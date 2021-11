Jíkev – Semice 5:3

„Začátek zápasu byl jak z hororového snu. Dvěma slepenými góly už ve čtvrté a páté minutě a dalším po čtvrthodině hry, jsme rázem prohrávali nula tři. V obraně jsme hořeli jako papír. A to soupeř nevyužil ještě další gólovku. V tu chvíli by si na nás nikdo nevsadil ani zlámanou grešli, ale to co jsme předvedli pak, byl v Jíkvi dlouho nevídaný obrat,“ nevěřil ještě dlouho po zápase jíkevský hrající předseda Jan Lebduška. „Fíša (Fichtner) dvěma góly a Šíťa (Šittich) jedním gólem a dvěma asistencemi zaveleli k obratu a řídili naši další hru. Klíčové bylo, že se nám podařilo do poločasu snížit na rozdíl jednoho gólu. To nás nakoplo a věřil jsem, že druhý poločas to zvládneme. Od jeho začátku bylo vidět, ze máme individuálně silně navrch, dostali jsme Semice pod tlak a v tom jsme jeli prakticky celý druhý poločas. Drtivá síla v ofenzivě byla znát, a to jsme ještě nedali penaltu, bohužel už čtvrtou v řadě,“ podotkl předseda klubu. „Jsem ale rád, že nás nepoloží ani takový začátek a neproměněná penalta. Ukázali jsme si, že když chceme, dokážeme trpělivou kombinací velké věci. Všichni kluci do jednoho zaslouží můj obdiv a respekt. Takhle se hraje za Jíkev,“ rozplýval se Lebduška.

„Zápas v Jíkvi jsme si prohráli sami. Začátek první půle se povedl. Měli jsme to krásně rozehrané, v sedmnácté minutě jsme vedli tři nula. Ve dvacáté minutě jsme pak měli šanci navýšit čtvrtým gólem, to se ale bohužel nepovedlo a z protiútoku Jíkev snížila. To byl první důležitý moment. A další momenty přišly, když jsme nedaly asi tři šance v prvním poločase. Domácí naopak proměnili dvě příležitosti na naši branku a do kabin se šlo za stavu dva tři. Druhou půli jsme začali špatně. Jíkev nevyhrála, ale my si to prohráli sami,“ řekl po utkání vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

Branky: 33. a 68. Fichtner, 22. Šittich, 46. Poláček, 74. Klimpl – 4. Kamlach, 5. Vavřík, 17. Jareš. Poločas: 2:3.