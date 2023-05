Takovouto střeleckou fazónu jsem měl naposledy asi v Radonicích a to v sezoně, kdy jsem dal čtyřicet gólů. Ovšem to už je asi patnáct let zpátky a v okresním přeboru. Každopádně jsem rád, že jsem konečně zase zdravý a padá mi to tam.

Momentálně jste na třinácti přesných trefách v právě probíhajícím ročníku. S tím jste spokojený?

Těch třináct gólů mám jen za jaro. Na podzim jsem doma v Benátkách i vinou zranění odehrál pouze devět zápasů a gól jsem nedal ani jeden. Spokojený samozřejmě tedy s jarem jsem a hlavně jsem rád, že drží zdraví.

Naposledy jste porazili Vlašim B, která je na tom podobně jako vy. Může to být odraz k dobrému konci sezony?

Odrazit jsme se měli už první jarní výhrou nad Bohemkou Poděbrady. Bohužel od té doby jsme vyhráli až teď. Výhra nad Vlašimí je sice dobrá, tím, že to byl náš přímý konkurent o čtrnácté místo, ale jestli budou padat tři a více týmů, tak se obávám, že už je příliš pozdě na to nahánět soupeře před námi.

Hodně gólů jako tým dáváte, ale moc jich také dostáváte. Je obranná fáze nejslabší stránkou?

S tím, že nějaké góly dostávat budeme jsme do jara šli. Ovšem že to bude až takhle hrozné, jsme nečekali.

V tabulce se nacházíte na nelichotivém čtrnáctém místě. Kde hledat příčiny takového postavení?

Prošel jsem všechny soutěže od okresu až po divizi a je to naprosto stejné všude. Základem každého týmu, co hraje o záchranu, je vyhrávat doma. To se nám nedaří ani v zápasech, kdy několikrát za zápas vedeme a to mnohdy i o více jak jednu branku. To je hlavní příčina.

Jak už jste zmínil, nedaří se vám hlavně doma, což je problém. Ze třinácti utkání jste na svém hřišti vyhráli jen dvakrát. To se zdá skoro jako neuvěřitelné…

Ano, přesně kvůli tomu jsme na čtrnáctém místě tabulky.

VIZITKA

Bydliště: Benátky nad Jizerou

Narozen: 13. srpna 1988

Zaměstnání: obchodní zástupce – nerezové materiály

Znamení: Lev

Záliby: rodina, všechny sporty a rybaření

Oblíbené jídlo: bun bo nam bo a řízek s br. kaší

Oblíbené pití: voda, pivo

Oblíbený film: Vrchní, prchni, Útěk z Alcatrazu, Ilusionista

Oblíbená hudba: Queen