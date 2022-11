Pátek – Ostrá 2:0

„Na začátku zápasu nás podržel Vild, kdy zneškodnil samostatný únik útočníka Ostré. Pak Štok hlavičkoval do tyče a brankář Ostré zachraňoval na brankové čáře. Ke konci poločasu se nám podařila rychlá akce, na jejímž konci byl skórující Grospič. Do kabin se šlo za stavu 1:0 pro nás. Druhou půli začali hosté aktivně, ale vše končilo u našeho vápna nebo v rukavicích skvělého Vilda. Po pasáži plné soubojů se ujala akce po pravé straně, kdy Bartoš předložil míč na malé vápno Málkovi. Ten se z bezprostřední blízkosti nemýlil. Po zbytek zápasu jsme soupeře do žádné vyložené šance nepustili a v klidu si pohlídali výsledek. Ostrá má mladý a běhavý tým. Tento celek si nezaslouží být v dolních patrech tabulky,“ řekl nestárnoucí středopolař Pátku Jan Jirásek.

„Zápas hodně ovlivnil terén, který místy připomínal pískoviště. Těžko se na něm dalo kombinovat a tvořit nějaký fotbal. Do 44. minuty jsme zvládali eliminovat sílu soupeře a sami jsme si dokázali vypracovat slibné situace, bohužel jsme branku nevstřelili. V poslední minutě první půle jsme zaváhali, pustili soupeře do brejku a ten nás potrestal. Ve druhém poločase jsme se tlačili za vyrovnáním, ale gólová střela nepřišla. Na tomhle terénu tu bylo o jednom gólu. Ten druhý nejde klukům vyčítat, byl po rychlé kombinaci domácích a zakončující hráč byl ve dvoumetrovém ofsajdu, na to se reagovat moc nedá,“ vyprávěl po zápase hostující trenér Josef Pavliš.

Branky: 44. Grospič, 60. Málek. Poločas: 1:0.

Foto: Fantastická série pokračuje, Sokoleč vyhrála posedmé za sebou

Bílé Podolí – Sadská 1:3

„Řekl bych to asi takhle, odehráli jsme další zápas blbec. Soupeř měl sice kvalitu, ale nachytali jsme se sami. První gól jsme dostali z penalty po nesmyslném faulu a druhý doklepli zblízka do brány. My jsme dokázali snížit, ale dvě minuty před koncem, kdy jsme mohli s výsledkem ještě něco udělat, jsme inkasovali potřetí. Vyžrali jsme si to až do dna,“ ulevil si trenér poražených Bohuslav Šváb.

„Byl to pro nás velmi důležitý zápas a zvládli jsme ho,“ těšilo hrajícího trenéra Sadské Milana Svobodu. „Trápí nás ale neproměňování šancí. V desáté minutě jsme měli vést tři nula, jenže místo toho se pak trápíme. Byl to z mého pohledu divný zápas. Měli jsme vyhrát šest nula, místo toho je to tři jedna. Kluky chválím za bojovnost, ale v zimní přestávce se nad tímhle musíme zamyslet. Náš Patrik Schick je ze střelecké formy,“ žertoval Svoboda.

Branky: 78. Kupka – 18. Čemus (z PK), 36. Sladkovský, 89. Vlasák. Poločas: 0:2.

Milovice – Semice 1:5

„Těžko se mi utkání hodnotí. Doufal jsem, že se na derby nahecujeme a necháme tam vše. Bohužel nás podzimem provází marodka a s naším úzkým kádrem je to znát. Po prvním poločase jsme prohrávali o gól a všichni jsme věřili, že ve druhem poločase můžeme ještě výsledek zvrátit. Druhý poločas ale soupeř ovládl a zaslouženě zvítězil. Díky našim fanouškům za podporu,“ řekl k utkání milovický asistent trenéra Ondřej Fišer.

