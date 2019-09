Vlašim B – Lysá 3:1

„První půle byla dobrá, měli jsme dost standardních situací a čtyři šance. Dali jsme i gól, ale kvůli ofsajdu neplatil. A ještě jsme nastřelili tyčku. Pak jsme ale inkasovali. Do druhé půle jsme si věřili, že s tím něco uděláme, ale bylo to z naší strany slabé, nebyli jsme nebezpeční,“ vyprávěl po utkání lyský zkušený středopolař Matěj Brabec, který do zápasu kvůli zranění nenastoupil. „My jsme to otevřeli a domácí chodili do brejků. Dostali jsme laciný gól, pak jsme snížili. Jenže další možnost na vyrovnání jsme neměli a soupeř vedení pojistil,“ zhodnotil utkání Brabec.

Branky: 32. Přitasil, 57. Vlasák, 76. Štětina – 57. Hanke. Rozhodčí: Marek. ŽK: 3:1. Diváci: 45. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá: Libor Novák – Helmich, Švorba, Kubín – Vránek, Urban, Janda, Lukáš Novák (46. Hanke), Matouš Brabec – David Novák (77. Růžička), Ježek.

