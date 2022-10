„Co k tou říct? Dostali jsme osm kousků. Musím pogratulovat Vrdům, které předvedly super výkon,“ chválil protivníka hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „S takovým soupeřem jsme dlouho nehráli a byla radost se na ně dívat. My jsme podali naopak katastrofální výkon a za tři minuty jsme dostali tři stejné góly. Za deset minut bylo rozhodnuto a bylo po zápase. My si musíme sednout, takhle to nejde,“ zlobil se Svoboda.

„Opět jsme výborně vstoupili do zápasu. Ve druhé minutě jsme stoprocentní tutovku neproměnili, ale v páté už jsme se po pěkně kombinaci středem hřiště radovali. Ve 12. minutě jsme dohráli do gólu akci z pravého křídla a když jsme v 15. minutě vyťukali akci zleva na 3:0, bylo po zápase. Mírně nás zbrzdila dvě nucená střídání, ale poté, co jsme se hřišti znovu poskládali, tak jsme závěrečnou čtvrthodinu zahráli výborně a přidali další tři branky. Druhá půle už se pouze dohrávala a na velmi kluzkém povrchu jsme si to zkušeně pohlídali. A hlavně dohráli bez dalších zranění,“ radoval se trenér hostujícího mužstva Roman Masopust.

Branky: 20. Plot, 90. Vlasák – 41., 45. a 81. Švěřepa, 15. a 69. Víšek, 5. Vávra, 12. Vavřina, 40. Burjetka. ČK: 80. Jech (Sadská). Poločas: 1:6.

Ostrá – Milovice 4:3

„Zápas se pro nás vyvíjel dobře. V první půli jsme vstřelili dvě branky a kontrolovali jsme hru. Ve druhém poločase jsme ale dopustili drama. Hned v úvodu jsme dopustili snížení. Na tenhle gól jsme ještě dokázali rychle zareagovat. Poté jsme ale vyklidili pozice, soupeři jsme darovali více prostoru, ztráceli jsme hodně míčů už na vlastní polovině a ten toho dokázal využít. Za stavu 3:3 to bylo hodně otevřené. Jsme rádi, že jsme zápas po sérii nepříznivých výsledků dotáhli do vítězného konce. Naši fanoušci si to zasloužili. Poděkování patří také Letňanským chrtům, kteří nám vytvořili výbornou atmosféru,“ chválil svůj tým i příznivce kouč Ostré Josef Pavliš.

„Viděli jsme zápas dvou různých poločasů. V první půli jsme hráli nedůrazně a pouze nakopávali balony. Ze hry jsme měli málo a zbytečně ztráceli. K tomu přišly dvě individuální chyby a soupeř vedl o dvě branky. Do druhého poločasu jsme hned ze začátku poslali mladého Štěpánka, který svým pohybem hru oživil. Brzy jsme snížili, ale opět přišla hrubá chyba na naší straně a soupeř opět utekl na rozdíl dvou branek. V tu chvíli jsme hru otevřeli a začali hrát na tři útočníky. To přineslo tlak na soupeřovu branku a dokonce vyrovnání. Sahali jsme po vítězství, ale z dalších šancí se nám nepodařilo skórovat. To bohužel soupeř využil po rychlém brejku a v 89. minutě rozhodl o konečném výsledku. Vzhledem ke druhému poločasu je pro nás výsledek krutý. Za druhou půli ale kluci zaslouží pochvalu. Soupeři gratuluji k vítězství,“ vyprávěl po derby asistent milovického trenéra Ondřej Fišer.

Branky: 30. a 50. L. Dozorec, 33. Štejnar, 89. Manhart – 46. Dlouhý, 73. Štěpánek, 76. Lukáš. Poločas: 2:0.

Semice – Městec Králové 6:2

„Předvedli jsme vynikající výkon. Ve 25. minutě byl zápas v podstatě rozhodnutý. Nejen výsledkem 4:0, ale i naší dominancí na hřišti. Mohli jsme ještě nějaké góly do poločasu přidat. Hosté se ve druhé půli trochu zlepšili, my jsme se už tolik neprosazovali a nedrali se tolik za dalšími brankami. I díky náskoku a dovolili hostům výsledek trochu korigovat. Ale i tak velká pochvala pro naše hráče. Výborně sehraný zápas,“ nešetřil chválou semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka.

