„Gratuluji Vrdům k vítězství, byly týmem, který předvedl větší odhodlání a chuť se obětovat pro tři body, a proto zvítězily zaslouženě,“ přiznal hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Po chybném vyběhnutí gólmana hostí jsme šli sice do vedení, ale stejně jako ve Vrdech jsme si ani v domácím zápase nedokázali pohlídat standardní situaci a inkasovali jsme. O pár minut později zastavila střelu soupeře ruka našeho obránce a z penalty jsme prohrávali. Mohlo však být ještě hůře, když soupeř po rohovém kopu naštěstí pro nás zasáhl dvakrát pouze brankovou konstrukci. Rozhodující okamžik utkání přišel v 62. minutě, kdy jsme po nekomunikaci našich hráčů dostali další gól z kategorie silvestrovských. Poté jsme si sice vytvořili optický tlak i šance, ale když už jsme překonali gólmana, tak se vždy na brankové čáře objevil některý z obránců, překazil nám gólovou radost a připsal si pomyslné plusové body do tabulky Radegast Indexu. Takže opět za nula bodů a Vrdům ještě jednou gratuluji,“ okomentoval utkání Lukáš Dejl.

„Domácí měli lepší vstup do zápasu, byli rychleji na odražených míčích a proháněli naši obranu sprintovými náběhy hlavně z pravé strany. Po čtvrthodině hry po dlouhém nákopu za obranu a špatném vyběhnutí našeho brankáře ho domácí Dozorec přehazoval z dálky do prázdné branky. Od té chvíle jsme hru vyrovnali a postupně se dostávali do většího množství šancí. Ve 30. minutě uklidil centr z levé strany na zadní tyči Tomáš Petr. Po dalším závaru a střele zabránili domácí zakončení rukou a pokutový kop proměnil Nesládek. Do konce poločasu jsme ještě nastřelili dvakrát tyč. Druhý poločas přinesl šance na obou stranách. Tentokrát jsme byli nebezpečnější z rychlých protiútoků a jeden z nich využil Andrle po hodině hry. V závěru zápasu nás domácí zmáčkli, posílili hru dopředu, ale hráli jsme obětavě a za balonem byli v dostatečném počtu hráčů. Pro vítězství a tři body jsme udělali víc než domácí. Vyhovovalo nám, že jsou jako my mladý tým a chtějí hrát fotbal. To nám v naší katastrofální personální nouzi určitě vyhovovalo,“ vyprávěl Roman Masopust, trenér hostujícího mužstva.

Branky: 14. L. Dozorec – 31. Petr, 34. Nesládek (z PK), 62. Andrle. Poločas: 1:2.

Milovice – Jíkev 5:1

„Přijela k nám Jíkev, druhý tým tabulky, ale postavení tomu neodpovídalo, zaskočili jsme je,“ radoval se milovický brankář a funkcionář Ondřej Fišer. „V poločase jsme vedli 4:0 to svědčí za vše. Hráli jsme kompaktně, všude jsme byli dřív a to jsme zahodili v prvním poločase tři tutovky. Druha půle byla totožná. Jíkev snížila, ale utkání jsme měli pod kontrolou. Byl to náš jednoznačně nejlepší zápas. Troufám si tvrdit, že jsme Jíkev přejeli rozdílem třídy. Těší mě to, protože porazit druhý tým tabulky s takovými hráči je vždy cenné. Bojujeme a nevzdáváme se. Děkujeme perfektní atmosféře našich fans a domácím divákům,“ byl nadšený Ondřej Fišer.

FOTO: Krasojízda Slovanu pokračuje, Jiřáň zkompletoval hattrick z penalty

„Gratuluji soupeři k vítězství, bylo zasloužené. Druhá věc je, že jsme mu to svou hrou umožnili. Začátek zápasu, jako už pomalu tradičně, zaspíme a necháme soupeře jednoduše procházet obranou. Ani dvě jasné gólovky nás neprobudí a další příležitost už Milovice zužitkují. Prohrávat do poločasu o čtyři góly je ostuda,“ zlobil se jíkevský předseda klubu Jan Lebduška. „Nehráli jsme dobře, soupeř bojoval a to na nás tentokrát stačilo. Každý bychom si měl v hlavě srovnat myšlenky, začít u sebe a příští zápas to ukázat na hřišti. Jedině tak můžeme odčinit tento slabý výkon,“ kritizoval mužstvo šéf jíkevského klubu.

