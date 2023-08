„Vstup do zápasu se nám podařil, když jsme se brzy ujali vedení. Pak se hra vyrovnala. Nám se podařilo navýšit skóre, ale pak jsme přestali hrát. V téhle fázi zápasu jsme nehráli dobře. Dovolili jsme soupeři snížit a následně vyrovnat. Nakonec jsme byli rádi, že Vykáň nepřidala další branku. Ve druhé půli to byl spíše boj o přežití v horkém počasí. Oba týmy měly šance, které zůstaly nevyužité. Nakonec je dělba bodů spravedlivá,“ uznal trenér Ostré Josef Pavliš.

„S bodem zvenku jsme spokojeni. Nejprve jsme si nechali dát dva góly, ale jinak to bylo vyrovnané utkání. Ještě do poločasu vyrovnal dvěma zásahy Lukáš Jarolím, který hrál po delší době a byl fantastický. Pro oba soupeře to bylo hodně náročné, bylo velké teplo a dusno. Máme nový tým, takže kluci ještě nejsou tak sehraní, ale cítím, že to bude dobré. Mužstvo ještě skládáme a ještě ho doplníme,“ podotkl Václav Bryndza, manažer Čechie Vykáň.

Branky: 3. L. Dozorec, 34. Micka – 36. a 40. L. Jarolím. Poločas: 2:2.

Jíkev – Městec Králové 1:2

„Těžko se mi hodnotí zápas, kdy jsme minimálně měli bodovat. Bohužel jsme ale zaspali začátek utkání, kdy nás soupeř vysoko napadal a hned ve druhé minutě potrestal vedoucím gólem. Zaspali jsme, ale pak jsme si vytvořili několik příležitostí, které volaly po gólu. Neproměnili jsme, narozdíl od soupeře, který využil rozhodčím přehlédnutý faul. Ačkoli jsme prohrávali v tu chvíli o dvě branky, nesložili jsme zbraně a hráli dál. Pár minut před poločasem si pěkně strčil Pařízek balon do prostoru, kdy ho hostující obránce nedovoleně zastavil a sám Pařízek z přímého kopu přesně zatočil míč za hostujícího gólmana. Druhý poločas jsme hráli lépe, zatlačili jsme Městec na svou půlku, ale gól jsme z množství šancí už nedali. Gratuluji soupeři za předvedenou hru i tři body, ale za druhý poločas jsme si zasloužili alespoň bodovat. Zápas měl parametry krajské soutěže, soupeř byl ale šťastnější. Kluci bojovali o každý balon, ale vyhrál šťastnější,“ vyprávěl po derby Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu.

Nováčkovský elán Slavoje Vrdy platil i na posílený poděbradský Slovan

„Snad těžšího soupeře na úvod sezony jsme si nemohli přát. Jíkev je složená z hráčů, kteří opravdu umí kopat, my to věděli a připravili se na to. Apeloval jsem na kluky, aby si pohlídali největší zbraně a musím říct, ze minimálně první poločas vše do puntíku dodrželi. Jíkev hrozila jen z dlouhých balonů a odražených míčů. Pokud budu hodnotit první poločas, měli jsme vyhrát o tři góly. Pokud druhy, Jíkev byla aktivnější a lepší. Jsem nadšený za výhru. Jediná kaňka je vyloučení Tomáše Vobořila. Musíme si to nějak interně vyhodnotit. Vstup pravou nohou, jdeme zápas od zápasu a uvidíme,“ usmíval se spokojený hrající trenér hostujícího mužstva Jan Šmidrkal.

Branky: 41. Pařízek – 2. a 30. Vobořil. ČK: 90+3. Kvíz – 90+3. Vobořil. Poločas: 1:2.

Velim B – Sadská 6:0

„Tři góly jsme dostali po individuálních chybách, které nedělají ani žáci. My jsme to dokázali a povedlo se to i našemu nejzkušenějšímu hráči. Vlastě jsme si dali tři góly sami. Domácí pak byli na koni a přejeli nás po všech stránkách. Velimský tým má kvalitu, mají velmi dobré mladé, běhavé hráče. My jsme je ale dostali do hry. Je to první zápas, musíme zapomenout a jít dál,“ uvedl k debaklu hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 13., 39. a 43. Kmoch, 8. a 53. Ceral, 85. Kostelecký. Poločas: 4:0.

