„V prvním poločase jsme byli o něco aktivnější než hosté, podařilo se nám i vstřelit branku, která nebyla pro ofsajd uznána. Bohužel při jednom z protiútoků Peček jsme ve vápně faulovali hráče hostí a ti šli do vedení. Nakonec se tato branka ukázala jako rozdílová a hosté si odvezli od nás tři body i proto, že druhý poločas jsme si již mnoho šancí nevytvořili a Pečky si vedení v klidu pohlídaly. Kombinovali jsme hodně do stran, chyběla nám přesnější průniková přihrávka, v tomto směru byl soupeř daleko přímočařejší,“ všiml si funkcionář klubu z Ostré Josef Červinka.

Branky: 32. Sova (z PK). Poločas: 0:1.

Jíkev – Rožďalovice 6:2

„Od začátku jsme měli zápas pevně na svých nohách, soupeř se zatáhl do defenzivy a víceméně čekal, co bude. Nám se podařilo hezkým gólem Maroše Klimpla v první patnáctiminutovce skórovat a i pak jsme měli míč více na svých kopačkách. Měli jsme pak další šance, i soupeř si však vytvořil nějaké příležitosti. Poté však chybou v obraně namazali balon přímo Pařízkovi na nohu a ten se přesně k tyči nemýlil. Minutu před poločasem se nádherně trefil za vápnem Fichtner přesně do šibenice a o další minutu později Pařízek svým druhým gólem zužitkoval nařízenou penaltu za faul ve vápně. Poločas byl tedy jednoznačně pro nás 4:0. Ve druhém poločase pak přidal Tomášek pátý gól a i když se soupeři pak podařilo snížit, Pařízek následně zkompletoval hattrick. Zápas se nám povedl ve všech směrech a jsem rád, že v derby zůstaly body po zasloužené výhře doma. Všichni hráči včetně střídajících odvedli doma v parném odpoledni perfektní práci,“ zářil spokojeností předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Byl to strašidelný poločas. Soupeř byl lepší. Ale sami mu to usnadníme, děláme hrubé chyby. Dopředu jsme málo nebezpeční, málo střílíme. Je potřeba se zlepšit a hrát jeden na jednoho. Ve druhém poločase se nám alespoň podařilo zápas korigovat dvěma góly výsledek, kdy se krásně trefil Němeček. Snad se z toho poučíme do dalších zápasů,“ přeje si po debaklu trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

Branky: 12. Klimpl, 44. Fichtner, 32., 45+1. a 76. Pařízek (2. z PK), 55. Tomášek – 70. Hora, 85. Němeček. Poločas: 4:0.

Pátek – Paběnice 1:0

„První zápas ve velkém vedru, který jsme chtěli za každou cenu vyhrát. Ze začátku nás podržel náš gólman Kožurik, který zlikvidoval stoprocentní šanci hostí, potom začala naše série šancí, kdy nám gólman chytil v prvním poločase asi tři nebo čtyři ložené góly, takže poločas skončil bez branek,“ vyprávěl pátecký útočník Marek Ramšák. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme hrát stále stejně a to tak, že držet balon a být trpěliví. A to jsme splnili hned ve 48. minutě. Skvěle rozehraný roh na krátko a Honza Bartoš dal na 1:0. Pak opět úřadoval gólman hostí, který likvidoval šanci za šancí, ještě k tomu nám nebyl uznán gól z rohu na 2:0. Naštěstí jsme to dohráli do konce a vydřeli zaslouženou výhru. Soupeře jsme ve druhém poločase nepustili prakticky do žádné šance,“ popsal utkání Marek Ramšák.

„Do Pátku jsme jeli s respektem, protože na jaře jsme dostali od soupeře šest gólů a skončil na třetím místě. Myslím, že jde o jednoho z favoritů naší skupiny,“ řekl po utkání hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a to se nám celkem dařilo a navíc jsme byli i nebezpeční dopředu. Myslím, že jsme si za první poločas vytvořili dost kvalitních příležitostí, ale bohužel jsme je nedokázali dobře vyřešit, aby z toho padla branka. Domácí měli také své šance, ve kterých nás skvěle podržel brankář Tomáš Výborný. Klidně mohl skončit první poločas 2:2.

Druhý poločas jsme začali bohužel špatně a inkasovali jsme po standardní situaci, kdy se tomu nějak dalo zabránit. My už jsme ve druhém poločase úplně vyloženou šanci neměli. Bylo tam pár náznaků, ale chybělo nám správné řešení. Nás celý zápas držel v utkání brankář Výborný, který předvedl několik opravdu skvělých zákroků a to nám dávalo naději na nějaký bodový zisk. Bohužel se nám ten gól nepodařilo dát a tak jsme odjevli s prázdnou,“ litoval paběnický kouč. „Mrzí mě, že jsme dostali gól možná z nejmenší šance, co domácí měli, ale tak to někdy je. Kluky ale musím pochválit, v těžkém počasí bojovali až do konce a když prohrát tak po nějakém výkonu. Domácím gratuluji k vítězství,“ dodal Jaroslav Vlach.

