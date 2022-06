„Hned zkraje utkání jsem spálil šanci, kdy jsem šel sám na gólmana,“ sypal si popel na hlavu útočník Sadské Tomáš Plot. „Pak jsme už v sedmé minutě vedli o dva góly, tím jsme si dodali klid. Oni nebyli kompletní, chyběli jim hráči. My jsme celý zápas kontrolovali a výsledek mluví za vše. Z naší strany to byl pěkný zápas, konečně jsme se sešli v pořádném složení a na naší hře to bylo znát,“ byl rád Tomáš Plot.

„Těžko hodnotit takový zápas, když se vás sejde deset. Chápu zranění, chápu dovolenou, nechápu oslavy,“ krčil rameny předseda jíkevského klubu Jan Lebduška, který musel nastoupit. „Prohráli jsme zaslouženě, sedneme si na pr… a něco s tím musíme udělat,“ má jasno Lebduška. „Tentokrát to bylo špatné, neměli jsme nárok. Když jsme bojovali o první flek, bylo to jiné. Ale jsou zlé časy a bude líp. Hlavně to potřebujeme sehrát se ctí, momentálně se nedaří, ale nebudeme věšet hlavy,“ je odhodlaný šéf jíkevského klubu.

Branky: 6. Plot, 7. Havlík, 52., 56. a 76. Vlasák, 62. z PK Čemus – 86. Klimpl. Poločas: 2:0.

Rožďalovice – Bílé Podolí 2:4

„Není moc co hodnotit, chybělo nám sedm hráčů. Chtěl bych poděkovat čtyřem dorostencům, kteří odehráli dopoledne těžké utkání v Pátku a potom nám šli pomoc. Bez nich bychom nedali ani základní sestavu. A vedli si velmi dobře. Ještě chci pochválit trio rozhodčích. Víc není k zápasu co dodat,“ řekl krátce rožďalovický útočník Dominik Hora.

Branky: 47. J. Najmon, 48. F. Veselý – 10. Kulychok, 13. Tronchev, 41. Štoček, 56. Švadlenka. Poločas: 0:3.

Ostrá – Pátek 2:4

„Pro mě se jednalo o poslední mistrovské utkání před domácími fanoušky a určitě je to jeden ze zápasů, na který bych velmi rád rychle zapomněl. Na Pátek se nám dlouhodobě nedaří, zřejmě nám nevyhovuje jejich důraznější styl hry a teď jsme to jenom potvrdili,“ načal hodnocení hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Hned zkraje utkání jsme si nepohlídali náběh za obranu a prohrávali jsme 1:0. Chvíli poté se nám podařilo po kombinační akci na levém křídle vyrovnat, ale naše radost byla předčasná. Gól nebyl uznán pro ofsajd. Vyrovnání jsme se tak dočkali až ve 14. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Štejnar. Za deset minut chyboval Pátek v rozehrávce, Wolf byl u míče dříve než vybíhající brankář a vedli jsme 2:1. O pět minut později bylo vyrovnáno z penalty. K této situaci se záměrně detailněji vůbec vyjadřovat nebudu. Před koncem poločasu si naše obrana opět vybrala slabší chvilku a Papoušek dal svůj druhý gól v zápase,“ popisoval důležité momenty první půle kouč Ostré. „Do druhé půle jsme museli udělat jednu vynucenou změnu a řekli jsme si, že ve druhých pětačtyřiceti minutách necháme na hřišti všechno. Bohužel však zůstalo pouze u slov v kabině a náš výkon byl vlažný nebo tedy možná přesněji řečeno úplně příšerný. Šest minut před koncem naše jakékoli byť nezasloužené naděje na body pohřbila další penalta, kdy spadl Bímovi míč na ruku,“ přidal kouč poražených. „Po zápase jsem měl ke klukům kraťoučkou řeč, kde jsem se jim vlídným lidským hlasem snažil vysvětlit, že takhle to dál nejde. Snad si něco z toho převezmou už do příštího utkání se Žiželicemi, protože nikdo jiný už to za nás do konce sezony neuhraje,“ uzavřel Dejl.

„První poločas byl jako na houpačce. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. Už ve 4. minutě vybídl Kalina Papouška a ten střelou k zadní tyči otevřel skóre. Pak jsme neuhlídali rohový kop domácích a bylo vyrovnáno. Druhou branku jsme jsme Ostré doslova darovali. Vyrovnání přišlo z pokutového kopu, který bezpečně proměnil Grospič. Na konci půle se nám podařilo skóre otočit. Málek prošel přes tři hráče a našel volného Papouška. Ve druhém poločase se Ostrá tlačila za vyrovnáním. Když něco obranou propadlo, tak to jistil brankář Krch. Uklidnění přinesl až závěr zápasu. Při našel rohu domácí obránce zahrál rukou v pokutovém území. Následovala penalta, kterou Kalina proměnil. Pak už jsme si výsledek pohlídali,“ řekl po okresním derby trenér Pátku Jiří Pařízek.

Branky: 14. Štejnar, 23. Wolf – 4. a 41. Papoušek, 28. z PK Grospič, 83. z PK Kalina. Poločas: 2:3.

Žiželice – Milovice 2:4

„Jeli jsme do Žiželic pro tři body a to se nám povedlo,“ zaradoval se milovický brankář a funkcionář v jedné osobě Ondřej Fišer. „První poločas jsme měli hru pod kontrolou, ujali se vedení, ale zbytečně jsme si zkomplikovali zápas, když po nesmyslném faulu od našeho zkušeného hráče o jsme domácím darovali penaltu. Naštěstí nám do půle zafungovala akce a šli jsme do vedení. Druhá půle byla v naší režii a přidali jsme ještě dvě branky. Žiželice jen snížily po naší chybě. Jinak to pro diváka moc pohledné nebylo. Body bereme a už se těšíme na lídra z Býchor,“ přidal hodnocení Fišer.

Branky: 38. z PK Dohanič, 84. M. Živný – 14. L. Müller, 45. Dlouhý, 56. a 67. z PK Jan Krátký. Poločas: 1:2.