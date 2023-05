„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že Sadskou musíme na našem velkém hřišti roztáhnou a přeběhat. Měli jsme dobrou kontrolu míče a bez problémů se dostávali k vápnu soupeře. Ale finální fáze nám opět v první půli trochu kulhala. Spálili jsme, co se dalo. Velmi dobrý pohyb a výběr prostoru nedokázal na malém vápně zúročit Franc. Kapounek prováhal doklepnutí na zadní tyči. Tomáš Petr napoprvé neproměnil pěknou kombinaci z malého vápna a poté nevyužil ani samostatný brejk na brankáře Šarocha. Pád Šveřepy po průniku do vápna posoudil rozhodčí jako penaltu, po domluvě ji Semrád poslal schválně mimo. Trest přišel při snad prvním delším pobytu Sadské na naší půlce. Obrana ne úplně důrazně dostoupila hrotového hráče a jeho nahrávku do otevřeného prostoru nikdo ze záložníků nezachytil. Hned následující minutu se Kapounek uvolnil na pravém křídle, posunul si balon do středu a svou slabší levou nohou krásně vystřelil zpoza vápna. Do koce půle jsme se dále trápili a nedokázali dostat do hry hroťáka Víška,“ popsal první půli trenér domácích Roman Masopust. „Druhá půle byla od první minuty zcela v naší režii. Kapounek se uvolnil na lajně, ale Franc na malém vápně netrefil. Poté i Šveřepa spálil na vápně svoji šanci. V další, po rychlém protiútoku, se už však nemýlil. Stejně tak Tomáš Petr nejprve svou větší šanci neproměnil, aby poté využil balon pod sebe a povedeným obstřelem zpoza vápna zvyšoval na 3:1. Domácí ještě vzadu pootevřeli hru, ale nestíhali už běhat s krajními hráči. Zprava Kapounek připravoval jednu šanci za druhou a dobře ho na lajně doplňoval i Vavřina. Akci v přečíslení čtyři na dva obránce nejprve Šveřepa zakončil sám do břevna a poté odražený balon uklízel hlavou. Konec se pouze dohrával. Udělali jsme dvě chyby, při kterých jsme i Sadské nabídli příležitost. V první jsme vzadu otevřeli prostor na středu obrany, Andrle se však dokázal vrátit před samostatně postupujícího hostujícího útočníka. Při druhé přišel při rozehrávce o míč Semrád a nechal vyniknou brankáře Kožurika. Z našich akcí jsme dotáhli pouze zakončení Šveřepy, který zkompletoval hattrick,“ uvedl Masopust.

Vášně a emoce. To bylo poděbradské derby. Pro Nováka přijela sanitka

„Gratuluji domácím k vítězství. Poprvé jsem zažil, že někdo zakopl penaltu. Kdybychom hráli v plné sestavě, asi by domácí měli větší problémy. Po našem vedení domácí rychle vyrovnali a to rozhodlo o jejich vítězství. Domácí bás porazili, ale tohle nemají zapotřebí. Kaňka na utkání byl ten odpískaný pokutový kop, kdy se o faul nejednalo, ale domácí hráč ji úmyslně zakopl,“ uvedl hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 53., 65. a 90. Šveřepa, 33. Kapounek, 59. T. Petr – 32. Michálek. Poločas: 1:1.

Milovice – Ostrá 2:1

„Chtěli jsme hrát hlavně účelně, tedy ze zajištěné obrany a čekat na šance směrem dopředu. Věděli jsme, jak důležitý zápas to pro nás je a podřídili jsme taktiku výsledku, což se nám celý zápas i dařilo. Hosté byli možná opticky více na míči, nebezpečnější směrem dopředu jsme ale byli my a vypracovali si několik solidních šancí. Hráčům bych rád poděkoval za skvělý výkon a zasloužené tři body,“ uvedl k zápasu milovický hrající trenér Sergej Vlačiha.

