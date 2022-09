„Zápas jsme začali dobře, kontrolovali hru, jenže ve dvacáté minutě jsme dostali smolný gól z tečované střely. Dokonce to byla jediná střela na branku hostí za zápas. Nakonec do poločasu ještě dokázal Němec vyrovnat, tak skončil i poločas,“ hodnotil první pětačtyřicetiminutovku jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Druhá půle byla na jednu bránu, soupeř odešel fyzicky a přehrávali jsme ho. Jenže i z nejvyloženějších šancí jsme branku nedali. Klukům nejde upřít snaha, jen to byl prostě takový zápas, že i kdybychom hráli dva dny, tak ten gól asi nepadne. Předtím jsme měli ve dvou zápasech štěstí, teď se to obrátilo,“ přidal hodnocení kouč Šmejkal.

Vítaná vzpruha. Bohemia dominovala, góly dala ve druhé půli

Branky: 36. Němec – 19. Janda. Poločas: 1:1.

Poříčany: Borka – Dobřanský, Němec (82. Bázlík), Makovský, Krombholz (72. Pařízek), Urban (46. Dukay), Hanzl, Bím, Janda, Dvořák, Hetcl.