„V závěru podzimní části mistrovské soutěže jsme hráli proti vedoucímu celku tabulky z Lužce. V prvním poločase mělo utkání velmi dobrou úroveň, střídaly se zajímavé momenty na obou stranách a dočkali jsme se i branek. Skóre otevřel ve 12. minutě hostující Kolařík po chybě naší obranné dvojice, pak jsme stav otočili. A ještě do přestávky soupeř po nepodařeném odkopu srovnal na 2:2. Po přestávce již úroveň hry nebyla tak vysoká. Hra se rozkouskovala, střídalo se a i v ochozech zavládly emoce. Zdálo se, že obě mužstva budou spokojená s remízou, ale v samém závěru se štěstí přiklonilo k hostům a v 83. minutě po špatném převzetí přihrávky Arazimem využil chyby hostující Branse a rozhodl o výhře Lužce. Remíza by byla spravedlivější, škoda,“ litoval sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: 16. Galovič, 21. Skuhravý – 12. Kolařík, 31. Motejzík, 82. Branse. ČK: po utkání trenér Čelákovice Radek Skuhravý. Poločas: 2:2.

Rožďalovice – Pečky 1:3

„Bohužel se nám poslední zápas nepovedl. Soupeři se povedlo skórovat z protiútoku z našeho rohu. I když jsme nějaké šance měli, tak se šlo do kabin za stavu 0:1. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně, ale bohužel jsme inkasovali další dvě branky. Sice jsme soupeře zatlačili, ale bylo to tím, že soupeř svůj náskok bránil a dohrával. Podařilo se nám pouze snížit. Poté jsme měli další šance, ale i kdybychom hráli do půlnoci, gól bychom nedali,“ litoval Oldřich Budka, trenér Rožďalovic. „Chtěl bych poděkovat klukům za odehranou polovinu sezony. Teď je potřeba se připravit na jaro, které bude ještě náročnější,“ uvedl kouč Trnavanu.

FOTO: Vlastní gól a penalta. Polaban urval na půdě rezervy Kosmonos aspoň bod

Branky: 65. Taneček – 21. Buřič, 50. a 51. Hovorka. Poločas: 0:1.

Pátek – Plaňany 6:1

„Za podzimního počasí se odehrál zápas, který nevypadal ze začátku na kononádu. Hosté od začátku měli chuť a dobrý pohyb. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Jako zkušené mužstvo jsme čekali na chybu a ta přišla. Ve 13. minutě průnikovka od Mejzra na naběhnutého Stibora za obranu. Gólman mu svým vyběhnutím zmenšil úhel, jenže Stibor zachoval klid a přihrávkou našel Ramšáka. Ten se před prázdnou brankou nemýlil. Jinak od nás hra nebyla dopředu dobrá. Dělali jsme zbytečné chyby v přechodu. V defenzivě vedené kapitánem Kohoutkem jsme soupeře nepouštěli do šancí. Až na jednu před poločasem, kdy se vyznamenal brankář Kožurik. Druhý poločas byl v naší režii. Od začátku jsme si vypracovali šance. Smolný zápas pro hostujícího brankáře, který zlikvidoval několik střel, ale pak během tří minut dvakrát chyboval a bylo rozhodnuto o osudu zápasu. Nejprve otálel s rozehrávkou, ze které pramenil gól Martina Puka, pak nešťastnou rozehrávkou našel Ramšáka a ten se nemýlil. Hosté nic nezabalili. Snažili se, z čehož pramenily naše brejky do otevřené obrany. Jeden z nich v 60. minutě sólem zakončil Martin Puk na 4:0. Z ničeho nic hosté snížili, když náš brankář nepovedenou kličkou vybídl útočníka k lehkému gólu do prázdné branky. Hosté stále útočili, ale naši útočníci jsou skvělý tandem. Ramšák utekl, ve vápně předložil míč Martinovi Pukovi a ten z první prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Hattrick Martin Puk. Po dvou minutách se řítil na brankáře Ramšák, když se vyhnul ofsajdu. Obešel brankáře a vsítil na konečných 6:1. Hattrick Marka Ramšáka,“ popsal vítězné utkání Marek Paclík z páteckého tábora. „Musím pochválit rozhodčí, povedený výkon. Hosté nepatří do míst, kde se nachází. Mají v týmu zajímavé hráče. Gratuluji týmu k vítězství a poděkování za celý podzim,“ dodal Paclík.

Branky: 12., 58. a 89. Ramšák, 56., 81. a 87. M. Puk – 75. Kuchař. Poločas: 1:0.

