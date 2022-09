Na stadion do Votic, který pamatuje lepší časy, zajížděl Union k dalšímu zápasu o mistrovské body. „Podle tabulky jsme byli mírným favoritem, ale již v 6. minutě nás zaskočil soupeř vedoucí brankou. Obdrženou brankou jsme byli zaskočeni, ale s přibývajícím časem se hra vyrovnala, několik možností oba soupeři nevyužili. Až v samotném závěru - nejprve ve 42. minutě utekl po pravé straně Kovalov, našel Halouna a ten vyrovnal. Ihned po vyrovnání získal míč na polovině hřiště Jelínek a všiml si domácího brankaře na hranici šestnáctky a pokus přehodit jej mu vyšel – 1:2,“ popsal gólové momenty utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Po přestávce domácí nastoupili s odhodláním vyrovnat, ale v 53. minutě po přihrávce Dalekoreje prošel Kovalov obranou soupeře a navýšil vedení na 1:3. Hráči Votic však nesložili zbraně a naši chybu ve středním pásmu dokázali potrestat - 2:3. Domácí vycítili šanci, ale skvělý brankář Schlosser byl proti. Tím, jak se domácí tlačili do zakončení, vznikala okénka v jejich obrané činnosti a toho dokázal využít v samém závěru Kovalov a určil konečný stav skóre na 2:4,“ přidal Šikl. „Zápas přinesl hodně důrazu v osobních soubojích na úkor kvality hry. My jsme měli přece jen více fotbalovosti na kopačkách a skvělého Schlossera v brance, a tak výhra je zasloužená,“ byl přesvědčený čelákovický sekretář.

Branky: 6. Tábořík, 61. Kramný – 43. Haloun, 44. Jelínek, 54. a 88. Kovalov. Poločas: 1:2.

Čelákovice: Schlosser – Mašek, Jelínek, Kredba, Kovalov, Filip (90. Štrobl), Kolovecký, Skuhravý, Dalekorej (85. Bílek), Haloun (81. Janák), Koch (59. Konečný, 88. Skalický).