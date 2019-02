Praha - Utkání plné zvratů prožili fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem v dalším přípravném střetnutí. S pražským Zličínem (pražská I. A třída) nejprve o dva góly prohrávali, pak strhli vedení na svoji stranu díky hattricku forvarda Ježka, ale po změně stran dali dva góly Pražáci a vyhráli.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Domácí Zličín podal velmi dobrý výkon a úvod zápasu byl v jeho režii. Po chybě obránců vstřelili domácí první branku a další přidali po pěkném centru z levé strany. V tu chvíli to vypadalo na debakl, ale na jedna dva snížil Ježek, který obešel brankáře. Pak srovnal opět Ježek. Naši třetí branku dal po trestném kopu stejný hráč, kdy byl neomylný hlavou. Ve druhé půli už dávali branky pouze domácí. My jsme nedotáhli náznaky šancí do konce,“ zhodnotil utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „Byl to velice kvalitní soupeř, který ukázal, proč je v čele pražské I.A třídy,“ dodal kouč lyského mužstva.

Zličín – Lysá nad Labem 4:3 (2:3)