Prohlédněte si fotogalerii z utkání Pátek - Plaňany

Sadská – Jíkev 1:3

„Tentokrát se mi zápas hodnotí dobře. Sice jsme prohráli, ale odevzdali jsme výborný výkon,“ těšilo i přes prohru hrajícího trenéra Sadské Milana Svobodu. „Soupeře jsme potrápili. Doplácíme na to, že nedáváme góly. Během prvních deseti minut jsme mohli vést tři nula. Bylo to ale odbojované. Máme obrovskou marodku, jakou jsem nikde nezažil. Před utkáním nám vypadli další tři hráči, museli naskočit kluci z béčka a dorostu, za což jim děkuji,“ podotkl Svoboda.

„Těžký terén nám od začátku moc neseděl, ale pro oba soupeře to bylo stejné. Poločas byl vyrovnaný, šance na skórování měla obě mužstva, nám se však vůbec nedařil přechod do zakončení. Párkrát dobře zasáhl Bláža (gólman Blažek – pozn. red.), skvěle četl hru a podržel nás. Ve druhém poločase jsme se nakonec prosadili, kdy Fichtner dvěma góly a Pařízek jedním pro nás urvali utrápené vítězství. Hra nebyla ideální, ale i taková vítězství se počítají a nám šňůra čtyř výher v řadě zajistila přezimování na druhém místě tabulky, což je skvělé,“ radoval se předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 63. Barták – 52. a 76. Fichtner, 59. Pařízek. ČK: po utkání Náhlovský (Jíkev). Poločas: 0:0.

Městec Králové – Ostrá 6:2

„Tak to máme za sebou. Jízda s jednou kaňkou, která nám paradoxně pomohla - prohra v Rožďalovicích. S Románem Šádkem (manažer týmu – pozn. red.) jsme si říkali, že je škoda, že podzim končí. Zase jsme byli dominantní,“ liboval si hrající trenér královéměsteckého týmu Jan Šmidrkal. „Ostrá je velmi dobrý tým, snaží se hrát kombinačně a občas ukázala, že na těžkém hřišti umí velmi dobře zakomponovat. Tentokrát vylétl do ,nebes´ Patrik Šoufek, který nastoupil za zraněného Lukáše Kubelku a rozhodl zápas,“ chválil autora hattricku jeho kouč. „Musím ale pochválit celý tým. Jakým způsobem zakládáme útočné akce, je oku lahodící. Musíme udržet nos dole a přes zimu ještě zamakat. Byla by škoda tohle pustit. Jsme pořad v poločase. Všem přeji hezké svátky a super nový rok, protože teď to je černý den - úmrtí Karla Schwarzenberga a Romana Čechmánka,“ dodal Šmidrkal.

Kořínkova exhibice dovedla Slovan k vítězství po čtyřech porážkách v řadě

„Zasloužená výhra Městce, který potvrdil papírové předpoklady a ani se moc nenadřel. My jsme jim utkání znepříjemnili prakticky pouze mezi dvacátou až třicátou minutou, kdy se nám podařilo Štejnarem snížit na 2:1. Rozhodující momenty se naopak odehrály hned poté, kdy jsme nejprve místo taktického faulu na útočné polovině inkasovali z rychlého brejku domácích a následně se nechal po mladické nerozvážnosti vyloučit Birkuš. Poločas hrůzy už jenom korunovala penalta, kterou Procházka bohužel vyrazil přesně k nohám exekutora, který do odkryté branky zvýšil na 4:1,“ řekl k prvnímu poločasu hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Druhý poločas se nesl v duchu toho, že Městec hrál, co potřeboval a co mu stačilo a my jsme se snažili alespoň něco vyprodukovat směrem nahoru. Poslední minuta pak přesně ukázala, co je pro nás dlouhodobý problém. Nejprve jdeme jednoduchou situaci dva na jednoho, kterou nedokážeme ani zakončit a následně z protiakce dostaneme gól, kdy obránce absolutně nezpevněnou nohou blokuje střelu, takže ji pouze sklepne na úplně volného hráče domácích, který nahraje dalšímu úplně volnému hráči, který pohodlně uklízí balon do prázdné brány,“ přidal Dejl. „Nicméně jak jsem uvedl, o osudu a průběhu utkání nejvíce rozhodla branka na 3:1 a zbytečná červená karta. Poté už utkání připomínalo, jako když se v neděli po obědě sejdou dvě party kamarádů, jedna červená, druhá zelená, ta červená je lepší a zaslouženě vyhraje 6:2. Myslím, že pokud Městec udrží přes zimu kádr pohromadě a trenér Šmidrkal pohlídá, aby hráči k zápasům přistupovali pokorně, tak je bude těžko někdo dohánět,“ je přesvědčený kouč Ostré, který dále pokračovat nebude. „Tím moje krátká podzimní mise na postu hrajícího trenéra končí. Klukům i vedení Ostré přeji, ať si nyní všichni hlavně odpočinou, a ať mají jaro úspěšnější než podzim. Ale bez poctivé kolektivně odtrénované zimní přípravy to nepůjde,“ dodal Lukáš Dejl.

