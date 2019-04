Velim – Poříčany 1:2, na penalty 2:4

První půle byla ze strany Poříčan celkem slušná. „První poločas byl dobrý. Dokázali jsme si vytvořit dvě, tři dobré šance, ale bohužel jsme nastřelili jen tyč. Druhá půle od nás ale nebyla dobrá. Neuvěřitelně moc jsme kazili jednoduché míče, a i proto šli domácí do vedení,“ přiznal trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Potom se Poříčany trošku probudily, když za pět minut trefil Nádeníček konstrukci branky. „To ještě branka nepadla. O dalších pět minut později jsme konečně srovnali. Nádeníček krásně předložil balon Červenému a ten uklidil míč do branky. Do konce utkání se už skóre nezměnilo. Hodně nás podržel ke konci gólman Janocsko. Právě i on následně vychytal penalty,“ chválil trenér Šmejkal.

Branky: 57. Váňa – 69. Červený. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Zuskin. Diváci: 300. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Janocsko – Pergl (80. J. Puk), Zdeňka, Štěch, O. Puk – Ramšák (46. Červený), Šmidrkal, Prejsek (66. Vild), Gajdasz – Janda – Nádeníček.

(sti)