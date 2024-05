Utkání skončilo chvíli před koncem prvního poločasu kvůli údajnému strčení hostujícího Hrabala do rozhodčího.

Branky: 27. Blín – 22. Vokřál.

Rožďalovice – Jíkev 1:3

„Bohužel se nám nepovedlo navázat na předchozí úspěch. Věděli jsme, že Jíkev má silný tým. Chtěli jsme jsme dobře bránit a vyrážet do protiútoků. To se nám dařilo prvních dvacet minut, bohužel jsme neskórovali. Soupeř měl také své šance, ale dopadl stejně. Ve 42. minutě se hosté ujali vedení. Nám se podařilo rychle reagovat na začátku druhého poločasu. Najmon vyrovnal krásnou střelou na 1:1. Ale bohužel to bylo od nás vše. Už jsme pomýšleli na bod, ale bohužel jsme inkasovali v 82. minutě a pak ještě o čtyři minuty později. Jíkev hrála dobře a nám se utkání nepovedlo. Je potřeba jít dál a připravit se na Býchory,“ vyprávěl po utkání rožďalovický kormidelník Oldřich Budka.

„Před zápasem nám onemocněl gólman, do brány tak musel kanonýr Pařízek a zachytal výborně. V okleštěné sestavě se nám ze začátku moc nedařilo, přesto jsme si vytvořili několik slibných šancí. Domácí až na jednu šanci z úvodu další neměli. Dočkali jsme se pár minut před poločasem, kdy se krásně trefil Klimpl z pětadvaceti metrů. Domácí srovnali také hezkým gólem v úvodu druhého poločasu. My jsme měli celý druhý poločas více ze hry, výborně nám zahráli střeďáci Fichtner s Tomáškem. Domácí se sice ještě snažili převážit výsledek na svou stranu, ale deset minut před koncem skóroval Kohout hlavou a definitivní tečku za pár minut přidal Fichtner. Ten se podíval, kde stojí domácí gólman, opřel se chytře do balonu z velké dálky a přehodil ho. Pochvalu zaslouží i rozhodčí, který velmi citlivě a precizně odřídil celý zápas. Za předvedené nasazení a odmakání celých devadesáti minut si odvážíme v derby cenné a zasloužené vítězství,“ radoval se předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 53. J. Najmon - 42. Klimpl, 82. Kohout, 86. Fichtner. Poločas: 0:1.

Pátek – Městec Králové 0:2

„Vyrovnaný zápas. My jsme byli o trochu více na míči, bohužel ve třicáté minutě jsme prohrávali dva nula. Myslím, že Městec hrál to, co potřeboval, skvěle organizovaná obrana nás do ničeho moc nepouštěla, chyběl nám větší hlad a bojovnost. Na závěr musím vyzdvihnout i rozhodčí, protože po celý zápas pískali skvěle, klobouk dolů,“ řekl po utkání pátecký kapitán Marek Ramšák.

„Když budu hodnotit jedním slovem zápas, tak spokojenost! Musím sám sobě přihřát polívčičku, protože taktika, kterou jsme s trenéry zvolili, tak byla super účinná,“ pochvaloval si hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal, který otevřel skóre utkání. „Kluci ji ovšem na sto dvacet procent dodrželi a my jsme vyhráli. Pátek má silný tým, kvalitní hráče, ale byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Chválím jednoho, druhého, až patnáctého hráče za skvělý týmový výkon. Chválím rozhodčí za fér řízení zápasu,“ byl spokojený Šmidrkal. „Po dvou zápasech, které jsme odchodili, přišel znovu zápas, který měl parametry. Posledním dechem dodávám, že kdybychom vyhráli výraznějším rozdílem, nikdo se nemohl divit,“ dodal kouč lídra soutěže.

Branky: 18. Šmidrkal, 24. Šoufek. Poločas: 0:2.

Býchory – Vykáň 4:4

„Divoký výsledek. My jsme vedli dva nula, ale k tomu vedení jsme přišli jako slepý k houslím. Dvakrát jsme vystřelili a měli jsme náskok. Býchory byly lepší a bylo otázkou času, kdy dají gól. Byly více na míči a povedlo se jim vyrovnat. My jsme ještě jednou odskočili, ale pak domácí skóre otočili a nakonec jsme to byli my, kdo musel dotahovat. Pro nás je remíza zlatá, domácí byli lepší a výhru si zasloužili. Nám to nešlo,“ přiznal hostující fotbalista Martin Dlouhý.

Branky: 30. Jehlička, 42. J. Vyhnánek, 54. A. Vyhnánek, 79. Vaňkát – 6. a 89. Janoušek, 20. Šplíchal, 51. J. Kočí. Poločas: 2:2.

Plaňany – Sadská 3:1

„Dokud jsme hráli v jedenácti lidech, tak to šlo. Po červené kartě se to zbořilo. Před zápasem nám zase vypadli další hráči, jak je u nás zvykem, hrát museli kluci z gardy Cempírek a Kříž. My sezonu už jen dohráváme, já jsem z toho zklamaný,“ uvedl hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 27. Nedvědil, 50. Klucska, 60. Blaščok – 38. Höfer. ČK: 41. Horna (Sadská). Poločas: 1:1.

Jestřabí Lhota – Semice 2:6

„Jasný zápas od začátku. My jsme dali rychlé góly a pak se utkání neslo v takovém poklidném duchu. Zápas neměl tempo, ale byly k vidění pěkné gólové akce na obou stranách. Utkání mělo lehčí tempo a padaly pěkné branky,“ uvedl k utkání semický fotbalista Jan Kamlach. „My jsme rádi, že se po pěti letech zase trefil Štěpán Jareš, v tomto utkání dokonce dvakrát. Snad mu to tam bude padat dál,“ žertoval kapitán vítězného celku.

Branky: 35. Rozumný, 69. Krupka – 16. Oliinyk, 22. Kubela, 32. a 52. Š. Jareš, 60. Vavroušek, 75. Kamlach. Poločas: 1:3.

Čelákovice – Hovorčovice 4:1

„Utkání přineslo celkem vyrovnanou hru s několika možnostmi skórovat obou týmů. Hned po zahájení hry musel brankař Schlosser řešit šanci soupeře, ale první branky jsme se dočkali až po půlhodině hry. Skóre otevřel Jirka Fantík a ještě do přestávky přidal druhou branku perfektní střelou asi ze čtyřiceti metrů Skuhravý. Obraz hry se nezměnil ani po přestávce. Snad přibylo více soubojů a asi nejvíce práce měli oba brankáři. Po hodině hry dorážel na 3:0 Pánek. Hosté se dočkali alespoň čestné branky a to z penalty za ruku Kocha v pokutovém území. Konečnou podobu skóre zápasu dal v 81. minutě Pánek. Snaživý soupeř dokázal prověřit naši defenzívu, leč střelecké štěstí bylo tentokrát na straně Unionu,“ zhodnotil utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: 31. Fantík, 35. Skuhravý, 61. a 81. Pánek – 66. Valíček (z PK). Poločas: 2:0.