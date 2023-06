„Před zápasem to vypadalo, že oba tábory si chtějí zahrát v klidu poslední duel. Ale už od prvních minut to na hřišti jiskřilo. Začátek lépe vyšel hostům, kdy se po rohu k míči dostal Kamlach a nekompromisně zavěsil. My jsme měli problém s dlouhými nakopávanými balony za obranu a Semice se dostávaly do slibných zakončení. První poločas jsme to nebyli my,“ přiznal trenér Pátku Tomáš Šercl. „Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme se zápasem něco udělat a nepřizpůsobovat se hře soupeře. Začali jsme lépe kombinovat a dostávat se do šancí. V 59. minutě prošel Ramšák do vápna, předložil míč Papouškovi a ten vyrovnal. Pak jsme předvedli sérii několika promarněných šancí. Ramšák šel sám na bránu, ale brankář hostí si počkal na jeho zakončení a jeho šanci zneškodnil. O několik minut později z malého vápna překopl bránu Málek. Ten si na svou příležitost počkal do 90. minuty. Přesný pas Ramšáka přetavil ve vedoucí branku. Hosté se ve snaze vyrovnat vrhli do útoku. To se jim stalo osudným. Mejzr vyvezl balon z vlastní půlky až do vápna Semic, kde posunul na Ramšáka a ten nám už dal definitivní klid - 3:1. Za druhou půli naprosto zasloužené vítězství. I v deseti jsme byli více nebezpeční. A třetí místo je historicky nejlepší umístění Pátku v I.B třídě, řekl pátecký kormidelník po okresním derby.

„Vyjádřil bych se jen k našemu mužstvu. Chtěl bych nás pochválit, protože jsme hráli velice dobře. I když jsme hráli s oslabeným týmem, všichni kluci bojovali. Konec zápasu odchytal Vavřík se sebezapřením. Naprosto výborný výkon a k ostatním věcem se vyjadřovat nebudu,“ řekl po utkání vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „Snad jen na závěr. Myslím, že na téhle úrovni by se měl fotbal hrát hlavně pro radost a tento den značně narušili někteří - podotýkám někteří - příznivci domácích. Protože to co tato individua předváděla v podstatě po celý zápas, mělo vliv na zbytečně vyhrocený vývoj utkání a přelilo se to i na hřiště. Naprosto zbytečně. Tato hodnocení si většinou odpouštím, asi na každém stadionu včetně našeho se občas děje něco, co oba tábory zrovna nespojuje. Ale toto bylo opravdu dost přes čáru,“ dodal Čepelka.

Branky: 59. Papoušek, 90. Málek, 90+5. Ramšák – 8. Kamlach. ČK: 81. Šťastný (Pátek). Poločas: 0:1.

Milovice – Pečky 3:2

„Konečně poslední zápas sezony,“ oddechl si hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha. „U nás je od pátku festival Votvírák, takže někteří hráči nebyli úplně v nejlepší formě, ale celkově to zvládli naštěstí docela dobře,“ rýpl si kouč Milovic. „Bylo velké horko a fotbalové krásy tam moc nebylo. První poločas jsme vyhráli 2:0 a soupeře nepustili do nějaké vyložené šance. Ve druhém jsme přidali třetí branku a měli i další šance a vypadalo to, že zápas v klidu dohrajeme. Místo toho jsme ale přestali hrát a nechali zbytečně soupeře snížit až na rozdíl jedné branky. Pak už se naštěstí nic podstatného nestalo. Jsme rádi, že jsme poslední zápas před domácími fanoušky vyhráli,“ byl rád kouč Vlačiha.

Branky: 34. L. Müller, 45. Drahorád, 75. Lukáš – 78. J. Pikner, 86. Buřič. Poločas: 2:0.

Vykáň – Velim B 2:10

„Poslední trápení skončilo. Jsme rádi, že sezona skončila. Ale není nám to jedno a uděláme všechno pro to, aby byla příští sezona lepší,“ byl strohý manažer Vykáně Václav Bryndza.

„Je to krásný pocit,“ rozplýval se trenér velimské rezervy Jiří Ptáček. „Zapsali jsme se do historie klubu, postoupili jsme podruhé za sebou,“ přidal kouč mistrovské Velimi B. „Velké poděkování patří klukům z béčka, kteří tvořili základ mužstva. Dále pak klukům z áčka a samozřejmě dorostencům a také trenérům těchto týmů za skvělou spolupráci. Vytvořila se výborná parta. Na výhře v soutěži a tomto úspěchu se podílelo třicet šest hráčů. Je to prostě týmový úspěch.“ radoval se Jiří Ptáček.

Branky: 11. M. Kočí, 21. Ratner – 3. Němec, 4., 5., 37. a 56. Nejedlý, 29., 61. a 67. Ceral, 39. Vokřál, 71. Koděra. Poločas: 2:6.