Pečky – Semice 4:4

„Bohužel jsme ztratili vyhraný zápas, když jsme v 87. minutě navýšili vedení na 4:2, už to vypadalo, že si odvezeme tři body. Ale v podstatě hned na to jsme dostali gól na 3:4 a ve čtvrté minutě nastavení domácí vyrovnali. V poločase jsme vedli 3:1 a mohli přidat další góly. Zkraje druhé půle trefil Jareš břevno. Druhý poločas se ale domácí tlačili za vyrovnáním a po vyloučení Šimka jejich tlak ještě víc narostl. Když už jsme ten zápas ale měli tak výborně rozehraný, měli jsme to dovést ke třem bodům,“ litoval vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 9. Sova, 64. a 88. Hovorka, 90+3. Křivský – 18. a 88. Kamlach (1. z PK), 19. Vavroušek, 44. Kubela. ČK: 73. Šimek (Semice). Poločas: 1:3.

Plaňany – Rožďalovice 2:2

„Byl to první ostrý start a také to podle toho vypadalo. Naše taktika se nám rozpadla hned v sedmé minutě, kdy jsme inkasovali branku. Celý první poločas byl soupeř lepší. My jsme se nedokázali dostat do hry. Druhou půli jsme začali aktivně a hra se vyrovnala. Bohužel jsme znovu inkasovali v 70. minutě. Kluci to nevzdali a svoji bojovností dokázali utkání vyrovnat v 89. a 92. minutě. Za mě zasloužená remíza,“ uvedl po zápase nový trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Máme na čem pracovat do dalších zápasů. Poděkoval bych rozhodčím, jelikož to nebylo jednoduché. Bohužel nešvarem ve fotbale je simulování a zdržování hry. V tomto utkání se mohlo nastavit i deset minut. Myslím, že to přece není nic proti ničemu. Diváci přece přišli na fotbal,“ dodal Budka.

Branky: 7. Freund, 70. Kuchař – 89. Grospič, 90+2. Tu Hai. Poločas: 1:0.

V Hlízově se červenali dva hráči, domácí urvali výhru nad Polabanem v nastavení

Jestřabí Lhota – Pátek 5:2

„Celý první poločas jsme byli více na balonu a vytvářeli jsme si i gólové příležitosti. V 5. minutě pálil na bránu domácích Martin Puk. Trefil ale dobře postaveného brankáře. Ve 29. minutě se prosadil Martin Puk po pasu Kohoutka. Potrestal špatné vyběhnutí brankáře. Do poločasu ale Jestřabí Lhota vyrovnala. Po skrumáži ve vápně doklepl míč za záda Kožurika Miroslav Klička,“ okomentoval první poločas pátecký trenér Tomáš Šercl. „Vstup do druhé půle byl z naší strany katastrofální. Jestřábí Lhota šla během tří minut do dvoubrankového vedení. Domácích bylo najednou plné hřiště. Měli všechny odražené balony a dostávali se snadno do zakončení. V 61. minutě potrestal ztrátu balonu ve středu hřiště Robovský. My jsme bránu domácích téměř neohrozili a po špatně zahraném ofsajdu jsme inkasovali pátou branku. Konečnou podobu výsledku dal z penalty Marek Ramšák. Domácí vyhráli zaslouženě, šli si za vítězstvím a to se jim podařilo. My se musíme z výsledku oklepat a na domácí půdě to napravit. Nikdo se sám neporazí. Musíme máknout,“ hodnotil utkání trenér Pátku Tomáš Šercl.

Branky: 39. Klička, 46. Foršt, 49. a 61. Robovský, 83. Rozumný – 29. M. Puk, 85. Ramšák (z PK). Poločas: 1:1.

Zeleneč – Čelákovice 5:1

„Utkání sotva průměrné úrovně vyhráli domácí díky většímu důrazu ve vápně. My jsme s pěti dorostenci na víc neměli,“ přiznal čelákovický sekretář Milan Šikl.

Branky: 5. Cepek, 7. Štádler, 36. Novák, 39. Nevařil, 68. Moudrý – 33. Dalekorej. Poločas: 4:1.