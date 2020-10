Jíkev – Vrdy 4:0

„Na zápas, který bude klidně na měsíc poslední, jsme se těšili a chtěli bodovat. Škoda, že nemohli přijít na utkání diváci, a to jsme připravili asi třicet pět pořadatelů, z toho osmnáct z Vrd, co dohlíželi na bezpečný průběh fotbalového střetnutí. Jíkevskou kasu by takto rozsáhlý sbor činovníků přišel draho, ale naše milá hospodská vyřešila gáži čajem s rumem, samozřejmě z okénka a po zápase,“ řekl s nadsázkou trenér Jíkve Jan Balcar.

„Do kabiny nedorazil brankář, s tímto postem míváme občas problém, a tak nastoupil do svatyně hrající trenér a zamknul branku,“ smál se trenér a gólman v jedné osobě Jan Balcar. „Hra byla na začátku opatrná a po rohu jsme šli do vedení. Druhý gól přišel po nerozvážném skluzu obránce hostí na našeho Veselého, který si píchl balon a upadl přes hráče, co jel na sáňkách. Měli jsme ještě dvě gólové příležitosti, ale nedali. Nicméně osnovy zápasu již byly napsány. Soupeř zahrozil jen asi dvěma protiútoky. Ve druhém poločase jsme mohli mít ještě tři penalty, ale rozhodčí písknul jen jednu, jinak by byl výsledek pro Vrdy o dost krutější. My jsme byli se svou hrou spokojeni a celkové skóre jsme přehoupli do kladného rozdílu. Ukazuje se, že hráč, brankář a trenér v jedné osobě Balcar je klíčovou osobou našeho mužstva,“ vtipkoval kouč Jíkve.

Branky: 14. Pařízek, 32. Mamurov (z PK), 59. Veselý, 63. Klimpl (z PK). Rozhodčí: Roth. ŽK: 2:3. Poločas: 2:0.

TJ Jíkev: Balcar – Mamurov, Macek, Klimpl, Schubert, Poláček, Bialek, Veselý (75. Másílko), Fichtner, Pařízek (81. Kóňa), Tomášek (67. Surový).