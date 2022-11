„Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů podzimu a celkově si myslím, že to bylo oboustranně zajímavé a kvalitní utkání,“ řekl po zápase hrající trenér lyského Slovanu Matěj Brabec. „Bohužel jsme vyšli bodově naprázdno, i když jsme dvakrát vedli a řadu dalších šancí jsme nevyužili,“ litoval Brabec. „Soupeř má velkou kvalitu do ofenzivy, ale hlavně první půli jsme organizovanou obranou nepouštěli domácí do gólových šancí a sami jsme byli nebezpeční v rychlých kontrech. Ale nedokázali jsme navýšit rychlé vedení do poločasu a stálo nás to body,“ dodal lyský kormidelník.

Vítězná série Sokolče skončila. Postavení v tabulce a zisk bodů je ale parádní

Branky: 58. a 73. Urban, 77. a 88. Flóro - 7. Veselý, 68. Janda. Poločas: 0:1.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (86. Ježek), Müller, Švorba, Schneiberg (82. Kodeš), Veselý, Urban, Janda, Vránek, Brabec, T. Kříž.