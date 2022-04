Slovan sice stále bojuje s řadou absencí, ale zatím se s tím vyrovnává bez větších problémů. V bráně třeba musel zaskočit na nepřítomnou jedničku Martina Hadvičáka Vlastimil Černý, který chytá za béčko. „Hadvičák na zápase chyběl, byl na vítání občánků,“ vysvětlil absenci gólmanské jedničky kouč vítězného celku Libor Pala.

Polabanu chyběla zkušenost. Dravost a snaha na Klíčany nestačily

Poděbradský tým poslal do vedení obrávce Borovička, také druhou trefu má na svědomí zadák. Pojistku přidal stoper Štěpánek. Exligista Magera si svůj gól schoval na druhý poločas a konečnou podobu výsledku dal střídající Hron, který byl na hřišti sotva šest minut. „Fór je v tom, že na rozdíl od minulých zápasů nechal tentokrát rozhodčí oba týmy hrát fotbal. Minule byl sudí nejhorší na hřišti, teď byl nejlepší. A když se hrál fotbal, byla to voda na náš mlýn,“ těšilo kouče Slovanu. „Záryby mají zkušené fotbalisty, kteří fotbal hrát umí a chtějí. Nejsou to žádní kopáči,“ podotkl Pala. „Jsem spokojen s výsledkem, nedostali jsme gól, i když byl v bráně náhradní brankář. Celé utkání odehrál Magera, opět nastoupil mladý Marek Lovětínský, takže všechno bylo dobře a všichni v klubu jsou spokojeni,“ neskrýval velkou radost kouč Libor Pala.

Branky: 16. Borovička, 33. Štěpánek, 52. Magera, 88. Hron. Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Černý – Borovička, Štěpánek, Bernard, Hran Ca, Riesz (71. Sekera), Havrda, Pacovský (71. Jiráň), Magera, Marek Lovětínský (82. Hron), Říha.