Branky: 48. Bartoš. Poločas: 0:0.

Lysá – Velim B 2:0 nedohráno

Utkání bylo ukončeno v 50. minutě kvůli neregulérní hrací ploše. „Zápas jsme dobře rozehráli, po úvodní křeči jsme si pomohli gólem z rohu a následně se snažili o větší herní aktivitu. Do poločasu jsme přidali branku na dva nula, bohužel nepřízeň počasí zápas přerušila,“ litoval dobře rozehraného utkání nový trenér Lysé nad Labem Jan Roule.

Branky: 9. T. Kříž, 30. Čejka. Poločas: 2:0.

Křinec – Semice 0:2

„Samozřejmě zápas se Semicemi byl po hodně letech pro Křinec svátkem fotbalu. Po dlouhé době si všichni vyzkoušeli to, jak to celkově funguje v krajské soutěži. Hlavně pro většinu kluků, co soutěž budou hrát, je to první kontakt s krajskou soutěží. Na začátek musím říct, že i když to podle výsledku nevypadá, tak to celkově kluci zvládli a musím je za zápas pochválit,“ řekl k derby křinecký trenér Milan Švábenský. „Semice celý zápas zvolily defenzivní taktiku, což mě osobně po jejich loňské sezoně překvapilo. Hosté hráli jen na nakopávané balony, se kterými jsme si poradili. Co nám nevyšlo je to, že jsme udělali ve středu zálohy dvě chyby, které soupeř potrestal. Dvakrát za první poločas jsme propadli a soupeř to zkušeně proměnil ve své dva góly. To byly v podstatě jediné šance soupeře, které jsme jim připravili my. Celkově jsme byli více na balonu, měli jsme i více šancí, ale na to se nehraje. Myslím si, že soupeř od šedesáté minuty fyzicky odpadl a pak už to bylo i o nás. Měli jsme během zápasu minimálně tři jasné příležitosti, které jsme nedali a na druhou stranu soupeř dal své dvě šance, které jsme mu připravili a to rozhodlo. Kluci nechali na hřišti všechno a jenom smůla a naše špatná koncovka nás připravila o body. Když takhle budeme bojovat, tak si myslím, že to musí přijít a nějaké body také získáme,“ uvedl po utkání kouč nováčka soutěže.

„První utkání jsme výsledkově zvládli,“ potěšilo vedoucího semického mužstva Miroslava Čepelku. „Podařilo se nám velmi dobře vyřešit dva rychlé útoky do otevřené obrany domácích, kdy Štěpán Novák připravil dvěma přesnými přihrávkami dvě velmi dobré pozice spoluhráčům. První branku vstřelil v 6. minutě přesnou střelou Manhart a druhou Vavroušek, také přesnou střelou k tyči ve 36.

minutě. Tentýž hráč nastřelil ve 21. minutě břevno z trestného kopu. Domácí měli jednu větší šanci v první půli, ale netrefili branku v dobré pozici. Druhou půli začali domácí náporem a zahrávali hned v úvodu asi čtyři rohové kopy. Nám se dařilo bránit a nepouštět je nějak víc do šancí. A i proto jsme udrželi čisté konto, i když ke konci se domácí dvakrát radovat mohli. Jednou v zakončení selhali a podruhé nás výborně zachránil gólman Hanzlík. My jsme měli v 83. minutě také jednu velkou šanci, kdy centr Vavrouška po trestném kopu umisťoval Bříza na zadní tyč, ale těsně minul,“ popsal celé utkání Čepelka.

Branky: 6. Manhart, 36. Vavroušek. Poločas: 0:2.

Čelákovice – Český Brod B 2:2

„Soupeř byl proti nám fyzicky zdatnější, my to stále dáváme do kupy a ani s tréninky to nebyla žádná sláva. Zkušeností jsme to ale už měli urvat, protože jsme vedli dva nula. Přestože jsme měli zkušenější tým než soupeř, nedokázali jsme si to pohlídat. Na druhou stranu remíza je spravedlivá, hosté to zvládli zremizovat dravým mládím,“ podotkl k utkání trenér Čelákovic Radek Skuhravý.

Branky: 19. a 62. Pánek – 66. Nekolný, 90+1. Kejha. Poločas: 1:0.