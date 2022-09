„Utkání jsme měli rozhodnout mnohem dříve, ale to vítězství je zasloužené. Řekl bych, že to bylo zbytečně nervózní. Kdybychom proměnili všechny šance, mohl být klid. De facto, kdyby oni dali ve druhé půli kontaktní branku, bylo by to pro nás těžké,“ uznal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Jak říkám, hra byla nervózní, neproměnili jsme šance. Musíme zakončování provádět lépe. Na druhou stranu, tři body jsou super, protože soupeř nebyl jednoduchý,“ dodal Čepelka.

Branky: 25. Vavroušek, 35. Bříza, 45. a 67. Kamlach (1. z PK) – 30. Klucska, 51. Starov. Poločas: 3:1.

Ostrá – Zeleneč 3:3

„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že chceme odčinit domácí zaváhání se Sadskou. Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout některé šance a soupeř nás z rohu potrestal. Druhý poločas byl z naší strany lepší, podařilo se nám vstřelit krásné góly a zápas otočit,“ těšilo trenéra Ostré Josefa Pavliše. „Sráží nás ale chyby v obraně, ze kterých dostáváme laciné góly. Celkově to byl bojovný zápas a remíza je pro obě mužstva asi spravedlivá,“ podotkl Pavliš.

Branky: 47. a 59. L. Dozorec, 51. Bíma – 26. Javůrek, 58. Hajný, 80. Ešner. Poločas: 0:1.

Vykáň – Pátek 3:2

„Opět byl ve Vykáni k vidění zajímavý duel. V defenzivě velmi dobře organizovaný soupeř, ke kterému se přidala i trocha toho fotbalového štěstí, kdy jsme v prvním poločase nastřelili dvě tyče, respektive nás vychytal brankář Krch. Inkasovali jsme bohužel opět ze standardní situace, na nichž musíme zapracovat, protože tam nás tlačí bota nejvíce,“ konstatoval po utkání Oldřich Pařízek, trenér Vykáně. „Ve druhém poločase vyrovnání a následné vedení zcela zaslouženě v náš prospěch, jenže neuhlídáním rohového kopu jsme si situaci zkomplikovali a už to vypadalo, že body ztratíme. Skvělý Hanzlík však trefou v posledních minutách a jeho druhým gólem, rozjásal naše fanoušky a enormně houževnatí hráči Pátku popadali v únavě na hrací plochu. Utkání nás stálo hodně sil, projevovalo se na všech středeční pohárové klání s Poříčany. Těší nás takový výsledek. Ano, byl doslova vydřený, o to cennější,“ radoval se kouč vítězného celku.

„Domácí měli v prvním poločase častěji míč na svých kopačkách. Dostávali se i do nebezpečných zakončení. Buď z dobré pozice branku přestřelili nebo jim šanci zlikvidoval Krch. Ve 22. minutě se trefila nová posila Petr Šťastný. Vedení, i přes tlak domácích, jsem do poločasu udrželi. Ve druhé půli jsme nezachytili rychle rozehraný aut a Vykáň vyrovnala. My jsme ale mohli jít znovu do vedení. Nejprve Štok trefil tyč a Navrátil z malého vápna branku přestřelil. Po trestném kopu a nešťastné teči šli domácí do vedení. Nám se podařilo vyrovnat z rohu. Nikým nehlídaný Šťastný dal hlavou vyrovnávací branku. Bohužel v nastaveném čase jsme dostali smolnou třetí branku,“ řekl po utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 64. a 90+2. Hanzlík, 79. Vobořil - 22. a 84. Šťastný. Poločas: 0:1.

M. Králové – Milovice 1:2

„Zápas, za který se musí stydět celý tým. Jako trenér ani nevím, co k tomu mám říct,“ hledal těžko slova hrající trenér domácího mužsdtva Jan Šmidrkal. „První poločas byl špatný, druhý šílený. Hráli jsme v chůzi, bez bojovnosti, lehkomyslně. Chybí nám kvalita v útočné fázi. Tento problém máme od začátku sezony, ale teď už jsem doufal, že na domácím hřišti z nás spadne nervozita. Ovšem my jsme si nedali tři přihrávky po sobě. Situace, které musíme vyřešit – čtyři na dva nebo pět na tři - zpackáme a vytvoříme brejk pro soupeře. Nerad bych to dál hodnotil. Jsem strašně zklamaný,“ truchlil Šmidrkal. „Soupeři blahopřeji,“ dodal.