„Omlouvám se, ale hodnotit náš výkon slušnými slovy moc nejde, tak budu raději stručný. Zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami jak v obranné, tak útočné fázi a hlavně celkovým přístupem. V takovém zápase by se mělo jezdit jinak. Nikdo neudělal nic navíc. Jinak fotbal měl okresní úroveň a to bych se musel ještě některým týmům z okresního přeboru omluvit,“ byl kritický trenér Ostré Josef Pavliš. „Ještě chci poděkovat Radimovi Sedlákovi za jeho obětavost a trpělivost,“ přidal kouč Ostré.

Branky: 30. Jan Krátký (z PK), 31. Drahorád – 39. L. Dozorec. Poločas: 2:1.

Pátek – Plaňany 5:2

Branky: 9., 30. a 78. Ramšák, 14. Mejzr, 90. Papoušek – 39. Dittrich (z PK), 85. Nevdashov. Poločas: 3:1.

Vykáň – Pečky 3:2

„Jsme rádi, že jsme to konečně na jaře zvládli za tři body,“ usmíval se manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza. „Měli jsme dobrý závěr první půle, kdy jsme dali dva góly. Ale ještě jsme stihli jednou inkasovat. Ve druhém poločase jsme zase zahodili několik šancí a Dlouhý dokonce pokutový kop. Po centru ale rozhodl hlavou Huráb. Tím strhnul vítězství na naší stranu,“ přidal Bryndza.

Branky: 44. Dlouhý, 45+2. M. Kočí, 84. Huráb – 45+5. a 47. Müller (druhá z PK). Poločas: 2:1.

Velim B – Jíkev 9:1

„Co k tomu dodat? Domácí hráli, co potřebovali, my jsme stáli a koukali, jak si nahrajou a naběhnou. Nemůžeme se vymlouvat, soupeř byl o třídu lepší, my jsme se dostali k pořádné střele až po půlhodině hry. Nemůže nás omlouvat ani velká marodka, jaro se nám prostě nedaří. Ještě že máme pár bodů nahraných z podzimu,“ řekl k zápasu předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 19. a 42. Bečvařík, 11. Kmoch, 30. a 52. Kukal, 65. Nejedlý, 69. Bláža, 76. a 90. Němec – 87. Fichtner (z PK). Poločas: 4:0.

Městec Králové – Semice 1:0

„Taktická bitva, která asi nic moc ke koukání nebyla. Hra se odehrávala ve vzduchu - nakopávané míče - a nebo uprostřed hřiště. Velký boj za těžkého počasí, kdy bylo první dusno, nakonec rozhodla chyba nejlepšího hráče na hřišti Kamlacha a následná penalta, kterou proměnil Vobořil. Těžko budu něco hodnotit. Výsledek 1:0, šance 4:2. Soupeř kvalitní, my to dobře dohráli,“ pochvaloval si výhru hrající trenér domácího celku Jan Šmidrkal. „Znovu se lehce vyjádřím k rozhodčím. Prosím, odložte techniku (sluchátka) a věnujte energii pískání. Na obě strany obrovské chyby, které ničí zápas a dělají z toho zbytečný boj s lokty a podrážkami nahoru. Vím, že chybovat je lidské, ale…,“ rýpl si do sudích Šmidrkal.

„My se pořád pereme s tím, že máme problémy se sestavou, spousta zraněných hráčů. Tým skládáme z hráčů, kteří jsou k dispozici, a tím šla kvalita trochu dolů. Nicméně si myslím, že jsme podali lepší výkon než před týdnem. Na body to ale tentokrát nestačilo, i když jsme měli šance na vyrovnání. První půle byla z naší strany asi lepší, druhý poločas už byla spíš křeč, protože jsme moc chtěli a chtěli, ale vůbec to nešlo. Je to naše první prohra na jaře, tak z toho nebudeme dělat tragédii. Soupeři gratulujeme k vítězství,“ konstatoval po okresním derby vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 25. Vobořil (z PK). Poločas: 1:0.