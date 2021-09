„V prvním poločase jsme měli možná i o trochu více ze hry. Po naší ztrátě se však vedení ujal soupeř. Rychle obdržená branka ihned po nástupu do druhého poločasu nás samozřejmě ovlivnila. Po třetí brance v naší síti upravil skóre Kubelka,“ zhodnotil duel krátce manažer královéměsteckého klubu Roman Šádek.

„Přijel k nám Městec, který pro měl byl příjemným překvapením, jakou má kvalitu. První půlku jsme pálili šance a už jsem si říkal, že to neprolomíme. Ale nakonec se tak stalo,“ oddechl si milovický gólman Ondřej Fišer. „Musím kluky pochválit za nasazení a herní kvalitu, zaslouženě jsme vyhráli. A náš Háza (Jan Krátký – poz. red.) dal hattrick, co víc si přát. A ještě se trefil po třech letech s přímáku. Konečně. Doufam, že v Bílém Podolí potvrdíme tuto výhru za tři body,“ řekl Fišer.

Byl to zápas milovického Jana Krátkého. Ten dal v zápase krajské I.B třídy všechny tři branky svého mužstva a poslal tak domů fotbalisty z Městce Králové bez bodového zisku. Na straně hostů se opět trefil Kubelka. Jeho branka ze závěru už nemohla na výhře Milovic nic změnit.

