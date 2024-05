„Za mě jsme odehráli dobré utkání, ale nic si za to nekoupíme. Soupeř nám dal lekci z produktivity. Bránili jsme dobře, ale co soupeř měl dát, tak proměnil. My se nadřeme na gól. Spoustu šancí neproměňujeme. To nás sráží. K tomu by se měli někteří naši hráči zamyslet nad disciplinovaností a soustředit se pouze na zápas. Soupeři gratulujeme a snad se nám podaří vyhrát za týden. Rádi bychom setrvali v soutěži,“ uvedl zklamaný trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

Branky: 60. Tomek – 15. Bečvařík, 74. Šourek, 86. Kmoch (z PK). Poločas: 0:1.

Ostrá – Semice nedohráno za stavu 1:1

Utkání bylo předčasně ukončeno po dohodě obou týmů po vážném zranění domácího hráče. Více najdete v jiném článku na webu Nymburského deníku.

Branky: 43. Chramosta (z PK) – 47. Vavroušek. Poločas: 1:0.

Pátek – Býchory 6:1

„Proti předposlednímu týmu tabulky jsme nechtěli nic podcenit, od začátku jsme na hřišti dominovali, dávali pěkné branky po pěkných akcích. Není co víc hodnotit, snad jen jako každý zápas - výsledek mohl být mnohem vyšší. Víme, jak na tom jsou Býchory hlavně personálně a všechen respekt jim, že i přesto se to snaží soutěž dohrát, protože výsledky mají celkem zajímavé,“ řekl po utkání autor páteckého hattricku Marek Ramšák.

Branky: 17. a 82. O. Puk, 29., 44. a 59. Ramšák, 33. Mejzr – 81. Lev. Poločas: 4:0.

Plaňany – Vykáň 4:4

„Velmi otevřený zápas, vyrovnaný, obě strany hrály nahoru – dolů, hodně se útočilo, pro diváky to bylo atraktivní utkání,“ vyprávěl po zápase autor dvou gólů hostující Vykáně Martin Dlouhý. „Kdyby měl někdo vyhrát, tak asi měli větší šance domácí, neboť v posledních pěti minutách měli dvě obrovské příležitosti. Bod je pro nás v tomto zápase výhra,“ přiznal Dlouhý.

Branky: 6., 22. a 57. D. Siruček, 49. Klucska – 10. a 59. Dlouhý (druhá z PK), 45. M. Kočí, 60. Růžek. Poločas: 2:2.

Paběnice – Sadská 5:1

„Sice jsme prohráli pět jedna, ale já musím kluky pochválit. I když je to úsměvné. My jsme si dali čtyři vlastní góly, ale ty byly přímo ukázkové. Do brány soupeře bychom se takhle rozhodně netrefili. V poli jsme byli místy o něco lepší, ale stále děláme hrozné chyby. Museli jsme odjet v jedenácti lidech, což mě mrzí asi nejvíce. Po fotbalové stránce musím hráče pochválit, ale dát si čtyři vlastní góly je hrozné,“ ulevil si hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Musíme to se ctí dohrát a připravit se na okresní přebor,“ přidal kouč poražených.

Branky: 2. Mužátko, 31. vlastní Šaroch, 44. vlastní Vlasák, 75. Jenčík, 83. Kracík – 57. Machovský. Poločas: 3:0.

Jíkev – Pečky 2:2

„Asi zasloužená remíza pro oba soupeře,“ načal hodnocení zápasu předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Prvních dvacet pět minut se hrálo vlažně v podstatě bez gólových šancí, pak jsme trochu přidali a výsledkem byl Fichtnerův gól z rohu velkého vápna do protilehlého rohu branky. Za pár minut však náš brankář špatně odkopl balon, zmocnil se jej soupeř a bylo vyrovnáno. Pečky pak měly výhodu přímého kopu z větší vzdálenosti a s pomocí teče nakonec balon skončil v naší bráně. Druhý poločas jsme byli aktivnější, Pečky se zatáhly a hrozily z brejků. Svým důrazem se pak prosadil Pařízek a rázem jsme získali větší tlak, ovšem bez úspěchu. V závěru jsme chtěli víc než soupeř, ten ale nakonec remízu uhájil,“ okomentoval průběh zápasu Lebduška.

Branky: 31. Fichtner, 61. Pařízek – 37. Holub, 41. Zajíc. Poločas: 1:2.

Jestřabí Lhota – Městec Králové 1:2

„No, co na to říct? Jeden z nejtěžších zápasu sezony. Jestřábka byla těžký soupeř,“ ulevil si hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal „Hráli dobře organizovaně, bránili v jedenácti lidech, ale jejich brejky byly smrtící. Kdybychom po první půlce vedli 5:0, tak by to odpovídalo, ale Jestřábka byla velmi důsledná a nepustila nás do stoprocentní šance, vše bylo jen na půl. Půlka byla 1:0 pro domácí a my ukázali charakter. Otočili jsme vývoj zápasu a nutno říci, že s dávkou štěstí jsme výsledek 2:1 uhájili,“ oddechl si Šmidrkal. „Chválím Jestřabí Lhotu za kvalitní fotbal, to co je šílené je hřiště - na deset až patnáct centimetrů vysoké trávě se těžko hraje. Za týden nás čeká Jíkev a my víme, co se bude dít. Prostě si jdeme pro postup,“ dodal odhodlaně trenér lídra tabulky, který je krůček od postupu.

Branky: 32. Robovský – 53. vlastní Mikeš, 62. Hanzlík. Poločas: 1:0.

Bakov – Čelákovice 4:3

„Z mého pohledu to byl vyrovnaný zápas. Jen s tím rozdílem, že my jsme dělali chyby vzadu. První gól jsme dostali po špatné rozehrávce stopera, druhý gól byl krásný po rohu přesně do šibenice. Při třetí brance šel sám hostující hráč na gólmana a čtvrtý jsme inkasovali ze zbytečné penalty. Prostě děláme zbytečné chyby. Pak jsme to už honili pozdě, chyběla nám finální přihrávka,“ zhodnotil zápas trenér Unionu Čelákovice Milan Šikl.

Branky: 19. a 68. Vaněk (druhá z PK), 34. Maryška, 53. Boško – 82., 86. a 90+1. Fantík (druhá z PK). , Poločas: 2:0.