Tři Dvory – Ostrá 6:3

Od první minuty to byla ze strany Ostré tragédie. „Někteří se ani nezpotili a na hřišti si dělali, co chtěli. Pokud by to mělo takhle pokračovat dál, bylo by lepší, aby se věnovali raději sbírání známek nebo vláčků. Teď tam vidím partu kluků, která je silná kecama v šatně, ale tím to končí. Při tom vím, že na to mají,“ řekl k nepovedenému utkání vedoucí rezervy Ostré Pavel Jásek.

Branky: 32. Slezák, 47., 68. a 88. Brunclík, 50. Suchánek, 65. Pokorný – 26. Manhart, 38. Ghanem, 77. Dozorec. ŽK: 3:2. ČK: 16. V. Novák (Tři Dvory). Rozhodčí: Kuba. Diváci: 60. Poločas: 1:2.

Ostrá: Volejník – Ghanem, Manhart, Šedina, Chramosta, Kadeřábek, Wolf (67. R. Dozorec), L. Dozorec, Kukla, Schovanec (65. Papoušek), Těšínský (62. Dejl).

Markéta Stiborová