Branky: 10. a 36. P. Müller, 38. Tangl, 41. a 60. Tangl – 46. vlastní Totakhai. Poločas: 4:0.

Rožďalovice - Pátek 2:5

„Zápas bych hodnotil tak, že my jsme hráli trochu více na balonu a soupeř nás po hrubých chybách trestal. Takže poločas byl nula tři a nebylo o co hrát. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nemáme co ztratit, ale bohužel se nám s výsledkem nepodařilo nic udělat, jen jsme my i soupeř přidali po dvou brankách ve druhém poločase. Hra nebyla špatná, jen někteří hráči postrádají asi dostatečnou kvalitu a po našich individuálních chybách prohráváme dva pět,“ vyprávěl po zápase rožďalovický trenér Jakub Valeš.

„V první půli měli domácí větší šanci v prvním poločase po rohovém kopu. Pak už jsme ale začali přebírat otěže zápasu my. Naše první standardní situaci zahraná Kalinou zakončil do protipohybu brankáře Navrátil. Grospič pak využil chybu brankáře a naservíroval balon Málkovi. Rožďalovice měly ještě jednu střelu těsně vedle naší brány. Jinak jsme domácí v první půli k ničemu nepustili. Třetí branku dal těsně před koncem půle Grospič. Druhá půle začala z naší strany opět dobře. Málek si přebral balon, obelstil obráncea pěknou střelou zvýšil na 4:0. Za dvě minuty na to jsme dostali zbytečný gól. Pak jsme měli ještě nějaké šance na zvýšení vedení. Málek i Grospič trefili pouze střed brány a hlavička Kohoutka šla těsně nad bránu. Na konci zápasu jsme dostali další laciný gól. Konečnou podobu výsledku dal Málek, který tak zkompletoval hattrick. Je to důležitá výhra," řekl po utkání trenér Pátku Jiří Pařízek.

Branky: 58. Tu Ha, 83. J. Najmon – 29., 56. a 90. Málek, 8. Navrátil, 44. Grospič. Poločas: 0:3.

Sadská – Semice 5:0

„Musím mužstvo pochválit, třicet minut bylo z naší strany perfektních. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Dali jsme dva rychlé góly a bylo rozhodnuto. Pak se utkání jen dohrávalo. Tým zaslouží pochvalu za výkon, soupeře jsme skoro do ničeho nepustili a měli jsme ještě iks vyložených šancí, které jsme neproměnili. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem. Radost nám kazí jen to, že máme pořád zraněné hráče, snad se dají do dalšího zápasu dohromady,“ uvedl po utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

„Podali jsme katastrofální výkon. Během dvaceti minut jsme Sadské umožnili dát tři góly naší nedůsledností a po našich chybách. A když to bylo ve dvacáté minutě tři nula, to už se pak hraje těžko. Jinak v poli to nebylo tak, že by nás domácí znatelně přehrávali. Opět jsme se potrestali sami, a ani gólman nás nepodržel. Hrůza a děs,“ těžko hledal slova vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 2. Jech, 14. a 61. Vlasák, 21. a 51. Čemus. Poločas: 3:0.

Žiželice – Městec Králové 1:5

„Od první minuty jsme měli míč v držení především my, ale chyběla nám rychlost v přechodu do útoku. Prakticky jsme nebyli nebezpeční a neustále hráli do plných. Soupeř několikrát zahrozil z brejků až z jednoho vytěžil pokutový kop a bylo to jedna nula pro domácí. Následně si domácí hráč srazil centr do vlastní branky a tento okamžik zlomil zápas na naší stranu. Soupeř odpadl a my začali navyšovat skóre. Byly to nervy, ale ostudu jsme nedopustili,“ oddechl si jeden z hostujících trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 49. Novotný (z PK) – 64. vlastní Libánský, 72. Velenský, 76. a 78. Šorm, 80. Černovský. Poločas: 0:0.