„Máme za sebou další těžký zápas na těžkém terénu. Bohužel nám ten terén nedovolil tolik, co jsme si představovali, ale na druhou stranu jsme to ubojovali. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě a během zápasu se projevilo, že jsme lepším týmem. Nějaké branky jsme ještě mohli přidat. Na druhé straně měli domácí také svoje šance, ale jen ojedinělé. Odvážíme si zasloužené vítězství,“ byl spokojený vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 86. Drahorád – 17. Jareš, 48. a 90. Kamlach, 81. a 83. Rychtařík. Poločas: 0:1.

Městec Králové – Pečky 6:0

„Jak je důležité míti Střelce. Venda Střelec naskočil vlastně poprvé na celý zápas v této sezoně a bylo to znát. Náš stabilní článek obrany nám prostě celý podzim chyběl,“ chválil zadáka hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Tentokrát není moc co vytknout ani ostatním klukům. Kromě kosmetických chyb bylo vše super. Celý tým byl jako dobře promazaný stroj a Pečky to odnesly. Kaňkou na zápase byly až brutální zákroky hostujících hráčů. Kdyby dohrávali v osmi lidech, asi by to odpovídalo tomu, co se dělo na hřišti. Občas je zarážející, že se tohle děje. Vždyť všichni chodíme do práce, živíme rodiny. Se zlomenou nohou jde vždy vše hůř,“ uvedl k utkání Šmidrkal. „Čekají nás poslední dvě kola s echt silnými soupeři a my zkusíme ještě nějaký bod vyválčit,“ dodal odhodlaně kouč vítězů.

Branky: 12. a 36. Velenský, 29., 43. a 58. Tyl, 69. Šoufek. ČK: 30. Richter (Pečky). Poločas: 4:0.

Vykáň – Jíkev 1:1

„Vyzrálé mužstvo Jíkve přesně splnilo, co jsme očekávali. Výkon na úrovni toho lepšího, co naše soutěž nabízí. V prvním poločase z naší strany spousta nepřesností. Nedostávali jsme se do brankových příležitostí, tak jak je u nás zvykem. O poločase jsme změnili post středového hráče Hurába za stopera Vondrku, ale prvně jmenovaný krátce po změně obdržel červenou kartu, takže taktika nemohla mít praktického využití. V deseti se ukázala síla mužstva, jenž zabralo a soupeře v početné výhodě, dá se říct místy i zatlačilo. Aktivní hra přinesla rozhodující moment těsně před koncem, kdy hosté faulovali v pokutovém území. Penalta, kterou Vondrka nadvakrát proměnil. Brankář míč šťastně pro nás vyrazil jen před sebe. Zasloužená dělba bodů a pro nás, doufám, ponaučení do dvou posledních venkovních utkání,“ řekl po utkání trenér Vykáně Oldřich Pařízek.

„Z našeho pohledu zápas dvou rozdílných poločasů. První půle byla z naší strany výborná, dobře jsme dostupovali soupeře už na jejich půlce, ve středu podrželi balon a dobře jsme kombinovali. Vykáň má kvalitní individuality, ale ani my jsme nezůstávali pozadu. Když už v 7. minutě Fíša (Fichtner) propálil gólmana, vedli jsme a soupeře do velkých šanci nepouštěli. Naopak jsme to byli my, když Pařízek promarnil slibnou šanci a pak trefil utěšenou prudkou střelou tyč. Kdybychom vedli o dva, tři góly, nikdo by se nedivil, i když Vykáň dala taky břevno,“ řekl k prvnímu poločasu derby jíkevský předseda klubu Jan Lebduška. „Na začátku druhé půle byl domácí obránce po úderu loktem vyloučen a místo, abychom využili početní výhody, stáhli jsme se a přestali úplně hrát. Najednou jsme neměli odražené balony, soupeř byl všude rychlejší a po celý druhý poločas aktivnější. Když už se zdálo, že uhájíme tři body, ve vápně jsme faulovali a v 90. minutě ztratili body. Trochu hořká remíza, ale asi zasloužená. Škoda,“ litoval Lebduška.

Branky: 90. Vondrka (z PK) - 7. Fichtner. ČK: 48. Huráb (Vykáň). Poločas: 0:1.