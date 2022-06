„Na malém hřišti jsme nemohli uplatnit naši hru, i proto jsme většinu standardních situací zahrávali přímo do branky. Z toho také pramenily některé naše branky. Soupeř měl za celý zápas jedinou šanci, kdy trefil břevno. To bylo za stavu jedna nula, zápas pak mohl vypadat jinak. Oni ale nedali a my jsme je potrestali druhým gólem. Pak už se hrálo jen na jejich půlce. Je to zasloužená výhra, kluci zápas odbojovali,“ byl spokojený předseda poděbradského klubu Michal Lovětínský.

Situace Poříčan je hodně kritická. Přesto tleskala celá tribuna

Branky: 28. Jiráň, 47. Pacovský, 74. Hron, 90. Riesz. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Riesz, Říha, Sekera (76. Znamínko), Bernard, Štěpánek, Mišák, Jiráň (69. Hron), Lovětínský, Pacovský (61. Šulc).