Okresní fotbalové derby krajské I.A třídy mělo jasného vládce. Tím se stalo mužstvo Polabanu Nymburk, které zvítězilo čtyřbrankovým rozdílem na trávníku Slovanu Lysá nad Labem. Hostující výhru řídil především útočník Jan Vacík, autor hattricku.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Polaban Nymburk - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Polaban Nymburk 0:4

„V okresním derby jsme výkonnostně neobstáli,“ přiznal hrající trenér lyského týmu Ondřej Poborský. „Na konci vyrovnané první půle jsme obdrželi branku prakticky do šatny. Ve druhém poločase jsme oživili útok, ale nevedlo to k větším šancím. Naopak hosté úspěšně proměnili brejkové situace. Výsledek je pro nás sice krutý, ale vítězství Polabanu bylo zasloužené,“ nehledal výmluvy kouč Poborský.

„Skvěle jsme vstoupili do utkání a už v 5. minutě jsme mohli vést 3:0. Bohužel žádnou šanci jsme neproměnili. Poté jsme sice byli lepší, ale už jsme si toho moc nevytvořili. Až asi ve 43. minutě se hezky prosadil Vacík, když viděl špatné postavení gólmana a přehodil ho z větší vzdálenosti. Ve druhém poločase proměnil v 57. minutě hned naši první šanci Sladkovský po pěkné akci a hned v 62. minutě se opět trefil Vacík. A v 70. minutě dokončil hattrick Vacík po individuální akci Hrdličky. S výsledkem i hrou jsem spokojený, ale nijak bych to nepřeceňoval. Doufám, že to dodá klukům chuť do posledních dvou zápasů,“ řekl po okresním derby kouč Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.

Branky: 44., 62. a 70. Vacík, 58. Sladkovský. Poločas: 0:1.

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž (65. D. Šlingr), Müller, M. Šlingr, Krušinský (71. Forejt), Veselý (71. Šatný), Schneiberg, Malínský (51. Hanke), Urban, Ryšánek, T. Kříž.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Novotný (79. Filip), Hrdlička, Kotek, Vacík, Hoffmann, Herčík, Hájek (74. Hobík), M. Šimon (62. Wiehl), Sladkovský (74. Ruszó), Drobný.