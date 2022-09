„Semice jsme zaskočili rychlým gólem. Další šance jsme ale nedokázali využít, a tak přišel trest v podobě vyrovnávacího gólu. Bohužel se u nás opakují chyby, po kterých inkasujeme góly. Soupeř má před naší brankou hodně času a prostoru. Semice toho dokázaly ve druhé půli využít a odskočily nám o dva góly. Nám naopak produktivita chyběla, nedokázali jsme se přes důrazně hrajícího soupeře prosadit,“ přiznal trenér Ostré Josef Pavliš.

„Do utkání jsme vstoupili velmi špatně, když jsme v první minutě dostali gól. Nebyli jsme tam dostatečně důslední. Od toho se odvíjela první půle a nepodávali jsme náš standardní výkon. Naštěstí jsme ale do konce prvního poločasu vyrovnali,“ uvedl Miroslav Čepelka, vedoucí semického mužstva. „Jak jsme spatně vstoupili do první půle, tak jsme dobře vstoupili do půlky druhé. V podstatě jsme asi ve čtvrté minutě druhého poločasu dali na 1:2. Tím, že jsme přidali ještě třetí branku, to soupeře trochu opařilo. V téhle fázi zápasu jsme byli jednoznačně lepším týmem, i jsme mohli nějaké góly přidat. Chtěl bych pochválit kluky za druhou půli, jak to odmakali a myslím si, že si vezeme z Ostré zasloužené vítězství,“ dodal Čepelka.

Branky: 1. Manhart – 34. Kamlach, 49. a 54. Jareš. Poločas: 1:1.

Pátek – M. Králové 0:1

„První poločas jsme si nevytvořili vážnější šanci. Soupeř dobře bránil. Ve 20. minutě jsme dostali branku z přímého kopu. Na konci poločasu jsme zahrávali roh, ale hlavička Bulíře skončila těsně nad městeckou brankou. Ve druhé půli jsme chtěli zápas strhnou na svoji stranu. Když se nám podařilo dostat míč do branky, tak nebyl gól kvůli ofsajdu uznán. V 70. minutě zahrál obránce Městce ve vápně rukou. Nařízenou penaltu ale Grospič nedal. Brankář jeho pokus chytil. Za zmínku ještě stojí zakončení Fořta. Bohužel jeden pokus mu brankář zneškodnil a druhé zakončení těsně minulo bránu. Důrazem, bojovností a obětavostí si Městec odvezl všechny body,“ řekl po zápase hráč Pátku Michal Sporiš.

Dvojnásobnou přesilu Bohemia nezvládala, drama bylo až do konce

„Do zápasu jsme vstupovali pod jemným tlakem. Minulý zápas se nám hrubě nepovedl, a tak jsme museli bodovat, nejlépe vyhrát. První poločas jsme byli dominantní, dali jsme gól a pak se malinko zatáhli a dostali soupeře do hry. Druhý poločas byl z naší strany ustrašený. Už jsme nehráli to co první poločas a soupeř byl na koni. Z převahy soupeře jsme chodili do brejků. Ale co my nedáme, ach jo,“ povzdechl si hostující hrající trenér Jan Šmidrkal. „Každopádně je třeba zmínit zlepšený výkon soupeře a jeho šance druhý poločas, plus neproměněnou penaltu. Jak jsem tři kola chválil rozhodčí, tak teď bohužel nemohu. Ale to je fotbal. Svůj tým chválím za bojovný výkon a týmové pojetí,“ uvedl Šmidrkal.

Branky: 20. Černovský. Poločas: 0:1.

Sadská – Jíkev 1:4

„Zápas se nám vůbec nepovedl, mohli jsme dát tři branky hned na začátku a bylo by po zápase. Bohužel to se nám nepovedlo a z vyhraného zápasu to bylo přesně obráceně. Jinak zápas byl celkem vyrovnaný, ale soupeř dával góly a my ne,“ vyprávěl po utkání sadský útočník Tomáš Plot.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře. Soupeř si vytvořil několik příležitostí. Využil tu nejméně nebezpečnou a ve 25. minutě se dostal do vedení. Naše hra se ale postupně zlepšovala a dokázali jsme do poločasu otočit výsledek v náš prospěch. Druhý poločas se už odehrával v naší režii, přidali jsme dvě branky a výsledek utkání si zkušeně pohlídali. Všem našim hráčům patří velká pochvala za příkladnou bojovnost a vůli po vítězství,“ radoval se jíkevský Pavel Pařízek, hrající asistent trenéra.

Branky: 25. Pavel – 31. Pařízek, 45. Klimpl, 58. Balcar, 67. Veselý. Poločas: 1:2.

Vrdy – Vykáň 1:2

„Střídavě oblačno bylo i během naší hry. První poločas jsme neproměnili vyložené příležitosti a tím jsme ve druhém dějství soupeři dali ještě možnost bojovat o přijatelný výsledek. Duel plný osobních soubojů a nervozity jak na hřišti, tak mezi lavičkami, ukončil krásnou trefou debutant v našem dresu Michal Kölbl. Jsem rád, že se v utkání prosadili oba naše hroty – Dlouhý a Kölbl, a zároveň chválím týmový výkon svých svěřenců. Vrdy zaslouží za snahu též absolutorium. Byly nám dobrým soupeřem,“ chválil svůj celek i protivníka trenér Vykáně Oldřich Pařízek.

Branky: 53. Semrád – 3. Dlouhý, 82. Kölbl. Poločas: 0:1.

Zeleneč – Milovice 5:3

„Do zápasu jsme vstoupili neskutečnou chybou stopera, který ve vápně chytil centrovaný balon do ruky. Následovala penalta, ze které se soupeř nemýlil. Asi v 5. minutě už šli domácí do dvougólového vedení. Nic jsme nezabalili a po gólech Lukáše a Lukáše Müllera jsme vyrovnali. Mohli jsme jít do vedení ale Dlouhý svůj samostatný únik neproměnil, a tak přišlo potrestáni a domácí šli opět do vedení. Ve druhém poločase jsme chtěli výsledek zvrátit na naši stranu, ale bohužel jsme dostali rychlý gól na 4:2 po rohu soupeře. Měli jsme i další šance, které se nepodařilo proměnit a přišlo další potrestání. Zápas ovlivnil především tragický vstup do zápasu. Teď už se musíme soustředit na důležité domácí utkání, kde musíme naplno bodovat,“ má jasno asistent milovického trenéra Ondřej Fišer.

Branky: 3. Javůrek, 7. Kouřimský, 40. Hajný, 55. Skuček, 56. Larva (z PK) – 24. Lukáš, 25. a 90+2. L. Müller. ČK: 60. Havierník – 53. Mičinec (trenér), 63. Totakhail. Poločas: 3:2.