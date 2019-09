Ostrá B – Vrdy 1:1, na penalty 4:3

„Patnáct minut bylo z naší strany velice slušných a zaslouženě jsme se ujali vedení. Pak se ale karta obrátila, lepší byl náš protivník, rychle vyrovnal a měl i další šance, které nedal. Ve druhém poločase jsme byli zase o něco lepší my, také jsme měli šance, ale také jsme je zahodili. Po devadesáti minutách to byla spravedlivá remíza,“ uznal vedoucí rezervy Ostré Pavel Jásek. „Penalty už jsou loterie a my jsme v nich získali druhý bod. Soupeř prokázal svoji kvalitu. Mají dobrý tým a hráli hodně slušně,“ chválil soupeře Jásek.

Branky: 9. Mareš – 19. Nesládek. Rozhodčí: Bekešský. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:1.

Ostrá B: Volejník – Štejnar, Ghanem, Sedlák, Mansfeld, Mareš, Dejl (81. Trnečka), Manhart, Wolf (46. Chramosta), L. Dozorec, Kukla (83. Strnad).