Městec Králové – Jíkev 2:5

„Výsledek je tvrdý, ale to co nám to mělo dát, to dalo. Zkušenosti, které naši mladí nabírali v soubojích s Petrem Mikolandou, Marošem Klimplem jsou k nezaplacení. Poslední kola jsem víc a víc spokojený s tím, co se v Městci děje,“ uvedl hrající trenér poražených Jan Šmidrkal. „Zápas nebyl z naší strany špatný. Hráli jsme na hraně maxima, ale zkušenosti z rozhodujících situací nemáme. Soupeř ukázal obrovskou kvalitu v zakončení. Ta nám chybí. Teď už jen pivo, zhodnotit sezonu a připravit kádr na další sezonu,“ culil se Šmidrkal.

„Zápas, kde víceméně o nic nešlo, jsme si chtěli užít, nezranit se a odehrát se ctí. To se nám podařilo,“ byl rád předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Začátek nám sice utekl, domácí se ujali vedení z penalty a úvodní minuty patřily jim. Pak jsme ale převzali otěže my a prakticky po celý zápas už jsme byli lepší. Ve středu jsme dobře kombinovali a rozbíhali lajny. Fichtner přesnou střelou k tyči za hranicí šestnáctky, když jsme vystihli jejich špatnou rozehrávku, vyrovnal a následně z rychlého výpadu Kyrlyk převrátil vedení na naši stranu. Bohužel jsme pak nedali penaltu a zahodili pár šancí, jinak bychom šli do přestávky s vyšším rozdílem. Druhý poločas jsme ale zvládli dobře, domácím jsme moc nedovolovali chodit do šancí a postupně jsme dvěma góly Klimpla a jedním Kyrlyka po krásných akcích navýšili na pět gólů. V těchto fázích jsme byli už jasně lepší. Pak už se jen dohrávalo. Jsem rád, že jsme poslední zápas sezony na krásném velkém hřišti zvládli a vrátili se na čtvrté místo tabulky,“ mnul si spokojeně ruce Lebduška.

Branky: 7. Vobořil (z PK), 85. Nýč – 14. Fichtner, 29. a 63. Kyrlyk, 66. a 67. Klimpl. Poločas: 1:2.

Zeleneč – Sadská 7:0

„Hráli jsme špatně, zase nám chybělo šest hráčů. Domácí nás sfoukli, byli lepší ve všech směrech. Navíc mohli hojně vystřídat, my jsme neměli sílu. Byla to kočka – myš. Navíc se nám zranil gólman, takže jsme to měli těžké, Máme hodně zraněných a jsme rádi, že je konec,“ vyprávěl po utkání hráč Sadské Petr Nedbal.

Branky: 4. Hajný, 21. a 68. Novák, 25. Larva, 78. Skuček, 80. Javůrek, 89. Capek. Poločas: 3:0.

Vrdy – Ostrá 5:1

„Je to velký smutek. Za nás to byla krásná sezona, získali jsme spoustu bodů, dali jsme spoustu gólů. Skončit na druhém místě je to nejhorší, chybí ta třešnička na dortu,“ soukal ze sebe Masopust. „Druhé místo je prostě ošklivé. Horší už je snad jen sestup,“ pokračoval kouč druhého celku tabulky. Toho mohly potěšit čtyři góly Šveřepy. „Konečně dotrénoval, co potřeboval a v tomto zápase se mu to vrátilo. Měli jsme nešťastný vstup do utkání, kdy jsme dostali zaslouženě červenou kartu. Museli jsme hrát z bloku a na brejky. Dali jsme před poločasem gól a po změně stran jsme přidávali jeden gól za druhým. Soupeř má mladý tým, který také kvůli své nezkušenosti hodně šancí promarnil,“ dodal Masopust.

„To, co se nám dařilo minulý týden v Sadské, nám tentokrát vůbec nevycházelo. Přitom se zápas nevyvíjel špatně. V první minutě jsme neproměnili nájezd a ve třetí byl při úniku sražen náš hráč a Vrdy šly do oslabení. Bohužel nám to spíš svázalo nohy, hra byla pak hodně nervózní a opatrná. Ke konci poločasu jsme dostali červenou kartu my a z následného trestného kopu jsme navíc inkasovali. Vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel. Brzy jsme inkasovali, následně jsme neproměnili gólovou příležitost a vzápětí dostali třetí branku. To s námi hodně otřáslo a už jsme se nedokázali vrátit do zápasu. Bohužel nás zradila koncovka,“ přiznal trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 44., 46., 52. a 59. Šveřepa, 66. Semrád – 71. Wolf. ČK: 4. Vavřina – 44. Kukla. Poločas: 1:0.