Nebyli jsme daleko od totálního fotbalu, vtipkoval poděbradský Voříšek

„Do Městce jsme jeli jako již tradičně v kombinované sestavě. Začali jsme v klasickém rozestavení 4 – 4 - 2 s tím, že nebudeme napadat a budeme hrát z defenzivního bloku a na brejky,“ nastínil předzápasové plány asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „V první půli to bylo bez šancí až na přísnou penaltu proti nám. Do druhé půle jsme vylezli jako uragán a Městec jsme přehrávali. A přišel i gól, kdy se k míči postavil Lukáš Müller a vymetl šibenici. Dostali jsme křídla a po standardce se k míči dostal k dorážce Dlouhý a neměl problém dát branku. Ke konci zápasu jsme měli štěstí, dvakrát zvonila tyč. Na kluky jsem pyšný, bojovali a nechali tam srdíčko. Teď to potvrdit v následném zápase a budeme na dosah příček, co jsme si určili před sezonou,“ uvedl Fišer.

Branky: 33. Šmidrkal (z PK) – 54. L. Müller, 80. Dlouhý. Poločas: 1:0.

Jíkev – Bílé Podolí 6:2

„Konečně jsme se slušně sešli a bylo to hned znát. Mohli jsme využít rychlá křídla a roztahovat hru do stran. Začátek zápasu byl v naší režii, jen škoda, že se nám z množství šancí nedařilo proměňovat. Dva góly jsme z tlaku ale vytěžili, i když jeden z nich si dali hosté sami. Bohužel ze školácky vyrobené penalty jsme pak ale inkasovali. Důležité bylo, že těsně před půlkou jsme zvýšili na rozdíl dvou gólů, Maroš Klimpl si došel pro dlouhý balon před gólmana, ustál souboj a nezištně proměnil,“ řekl k první půli předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Po přestávce jsme ale silně vypadli z rytmu, nedařilo se nám držet balon, zbytečně jsme ztráceli a soupeř nás potrestal. Dokonce mohl i vyrovnat, v jednom případě jsme vykopávali balon z prázdné branky. Naštěstí se pak projevila kvalita a Veselý dvěma góly rozhodl zápas. Navíc Klimpl svým druhým gólem potvrdil pověst střelce a uzavřel účet utkání. Zasloužené jsme získali doma první tři body,“ těšilo Lebdušku.

„Výsledek vypadá hrozivě, ale kupodivu měla naše hra celkem parametry. Góly jsme ale dostávali jako žáčci a neproměnili jsme velké šance. Kluci to odmakali a nevzdali to i za nepříznivého stavu. Domácí mají hodně zkušené hráče a t bylo znát. Šest gólů venku, to se nedají uhrát nějaké body. Měli jsme proměnit nějaké šance. Děláme školácké chyby a to je špatně,“ zlobil se trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branky: 20. Zejmon, 38. vlastní Dvořák, 44. a 75. Klimpl, 61. a 64. Veselý – 23. Štoček (z PK), 52. Švadlenka. Poločas: 3:1.

Pečky – Sadská 1:2

„Zápas byl pro diváky nekoukatelný. Pečky měly jednu šanci, kterou proměnily. My jsme měli tři stoprocentní a po jedné z nich jsme srovnali. Pak jsme dostali červenou kartu a dohrávali jsme v deseti. I v oslabení jsme ale rozhodli po chybě gólmana, kdy se trefil Plot. My jsme byli o něco fotbalovější,“ řekl k utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Ale musíme v klubu řešit jiný problém. U nás začaly letní prázdniny. Čtyři borci odjeli na dovolenou,“ nechápal Svoboda. „Chtěl bych vyzvednout výkon dorostence Filipa Horny, byl to jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Kluky musím pochválit za bojovnost,“ dodal Milan Svoboda.

Branky: 45. Růžička – 68. Sladkovský, 89. Plot. ČK: 69. Sapezhko (Sadská). Poločas: 1:0.