Branky: 9., 13. a 45. Šoufek, 30. Bejbl, 60. Vobořil, 90. Kopecký – 24. Štejnar, 66. M. Hradecký. ČK: 40. Birkuš (Ostrá). Poločas: 4:1.

Vykáň – Paběnice 5:4

„Klasický náš domácí zápas, opět hodně ofenzivní. Za stavu 2:4 jsme to měli hodně těžké, ale dali jsme brzy kontaktní branku, pak se to otevřelo a my jsme to nakonec zvládli. Všechna čest před soupeřem, který má hodně zkušený tým, jak zápas zvládl a jak v zápase jeho hráči bojovali. Nakonec se ale štěstí přiklonilo na naší stranu. Paběnicím přejeme do odvet hodně štěstí,“ uvedl po utkání kapitán Vykáně Jan Kočí.

Bohemii zdobila defenziva. To u nás nebývalo zvykem, těšilo Kubánka

„Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách, jako kdyby se trochu hrálo bez obran,“ uvedl kouč Paběnic Jaroslav Vlach. „Ve druhém poločase jsme šli do dvougólového vedení a myslel jsem si, že bychom to mohli udržet. Měli jsme to zahrát trochu lépe, zkušeněji,“ litoval kouč poražených. „Bohužel soupeř vyrovnal, my jsme nastřelili břevno, domácí ještě nedali penaltu. Dvě minuty před koncem srovnal Kramář na 4:4. Nakonec jsme v pětiminutovém nastavení v poslední vteřině dostali na 5:4,“ ulevil si Vlach. „Celý podzim nás sráží zbytečné individuální chyby a to se potvrdilo i v posledním zápase. Jinak jsem za dvacet bodů po podzimu celkem spokojení, doufám, že uděláme kvalitní zimní přípravu a na jaře nějaké body ještě přidáme,“ dodal Jaroslav Vlach.

Branky: 14. a 90+4. M. Kočí, 25. J. Kočí, 67. Huráb, 88. Kramář – 9. Mužátko, 19. a 63. Koloušek, 55. Blahník. Poločas: 2:2.

Semice – Velim B 4:1

„Pro nás velmi důležité vítězství proti kvalitnímu soupeři, navíc posílenému o mnoho hráčů A týmu. I přes opětovné problémy v sestavě, kdy nám chybí někteří kvalitní borci, tak jsme dokázali podat vynikající, bojovný, kolektivní výkon a zaslouženě jsme si došli pro tři body,“ těšilo Miroslava Čepelku, vedoucího semického týmu. „Začali jsme dobře, ve 3. minutě se uvolnil Kamlach a vstřelil vedoucí branku. Hned v 6. minutě jsme měli další stoprocentní šanci, ale Vavroušek sám před gólmanem vedení nenavýšil. Tentýž hráč měl v první půli ještě jednu šanci asi ve 39. minutě, ale jeho střela skončila těsně vedle. V první půli jsme v podstatě Velim do ničeho nepustili. Zato druhý poločas začal obrovskou šancí Velimi, ale tu zneškodnil náš gólman Sahula. V 51. minutě jsme přidali další branku, kdy Kamlach přihrál Kapičkovi a ten ačkoli na těžkém terénu uklouzl, dokázal se zvednout a zakončit. V 54. minutě mohl jít do další šance Vavroušek, ale opět byl proti těžký terén a následně z toho měla brejk Velim. Od 60. do 65. minuty jsme měli čtyři obrovské šance, z nichž rozhodně některá měla gólem skončit, jednu z nich vykopávala obrana hostů už před brankovou čárou, kdy byl gólman překonán. V 69. minutě jsme se dočkali navýšení skóre na 3:0, kdy Kubela našel Vavrouška a ten se tentokrát nemýlil. V 73. minutě bylo ještě veseleji, Kamlach rozehrál trestný kop na zadní tyč, míč si našel Bříza a velmi těžkou hlavičku trefil razantně a přesně na 4:0. Hostům jsme dovolili už jen korigovat výsledek, kdy se v 76. minutě přesně k tyči trefil Korenc. Poté už se nic zásadního nestalo. Chtěl bych opravdu pochválit všechny naše hráče, těžko někoho vyzdvihnout, ale musím zmínit, že naprosto bezchybný, vynikající výkon podal Adam Kubela, který toho strašně moc oběhal, vybojoval spoustu balonů a byl výborný jak do ofenzivy, tak i směrem dozadu,“ nešetřil chválou Miroslav Čepelka.

Branky: 3. Kamlach, 51. Kapička, 69. Vavroušek, 73. Bříza – 76. Korenc. Poločas: 1:0.