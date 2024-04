„Úvod zápasu byl z obou stran dost opatrný. Až v 18. minutě přišla první šance a to pro hosty. V pokutovém území pálil z otočky Kučera a jen skvělý zákrok Schlossera zabránil nejhoršímu. Následovalo několik příležitostí na obou stranách, ale skóre se měnilo ve 23. minutě, kdy po faulu na Igbinosu v pokutovém území nařídil sudí penaltu a Konečný ji proměnil. Krátce po rozehrání přišel o míč náš obránce, ale z dobré pozice hostující hráč přestřelil. V závěru půle Lopatářův volej vytlačil Schlosser mimo tyče. Po přestávce skončily dvě střely Filipa na boční síti a po chybě Konečného dobrou příležitost neproměnil Tichota. Vyvrcholení přišlo v samém závěru. V 88. minutě v souboji na půlce oba hráči upadli, míč získal Dalekorej a posunul jej k Igbinosovi, který si všiml brankaře Krále až na hranici šestnáctky a technickou střelou ho přeloboval. Ihned po rozehrání v 90. minutě získal míč opět Dalekorej, posunul balon do levé strany, odkud jej Igbinosa opět technickou střelou k tyči poslal za záda brankaře. Utkání přineslo celkem vyrovnanou hru, ale štěstí se přiklonilo k nám,“ popsal vítězné utkání sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl.

Branky: 24. Konečný (z PK), 88. a 89. Igbinosa. Poločas: 1:0.

Rožďalovice – Paběnice 4:1

„Po minulém týdnu jsme potřebovali zase zabrat,“ měl jasno trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Od první minuty jsme na tom byli lépe a také jsme to dokázali přetavit ve vedení dva nula, kdy se nejdříve trefil Martin Grospič a poté Ondra Plch. Na začátku druhého poločasu jsme mohli zápas rozhodnout, ale místo toho, jak to bývá, jsme inkasovali na 2:1. Naštěstí se trefil po pěti minutách Dominik Hora a uklidnil nás. Zde se zápas zlomil. Nakonec se trefil ještě Bubla a bylo hotovo,“ popsal nejdůležitější okamžiky střetnutí Budka. „Je potřeba proměňovat šance a držet zápas dříve ve svých rukách. Výborně chytal Matěj Polcar a obrana, která fungovala na jedničku! Škoda pouze inkasovaného gólu. Pro nás jsou důležité tři body, takže jsme spokojeni. Další kolo zajíždíme do Městce Králové, kde to bude velice těžké, tady se moc nevyhrává. A i když se Městci možná tolik výsledkově nedaří, je to silný soupeř, který hraje o postup do I.A třídy,“ dodal kouč Rožďalovic.

„Vyhrál lepší tým, inkasujeme strašně jednoduché branky,“ ulevil si hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Nedohráváme situace a soupeři nás trestají. Vyhrál lepší tým, rozhodčí bez komentáře,“ hlesl krátce kouč poražených.

Branky: 12. Grospič, 33. Plch, 54. Hora, 64. Bubla – 49. Horváth. Poločas: 2:0.

Pátek – Velim B 4:1

„Přijela omlazená Velim, která šla ve 30. minutě po krásný střele z dálky do vedení. My jsme za pět minut odpověděli po mé akci a centru ze strany, kdy to hlavou uklízel Honza Bartoš a 1:1 skončil poločas. Do druhého poločasu jsme nastoupili trochu s jinou taktikou. Nejdříve jsem já neproměnil velkou šanci, ale naštěstí hned nato po mém centru si našel opět Honza Bartoš a propálil gólmana Svobodu podruhé. V 65. minutě ukázal umění Štěpán Urban, kdy krásnou střelou do šibenice zvýšil na 3:1. V 77. minutě po chybě obrany Velimi jsem dával na konečných 4:1,“ vystihl hlavní momenty střetnutí pátecký útočník Marek Ramšák. „Zápas to byl klidný, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Musím vyzdvihnout trojici rozhodčích, protože celý zápas zvládli skvěle a dokázali si od začátku vytvořit respekt na hřišti,“ uvedl Ramšák.

Branky: 33. a 52. Bartoš, 65. Urban, 77. Ramšák – 27. Kostelecký. Poločas: 1:1.

Plaňany – Jíkev 1:3

„Byl to nestandardní zápas, kdy svaz z důvodů mediálně známé kauzy domácích v Ostré odmítl delegovat rozhodčí na zápas, byl nakonec odehraný v klidu a bez emocí. Musím pochválit delegáta utkání, který velmi srozumitelně a jasně vysvětlil všem zainteresovaným vzniklou situaci a přispěl k zdárnému odehrání celého utkání,“ ocenil postup delegáta utkání Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu. „Od začátku jsme měli navrch a soupeře složeného ze tří čtvrtin hráči ukrajinské či jimi podobné národnosti mírně zatlačili. Po čtvrthodině hry se prosadil Kohout, který chytře přehodil domácího gólmana téměř z nulového úhlu i s přispěním větru. Záhy přidal Klimpl druhou branku hlavou po přetaženém centru na zadní tyči a měli jsme další šance na skórování. Ty jsme však zbrkle zahazovali a šli tak do kabin pouze s dvougólovým rozdílem. Ve druhém poločase jsme pokračovali v zahazování šancí, pak soupeř snížil a tím jsme mu dali šanci na dobrý výsledek. Oni pak měli i šanci na vyrovnání, nedali a nám se podařilo Pařízkem v závěru potvrdit tři body. Celkově jsme ale nehráli moc dobře, takové neproměňování šancí nás příště může stát body,“ hodnotil utkání Lebduška.

