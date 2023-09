/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvě okresní derby krajské I.B třídy dopadly rozdílně. Zatímco fotbalisté Semic doma jasně porazili Sadskou o čtyři branky, v Ostré naopak vyhráli hosté. Pátek zvítězil také o čtyři góly. Především díky hattricku Martina Puka. Úspěšná byla Jíkev, ta díky dvěma gólům exligisty Klimpla porazila doma Býchory. Vykáň ukopala bezbrankovou plichtu na hřišti velimské rezervy. Stoprocentní je zatím Městec Králové, ten přivezl všechny body z horké pečecké půdy. Neuspěl ale nováček z Rožďalovic, ten padl v souboji nováčků v Jestřabí Lhotě a navíc přišel o dva vyloučené hráče. Také druhý výjezd Čelákovic k soupeři nedopadl dobře, Union padl v Chotětově rozdílem tří branek. A to ještě přišel o vyloučeného Kocha.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Rožďalovice (2:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Chotětov – Čelákovice 3:0

Branky: 8. a 16. Novák, 80. Vtelenský. ČK: 35. Koch (Čelákovice). Poločas: 2:0.

Semice – Sadská 5:1

„Vyhráli jsme v domácím prostředí 5:1. Byla to pro nás taková povinnost, abychom se udrželi na dostřel špičky tabulky, která se bude trhat. Za týden pojedeme do Městce, a proto jsou pro nás tyto tři body a vstřelených pět branek hodně důležité. První poločas jsme se nemohli dostat do hry, čekali jsme, že to přijde samo. Pak jsme dali dva góly, ale vzápětí jsme branku obdrželi na 2:1. Do půle jsme ještě stihli navýšit na 3:1. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme být více na balonu, to se nám celkem dařilo. Druhý poločas jsme, dá se říct, ovládli. Hráli jsme dobře, měli dost šancí, bohužel jsme proměnili pouze dvě. Po tomto zápase je ale důležité vítězství,“ zhodnotil domácí utkání proti Sadské trenér Semic Otakar Hejlík.

„Zase jsme dostali pět gólů,“ kroutil hlavou hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Za prvních dvacet minut musím mužstvo pochválit, hráli jsme docela dobře a do ničeho jsme soupeře nepustili. Jenže děláme každý zápas individuální chyby, domácím jsme darovali dva góly a položíme se. Takhle nejde hrát. Dva góly dostaly Semice na zlatém podnose. Semicím gratuluji k vítězství. My máme sedm zraněných, za dvě kola se zranili čtyři hráči. Takže nastoupili dorostenci a kluci z béčka. Na to se ale nechci vymlouvat. Soupeři nás prostě potrestají ze všeho,“ dodal Svoboda.

Branky: 30. Šimek, 39. Kamlach, 44. Petsoliak, 66. Rychtařík, 71. Vavřík – 41. Pokorný. Poločas: 3:1.

Ostrá – Pátek 0:4

„Převládá velké zklamání z výsledku. I když ve hře nebyly špatné okamžiky, nakonec je z toho čtyřbrankový příděl, to beru jako selhání. V zápase nás hlavně zradila koncovka,“ uvedl jen krátce k utkání rozmrzelý hrající trenér Ostré Josef Pavliš, který šel na hřiště ve druhém poločase.

Murárik: Kluci to odmakali a konečně se k nim přiklonilo trochu štěstí

„První půle byla vyrovnaná a bojovná. Oba týmy si připsaly po dvou brankových příležitostech. Jinak většina akcí končila před vápnem. Ke konci poločasu měli domácí asi tři nebezpečné rohy po sobě. Druhou půli začala lépe Ostrá. Vypracovala si dvě, tři velmi slibné šance. Naštěstí přechody do naší obrany vyřešila špatně. Pak domácí udělali chybu při vyvážení balonu. Míče se zmocnil Papoušek a přihrál na vápně volnému Martinu Pukovi a ten otevřel skóre zápasu. Ostrá vrhla všechny síly do útoku a chtěla vyrovnat. Poslední desetiminutovka byla pro domácí smolná. Nejprve zvýšil vedení ranou na zadní tyč Stehlík. O pět minut později našel Bartoš Martina Puka a my už vedli 3:0. Hattrick zkompletoval Martin Puk v závěru zápasu, kdy proměnil samostatný únik. Výsledek neodpovídá hře na hřišti. Domácí hráli dobře, měli gólové šance. Posledních deset minut jim ale nevyšlo," řekl k utkání stoper Pátku Jakub Navrátil.

Branky: 65., 88. a 89. M. Puk, 80. Stehlík. Poločas: 0:0.