„Zápasu jsme dali ráz sami hned v úvodu. Když za pár minut prohráváte 3:0 a po hřišti vám běhá jedenáct lidí, z toho tři zranění a pár totálně z formy, tak jen trpíte a čekáte na konec. Semice byly lepší, důraznější, a pak už klidnější a sebevědomější,“ přiznal zklamaný hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „My musíme dohrát podzim, zkusit ještě něco urvat a v zimě se podívat pravdě do očí. Za týden musíme do zápasu postavit celý arzenál, co máme a vyhrát,“ burcuje už nyní své svěřence Šmidrkal.

Branky: 9. a 27. Jareš, 11. Kamlach, 18. Rychtařík, 68. a 79. Bříza – 77. Němec, 83. Sochor. Poločas: 4:0.

Pečky – Vykáň 4:3

„První utkání, které se nám herně, ani výsledkové nepodařilo, i když v první fázi za stavu 0:3 nic nenasvědčovalo tomu, že by měl neúspěch právě teď přijít. Hráči Peček bojovali až do konce, po naší neproměněné penaltě v předposlední minutě zápasu z brejkové situace skórovali. Namísto 3:4 pro náš tým jsme odjeli bez bodu. Krutý, ale někdy takový fotbal umí být,“ ulevil si trenér Vykáně Oldřich Pařízek.

Branky: 35. a 36. Brunclík (1. z PK), 74. Holub, 90+5. Zajíc – 13. Kočí, 23. Hanzlík, 30. Dlouhý. Poločas: 2:3.

Jíkev – Velim B 3:0

„Přijel k nám soupeř, který dosud neprohrál. Tomu odpovídala předzápasová příprava a hlavně jsme byli kompletní. A měli jsme oproti předchozímu utkání silný střed hřiště. To bylo znát hned od první minuty, kdy sice Velim ze začátku více držela balon, ale k ničemu vážnějšímu jsme ji nepustili. Pak Fíša (Fichtner) udeřil z penalty, která byla více než jasná. Od té doby jsme převzali otěže zápasu a prakticky po celý zápas měli převahu. Škoda, že jsme do poločasu nedali další gól, slibné příležitosti jsme měli. I ve druhém poločase jsme byli aktivní a ačkoli jsme museli prostřídat, kvalitu jsme neztratili. Soupeř byl fotbalový, má mladý běhavý tým, ale naše zkušenost, individuální schopnosti a bojovnost rozhodly. Podržel nás gólman Bláža (Blažek), za svá záda by nepustil snad ani myš. Zápas měl vysokou úroveň, rozhodčí řídili utkání zkušené a citlivě a až na nepochopitelný exces hostujícího kapitána po gólu Mikolandy, se hrálo v rámci fair play,“ hodnotil utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 20. a 56. Fichtner (1. z PK), 66. Mikolanda. ČK: 66. Hrabal (Velim). Poločas: 1:0.

Plaňany – Pátek 1:4

„Po pomalém rozjezdu se ve dvanácté minutě individuálně prosadil Martin Grospič. Jeho střelu z dálky podcenil brankář domácích. Plaňany zahrozily z brejku, ale naši branku těsně minuly. Ve druhé půli nás domácí zaskočili a v 50. minutě po dorážce vyrovnali. Ještě za stavu 1:1 trefili domácí břevno. Hned poté se z rohu prosadil hlavou Stehlík. V 75. minutě pláchl obraně po lajně Jirásek, předložil balon volnému Grospičovi a ten se tváří v tvář brankáři nemýlil. Domácí pak odpadli a my už ovládli zbytek zápasu. Navíc Martin Grospič zkompletoval hattrick v 85. minutě. Zbytečně jsme Plaňany dostali do hry, ale nakonec je z toho jednoznačné vítězství," řekl po utkání brankář Pátku Petr Vild.

Branky: 50. Čech – 12., 75. a 86. Grospič, 66. Stehlík. Poločas: 0:1.