„Utkání na velmi náročném terénu bylo od začátku hodně bojovné. My jsme spíš drželi balon, soupeř spoléhal na brejky. Po bezbrankovém poločase, kdy si oba týmy vypracovaly po dvou šancích, rozhodly naše dvě chyby ve druhé půli. I přes herní převahu jsme se nedokázali dostat do koncovky a to bylo rozhodující,“ uvedl po utkání trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

Branky: 51. Mihalík, 79. Šmíd. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Drobný, Vacík, Herčík, Hoffmann, Daněk, Kotek, Hrdlička, Hobík, M. Novotný (74. Wiehl), R. Novotný (59. Jarschel).