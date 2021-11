Slovan Poděbrady – Divišov 1:0

Úvodní pětačtyřicetiminutovka gól nenabídla. A pomalu už to vypadalo, že ani ve druhém poločase branka nepadne. Jenže padla. Nakonec se z vítězství mohli podruhé za sebou radovat borci domácího celku. Tři body jim zařídil chvíli před koncem Šulc. Podruhé za sebou také gólman Hadvičák vychytal čisté konto.

„Měli jsme po celý zápas velkou převahu a velkou spoustu jasných gólovek. Jen nám to tam nepadalo. Soupeř nás ohrozil dvakrát, jednou perfektně zasáhl gólman a jedou hosté netrefili prázdnou branku. My jsme měli dohromady tak dvanáct šancí, z toho pět jich bylo tutových,“ vypočítával Libor Pala, trenér poděbradského Slovanu. „Ke konci jsme to urvali silou vůle. Stále jsme chtěli útočit a po brejku našel Jiráň přihrávkou pod sebe Šulce a ten na zadní tyči nezaváhal,“ popsal gólový moment trenér vítězného mužstva.

Podruhé v řadě nedostal gólman Slovanu Martin Hadvičák gól. „Je to zkušenost brankáře, je to naše jistota. Začal organizovat hru před sebou, to se z jeho strany hodně zlepšilo a pomáhá to celému týmu. Musím ho pochválit, je to vzor mladého gólmana Holého,“ dodal Libor Pala.

Branky: 82. Šulc. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hran Ca, Havrda, Borovička, Štěpánek, Mišák, Bernard, Jiráň (90. Sezima), Ber, Šulc, Sekera.