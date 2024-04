„Přijel k nám asi zatím nejkvalitnější tým,“ pochválil soupeře kapitán Bohemie Poděbrady Ondřej Hněvsa. „Po úvodním oťukávání jsme převzali kontrolu nad hrou a vytvořili si pár slibných situací. Do vedení šel ale bohužel soupeř, který si hezkou kombinací poradil s naší obranou. Poté jsme byli zase aktivnější a po zásluze odměněni gólem z přímého kopu. Druhý poločas ovlivnila červená karta pro Nováka, ale paradoxně jsme to byli my, kdo se dostal v následujících minutách do vedení. Zbytek zápasu byl od nás hlavně o morálce a nasazení před naší brankou a úspěšně jsme zápas dobránili,“ popsal cestu ke třem bodům poděbradský stoper Hněvsa.

Osobnost Deníku Jan Kamlach vymetl šibenici, dvěma góly srazil lídra

Branky: 31. Kalina, 70. Martínek – 26. Boček. ČK: 62. Novák (Poděbrady). Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Schulz (90. Zhang), Hněvsa, Svoboda, Soukup, Nykodým (85. Uher), Havránek, Králík, Novák, Martínek (77. Křivský), Kalina (77. Zumas).