góly. I když jsme nebyli horší, nešlo nám to. Balony nám odskakovaly od nohy, odrážely se k soupeři a my nebyli schopni pořádně ohrozit bránu,“ řekl k prvnímu poločasu předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Druhá půle už byla z naší strany o něčem jiném. Jenže rozhodčí nám nepřál, když neodpískal jasnou penaltu ještě v čase, kdy se se zápasem dalo něco dělat. Trefili jsme i břevno, ale domácí pak hráli v obraně na jistptu a zápas nakonec dokopali k upachtěné výhře. Což ale neznamená, že bych chtěl jejich výhru nějak snižovat. Výstavní gól Veselého nůžkami už jen korigoval nepříznivé skóre. Nakonec i rozhodčí v zápise chyboval, když gól připsal jinému hráči. Ale to není podstatné. Nám chybělo pět hráčů základu, což výrazně ovlivnilo náš výkon, ale na to se nemá cenu vymlouvat,“ vyprávěl Lebduška. „Jsem zklamaný. Kdybychom hráli od začátku jako ve druhém poločase, prohrát jsme nemuseli. Ale na kdyby se nehraje. Nedá se nic dělat, jsou před námi další zápasy, na které se musíme lépe připravit,“ dodal jíkevský předseda.

Branky: 2. a 12. Semrád – 89. Veselý. Rozhodčí: Zuskin. ŽK: 1:6. ČK: 80. Balcar (Jíkev). Diváci: 70. Poločas: 2:0.

TJ Jíkev: Hlavatý – Kyli (31. Balcar), Macek, Klimpl, Schubert, Poláček, Bialek, Zejmon, Veselý, Fichtner, Másílko.