Branky: 53. Klucska - 17. Kohout, 19. Klimpl, 83. Pařízek. Poločas: 0:2.

Vykáň – Semice 3:4

„Sehráli jsme velice dobrý první poločas, soupeře jsme k ničemu nepustili a vedli jsme tříbrankovým rozdílem. Naše vedení mohlo být i vyšší. Po poločase soupeř trošku přidal a my jsme přestali hrát. Nechtěli jsme dostat rychlou branku, aby se to nezbláznilo, ale to se bohužel stalo. Nápor soupeře jsme nezachytili a Semice nakonec skóre otočily. Je to nezasloužené, ale ve druhém poločase jsme prostě přestali hrát,“ smutnil zkušený hráč Vykáně Martin Dlouhý.

„První půle byla z naší strany katastrofální, také jsme dostali rychlý gól. Kdyby to bylo v poločase pět nebo šest nula, nikdo by se nemohl divit. Hráli jsme strašně špatně a nenavázali jsme na předešlé zápasy. V poločase byla v kabině bouřka, na začátku druhého poločasu ale nic nenasvědčovalo tomu, že bychom ještě mohli vyhrát. Pak jsme ale dali dva góly a dostali jsme se do hry. A nakonec jsme skóre i otočili. V poločase mohlo být hotovo, toto je pro nás šťastné vítězství,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 2. J. Kočí, 34. Vyhnal, 42. M. Kočí – 58. Šimek, 67. Petsoliak, 71. Bříza, 86. Kamlach. Poločas: 3:0.

Městec Králové – Sadská 3:0

„Obrovský kámen psychické úlevy ze srdce spadl celému fotbalu v Městci. Minimálně všem lidem, kteří drží palce A týmu,“ oddechl si trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Čekal nás zápas, který byl pro nás snad nejdůležitější, který jsme doposud v sezoně hráli. My jsme museli, Sadská mohla.

Od první minuty jsme byli aktivní, jednoznačně lepší. Hrozně nám pomohla krásná branka Hanzlíka na 1:0 a chyba hostujícího gólmana, která znamenala branku na 3:0. Půle byla tedy 3:0 a byl relativní klid. Kdyby zápas skončil 15:4, tak by to asi odpovídalo průběhu,“ pokračoval kouč lídra tabulky. „Sadskou chválím za aktivní fotbal. Snažila se hrát, napadala, hrála prostě fotbal. Její šance z aktivity byly stoprocentní. Lidé odcházeli a celý průběh si chválili. My jsme si uvědomili, že se nikdo neporazí sám, a proto musíme s pokorou přistupovat ke každému zápasu a začít navlékat naše korálky vítězství. Poslední věta k sudím. Takhle by to mělo vypadat,“ dodal naprosto spokojený Jan Šmidrkal.

„Musím pogratulovat Městci k výhře, byla zasloužená. My jsme jim dva góly darovali, to je pořád stejné. Udělali jsme dvě fatální chyby, na prvním gól jsme jim úplně namazali. Domácí si pak svoje vedení pohlídali,“ vyprávěl po zápase hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Za stavu dva nula jsme měli velešanci, ale nedali jsme. To nás také stále trápí. Pak jsme dostali třetí branku a Městec si to už zkušeně pohlídal. My se musíme zamyslet sami nad sebou, děláme strašné chyby, včetně starší hráčů,“ zlobil se Milan Svoboda.

Branky: 9. Hanzlík, 13. Vobořil (z PK), 31. Velenský. Poločas: 3:0.

Jestřabí Lhota – Ostrá 0:3

„První poločas byl z naší strany špatný, i tak jsme si vypracovali tři stoprocentní šance, které nebyly proměněny. Až minutu před koncem prvního poločasu jsme po centru ze strany dali vedoucí gól. Do druhého poločasu jsme vstoupili o sto procent lépe a zápas už byl v našich rukách. Minutu před koncem byla odpískaná sporná penalta a hráč, který byl faulován, sám kopal pokutový kop. Penaltu naschvál neproměnil. Klobouk dolů před před tímto hráčem. Ve své fotbalové kariéře jsem se s tím ještě nesetkal. Jinak výkon rozhodčích byl na jedničku,“ okomentoval vítězné utkání trenér Ostré Ladislav Doseděl.

Branky: 45. Štejnar, 60. Sedlák, 65. Kratochvíl. Poločas: 0:1.