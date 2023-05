„My jsme hráli a Pátek nám dával góly,“ ulevil si Milan Svoboda, hrající trenér Sadské. „První gól jsme dostali po hrubé chybě, ale pak jsme celý zápas soupeře tlačili. Měli jsme převahu, ale ze svých šancí jsme nic nedali. Pak jsme pokazili rohový kop, dostali jsme druhý gól a vzápětí třetí. Tím bylo po zápase. Soupeř využil brejkových situací. Nám se spíše daří proti týmům ze špičky tabulky. Jinak to byl pěkný zápas a soupeři gratuluji k výhře,“ řekl Svoboda.

„Už v páté minutě se prosadil po rohovém kopu hlavou Ondřej Puk. To nás trochu uklidnilo. Sadská ale byla více na balonu a lépe kombinovala. K vážnějšímu zakončení jsme ji ale nepustili. Tlak domácích na konci poločasu jsme přečkali. Ve druhé půli se nám povedly dva brejky. V 60. minutě vybojoval Mejzr balon a poslal Ramšáka do sóla. Ten udělal kličku brankáři a skóroval do prázdné branky. O minutu později se znovu dostal do brejku Ramšák a znovu se nemýlil - 3:0. Branku jsme dostali z penalty. Vítězství jsme si ale pohlídali a zaslouženě vyhráli. Kaňkou na utkání je, že se nám zranili tři hráči," řekl k utkání obránce Pátku Jakub Navrátil.

Branky: 62. Čemus (z PK) – 5. Puk, 60. a 61. Ramšák. Poločas: 0:1.

Ostrá – Městec Králové 0:2

„Odehráli jsme smolný zápas. Neproměnili jsme spoustu příležitostí a naopak jsme inkasovali. První půli jsme odehráli dobře, soupeře jsme do ničeho nepouštěli a sami jsme měli šance ke vstřelení branky. Kdybychom po první půli vedli 2:0, tak by se zápas vyvíjel asi jinak. Na kdyby se nehraje a na smůlu se také vymlouvat nemůžeme. Volba řešení ve finální fázi u nás prostě nebyla dobrá. První gól jsme dostali po chytře rozehraném trestném kopu a druhý po nedorozumění v obraně. Pokud chceme bodovat, tak nesmíme dělat takové chyby,“ má jasno trenér Ostré Josef Pavliš.

Novákův direkt byl rychlý. Škoda, že na nás nechodí Wenger, smál se Voříšek

„S obrovským úsměvem a spokojeností budu zápas hodnotit. To, co jsem musel tento týden řešit za omluvenky, to bych nepřál ani největšímu nepříteli. Některé byly zdravotní, některé osobní, některé trapné. Každopádně jsme zápas odehráli s tím, co bylo. Chybělo nám deset hráčů A týmu. A fantasticky, takticky dobře. Strašně kluky chválím. Děkuju za to, jak to odpracovali,“ těšilo hostujícího kouče Jana Šmidrkala. „Ostrá je nepříjemný mančaft, ale my to nějak uflákali. Na šance Ostrá asi vyhrála, ale fotbal se hraje na góly. Vytěžili jsme z minima maximum a proto můžu v klidu číst pondělní tisk,“ smál se kouč vítězů. Den jak korálek uzavřela Sparta, která nám v kabině také udělala radost. Snad bude tato nálada panovat až do příštího zápasu a i v neděli po domácím zápase budeme takhle spokojení. Nějak se z těch absencí oklepeme a půjdeme zase do boje,“ burcuje hráče Šmidrkal.

Branky: 52. Vondrka, 64. Tošovský. Poločas: 0:0.

Semice – Vykáň 2:2

„Z naší strany velmi špatný výkon. Nejhorší na jaře, téměř nic se nikomu nedařilo. V naší hře byly nepřesnosti, chaos a odevzdanost. I když první šanci jsme měli my a kdybychom ji proměnili, tak by taky možná ten vývoj vypadal jinak. Ale nakonec jsme byli rádi, že jsme nedostali další tři góly v prvním poločase. Ve druhé půli jsme se aspoň o trochu zlepšili, ale i tak jsme zaostávali daleko za našimi možnostmi. Nakonec se nám aspoň v nastavení podařilo vyrovnat, takže jsme udrželi jarní neporazitelnost. Bod je pro nás asi vítězství za to, co jsme předvedli,“ přiznal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Konečně v plné síle a bylo to znát. Lysá si v klidu dokráčela pro výhru

„Jsme nadšení, že máme první jarní bod. Sahali jsme po třech, ale domácí srovnali v páté minutě nastavení. Už jsme si mysleli, že vedení neztratíme, ale stalo se. Vedli jsme v poločase o dva góly, díky dobré obraně jsme to vzadu drželi na nulu. Ve druhém poločase jsme po takovém nedorozumění dostali gól na dva jedna a domácím narostla křídla. Byli jsme pod tlakem a nakonec jsme inkasovali vyrovnávací gól,“ hodnotil utkání hráč Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 53. Brynych, 90+5. Kamlach - 38. Hanzlík, 43. Dlouhý (z PK). Poločas: 0:2.

Zeleneč – Jíkev 3:2

„Smolná porážka. Začali jsme dobře, měli jsme územní převahu, ale domácí hrozili z účinných brejků. Nám se sice podařilo po pěkném vybídnutí Kyrlyka Marošem Klimplem skórovat, ale hned nato měli domácí pár jasných šanci. Vedení jsme neudrželi dlouho, domácí nás začali přehrávat a právě z rychlého brejku vyrovnali. Po zbytek poločasu měli domácí už více ze hry a bohužel těsně před poločasem se dostali do vedení. Druhý poločas jsme začali lépe, měli jsme několik slibných příležitosti, ale ujala se až pěkná nechytatelná střela Edy Zejmona. Pak se hra opět vyrovnala a k domácím se přiklonilo štěstíčko, dali vítězný gól a my odjeli bez bodového zisku. Trápí nás marodka, ale musíme se s tím nějak poprat,“ uvedl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 23. Nevařil, 43. Luhan, 71. Novák – 16. Kyrlyk, 55. Zejmon. Poločas: 2:1.

Plaňany – Milovice 1:3

Branky: 61. Dittrich (z PK) - 37. a 58. L. Müller, 90. Štěpánek. Poločas: 0:1.