Jíkev – Býchory 3:2

„Konečně jsme si došli pro body,“ oddechl si předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Začátek byl z obou stran velmi opatrný, hrálo se spíše ve od vápna k vápnu, první střely na bránu přišly až ve druhé desetiminutove. Byli jsme to my, kdo první skóroval, Klimpl šel sám na gólmana a ten ho nemilosrdně setnul, za což byl odměněn pouze žlutou a penaltou pro nás. Tu Fichtner bezpečné proměnil. Za pár minut si elegantně Pařízek zpracoval dlouhý balon, našel zpětnou přihrávkou Klimpla a ten podél gólmana pohodlně skóroval podruhé. Na začátku druhé půle využil Fichtner zaváhání hostující obrany, posunul na volného Klimpla a ten sám proti hostujícímu gólmanovi nezaváhal. Jenže pak jsme si zápas zbytečně zkomplikovali, když jsme soupeři dovolili snížit a dál mohl doufat. Pár minut před koncem dali dokonce druhý gól a my byli rádi, že rozhodčí svým hvizdem ukončil naše druhopoločasové trápení,“ podotkl Lebduška.

Branky: 31. Fichtner (z PK), 37. a 48. Klimpl – 68. J. Vyhnánek, 85. Pelikán. Poločas: 2:0.

Velim B – Vykáň 0:0

„Musím kluky pochválit, že zápas odmakali, bylo to ve Velimi hodně těžké. Kluci plnili taktické pokyny a hráli to, co jsme chtěli. Za bod jsme určitě rádi, ze hřiště velimské rezervy je hodně dobrý. Domácí měli více ze hry, my jsme hrozili hlavně ze standardních situací. Gól ale nepadl,“ uvedl manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza.

Pečky – Městec Králové 1:2

„Jsem spokojený a šťastný jako malé dítko pod vánočním stromečkem. Neuvěřitelné zdravotní lapálie jsme řešili celý týden a ještě v sobotu dopoledne nás nebylo asi jedenáct,“ ulevil si hrající trenér královéměsteckého týmu Jan Šmidrkal. „Buď na nás hodil kletbu Tomáš Rosický, nebo nevím. Aby mi chybělo jedenáct lidí, to se jen tak nevidí,“ pokračoval kouč vítězů. „Zápas jsme i ve slepené sestavě oddřeli do úmoru a já před kluky smekám klobouk a ohýbám svůj hřbet. Jako trenér jsem ještě nebyl spokojenější s nasazením, jako tomu bylo tentokrát. Každý si sáhl na dno. Zápas byl zajímavý, čekalo se na první gól. Oba týmy chtěly hrát fotbal. Myslím, že jsme první půlku byli lepší. Dobře jsme bránili a dobře si vytvářeli prostory pro brejkové situace. Druhou půlku bylo evidentní, ze nám došlo a soupeř začal číst naše rozestavení a už byl jednoznačně lepší,“ přiznal Šmidrkal. „Z minima jsme vytěžili maximum a vyhráli 2:1. Máme devět bodů a naším úkolem je se dát zdravotně do kupy a za týden se pokusit porazit Semice,“ řekl po zápase kouč Městce. „Oceňuji famózní výkon všech rozhodčích, kteří byli snad bezchybní. I s penaltou proti nám souhlasím,“ dodal nadšený Šmidrkal.

Po vyloučení přišel kolaps. Odjeli jsme jako pitomci, zlobil se Kubánek

Branky: 78. Müller (z PK) – 74. Hanzlík, 76. Nýč. Poločas: 0:0.

Jestřabí Lhota – Rožďalovice 2:1

„Za mě jsme odehráli dobré utkání, ač to nevypadá výsledkově ani podle červených karet. První poločas jsme si vypracovali gólové situace i dostatečné množství střel, ale neměli jsme štěstí nebo podržel jejich gólman. Druhý poločas se bohužel nepodařilo našemu gólmanovi zkrotit střelu, která mu nechtěně spadla do branky. Poté jak když nás přejel vlak, nemohli jsme se do ničeho dostat. Soupeř byl více na balonu. Do toho dvě červené karty, kdy jsme hasili protiútoky na našeho brankáře. Obě byly zasloužené, ale rozhodně fauly nebyly zákeřné. Po penaltě soupeř zvýšil na 2:0 a bylo hotovo. V závěru utkání se nám podařilo snížit, ale na více jsme se nezmohli. Za mě to bylo dobré utkání se špatným koncem pro nás,“ litoval Oldřich Budka, trenér nováčka z Rožďalovic.

Branky: 57. Vlasák, 79. Klička (z PK) – 83. Grospič. ČK: 79. Bubla, 87. Rulc (oba Rožďalovice). Poločas: 0:0.