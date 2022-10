Utkání sice nabídlo jedinou branku, ta ale stála za to. Domácí Jan Jícha potáhl balon do šestnáctky, zasekávačkou se zbavil obránce, kouknul se na branku a míč z jeho kopačky zapadl přesně do šibenice. Jícha poslal míč do branky od tyče milimetry pod břevnem. Zkoprnělí hosté mohli jen přihlížet. To byla fotbalová lahůdka a pastva pro oči.

„Byl to pro nás hodně složitý zápas. Poříčany se ukázaly jako velmi kvalitní tým. Hrálo se ve velkém nasazení a agresivitě. Nebylo to jednoduché vítězství,“ přiznal trenér Radim Truksa. „Dostali jsme se do vedení po samostatné akci Jíchy, který si zasekl balon a střelou do šibenice vlastně rozhodl tento zápas. V dalším průběhu jsme měli takové pološance. Poříčany nás herně zlobily v první půli, ve druhé zase měly víc gólovek. Nás však jistými zákroky podržel Drápela. Těší mě udržená nula. Vyhráli jsme díky jednomu gólu, ale i taková vítězství se počítají. Určitě nás to do budoucna posílí,“ dodal Radim Truksa.

„Podali jsme nejlepší výkon v probíhající sezoně,“ těšilo hostujícího kouče Zdeňka Šmejkala. „Bohužel jse neproměnili i ty největší šance. Byl to hodně bojovný zápas, myslím, že byl i koukatelný pro diváky. V prvním poločase jsme hráli dobře, měli jsme tři šance, ale jediný gól dal Jícha. Byla to parádní trefa,“ uznal Šmejkal. „Ve druhé půli jsme vypadli z tempa, domácí měli nějaké závary a po nich dvě šance. Pak ale Makovský mířil do břevna a Dukay šel ze strany sám na gólmana. Hráčům nemám co vytknout, jen ty zahozené šance. Když máme ve Velimi čtyři, musíme nějakou proměnit, abychom měli šanci na dobrý výsledek. Rozhodlo to, že Velim má vzadu Petrů a vepředu Jíchu. Prostě zkušenost,“ dodal kouč poražených.

Velim – Poříčany 1:0

Branka: 20. Jícha. Poločas: 1:0.



Velim: Drápela – Petrů, Náděje, Michálek, Jícha, Koděra, Vokřál, Korenc, Kmoch (46. Ramšák, 90+3 Kosina), Vácha (88. Kopáček), Kasal (67. Dudek).



Poříčany: Vymazal – Krombholz (46. Makovský), Hanzl, Kutina, Gajdasz, Bím, Řehák, Urban, Dukay, Němec (61. Pařízek), Janda (70. Dobřanský).