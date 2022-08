„Na úvod sezony je to pro nás hořké sousto. Zápas se nám vůbec nepovedl, začátek byl z naší strany hodně nervózní. Sadská měla dobře organizovanou obranu, se kterou jsme si nedokázali poradit a nebezpečné protiútoky a standardní situace. Na gól z rohu jsme sice dokázali rychle odpovědět, když jsme za minutu vyrovnali také z rohového kopu. Další naše snahy o změnu skóre vyzněli naprázdno. Soupeř mohl jít naopak do vedení už první půli, když nastřelil břevno a tyč. Do druhé půle jsme udělali změny a hned v úvodu jsme si vypracovali šance, které jsme bohužel neproměnili. Naopak jsme po chybě v obraně inkasovali. Ke všemu se nám zranili někteří hráči, takže jsme museli opět prostřídat a místo tlaku a snahy o otočení vývoje zápasu přišly naše další chyby a inkasované branky,“ hodnotil první zápas sezony nový trenér Ostré Josef Pavliš.

„Kluky musím pochválit. První zápas jsme vcelku zvládli, i když proti nám stál dobrý a běhavý soupeř. My jsme ho přehráli zkušeností,“ zamyslel se hrající trenér Sadské Milan Svoboda, autor dvou hostujících tref. „Kluci plnili to, co měli. Už v prvním poločase jsme nedali vyložené šance. Na začátku druhého poločasu nás domácí zmáčkli, ale také my jsme v průběhu druhé půle mohli přidat nějaké branky. Ještě nám chyběli tři hráči. Soupeři jsme tak vrátili vysokou porážku z minulé sezony,“ řekl Svoboda.

Branky: 20. Bíma – 56. a 73. Svoboda, 19. Pavel, 75. Čemus. Poločas: 1:1.

Vykáň – M. Kráové 7:4

„Jednoznačně to byl zajímavý zápas, přišli lidi, takže to bylo dobré. Hráli jsme s dobrým a běhavým soupeřem. Utkání jsme si sami zkomplikovali hrubými chybami, ale každopádně naše síla dopředu je velká. Díky tomu jsme to zvládli, ale už nechceme, aby to takhle divoce končilo,“ culil se nový trenér Vykáně Oldřich Pařízek, který v premiéře neměl k dispozici bratry Jarolímovi. „Lidi to bavilo a pro mě i pro tým to byla dobrá premiéra. Dopředu to bylo dobré, dozadu to musíme poladit,“ má jasno kouč nováčka soutěže.

„Fantastický domácí tým, který v této soutěži nemá obdoby. Myslím, že je to favorit na první místo celkově,“ chválil protivníka hostující hrající trenér Jan Šmidrkal. „My jsme podali statečný výkon, kluky jsme pochválil, ale měli jsme i trošku smůlu. Když jsme se za stavu tři tři nadechovali, dostali jsme gól lehkou tečí ruky, což rozhodčí nemohl postřehnout. Domácí se uklidnili a dotáhli zápas k vítězství. I my jsme měli nějaké šance, ale na soupeře nám chyběla kvalita. Přesto jsme odehráli super zápas. Byla pěkná atmosféra, padaly pěkné góly a bylo jich hodně, dobře pískali rozhodčí. Tak by to mělo být,“ těšilo hostujícího kormidelníka.

Branky: 23., 75. a 81. Vobořil, 4. Novotný, 45+1. Kočí, 53. Ratner, 71. Hanzlík – 6. Šoufek, 48. Tůma, 50. Dubský, 79. Tošovský. Poločas: 3:1.

V první půli dominovala Bohemia a dal gól, Lyá pak srovnala hru i skóre

Semice – Bílé Podolí 1:1

„Byly to dva rozdílné poločasy a zápas jsme začali hodně nervózně. Musím ale říci, že mě překvapil soupeř, protože první půli hrál velmi dobře. Zbytečně jsme jim darovali gól těsně před koncem prvního poločasu, když jsme udělali chybu na půlce při našem autu. Ve druhé půli nám to chvíli trvalo, ale zvedli jsme se a měli jsme to dotlačit do výhry, protože šancí byla velká spousta. Dvakrát jsme trefili břevno a třikrát jsme měli tutovou šanci. V tomto se musíme zlepšit, v proměňování šancí. V přípravě to takový problém nebyl, to jsme to tam sypali, ale teď byla vidět nervozita. Je to strašná škoda. Klobouk dolů před gólmanem Podolí, jelikož chytil tak pět gólů. Soupeř překvapil, jak kousal a my si to prohráli sami,“ komentoval první utkání nové sezony vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Jsme rádi za bod,“ oddechl si hostující trenér Bohuslav Šváb. „V prvním poločase jsme domácí asi překvapili, hráli jsme odzadu, ale aktivně a byli jsme o hodně nebezpečnější. Pak jsme měli vyloženou šanci na dva nula. Kdybychom ji proměnili, mohli jsme to dotáhnout. Domácí vysunuli dopředu stopera, přidali vysokého útočníka a nakopávanými balony nás dostali pod tlak. Jsme rádi, že jsme udrželi remízu. Bod zvenku je dobrý, obzvláště ze Semic,“ liboval si kouč Bílého Podolí.

Branky: 71. Bříza - 43. Štoček. Poločas: 0:1.

Jíkev – Pátek 3:3

„Kvůli zranění bohužel nemohli nastoupit někteří hráči, proto jsme hráli ve velmi okleštěné sestavě a nakonec vzhledem k vývoji utkání jsme s bodem spokojeni,“ přiznal po derby jíkevský hrající předseda klubu Jan Lebduška. „Začali jsme aktivně, gólman hostí po důsledném napadání Fichtnera udělal hned v úvodu kiks a sám Fíša ho za to zkušeně potrestal. Pak jsme pokračovali v aktivní hře a když jsme přežili tlak, kdy hosté hrozili z naší pravé strany standardkami, po pár nepříjemných chvílích jsme se uklidnili a dali gól na 2:0. V tu chvíli to vypadalo velmi nadějně. Hosté se ale nevzdávali a před poločasem z pokutového kopu snížili. Ve druhém poločase jsme ale byli limitovaní zraněními a museli jsme dokonce vystřídat gólmana. Balcar, coby hrající half, se však nebojácně postavil do branky a udržel ze svého pohledu nulu. To už jsme ale prohrávali o gól a na nás bylo tlačit se dopředu a pokusit se vyrovnat. To se naštěstí druhým gólem Maroše Klimpla v samém závěru podařilo. Remíza je asi spravedlivá,“ hodnotil zápas Lebduška.

„První poločas jsme byli všude druzí. Nedařilo se nám kombinačně a zbytečně jsme se dostávali pod tlak. Na úvod jsme udělali zbytečnou chybu a Jíkev trestala. Druhou branku přidali domácí po standardní situaci. K odraženému balonu se dostal Klimpl a nemýlil se. Ke konci poločasu jsme se zvedli a odměnou nám byla snižující branka, kterou dal Grospič z penalty. Druhý poločas jsme začali přebírat otěže my. Oživení přineslo i dobré střídání. Noví hráči ihned zapadli a byli vidět. Grospič si naběhl na centr a hlavou vyrovnal na 2:2. Za tři minuty strhnul vedení na naší stranu Stehlík. Měli jsme šance i na zvýšení náskoku. Bureš ve slibné pozici trefil brankáře. Pak sólo dvojice Jirásek - Grospič ztroskotalo na špatné domluvě. Ke konci zápasu jsme neuhlídali centr na Klimpla a ten se opět nemýlil. Výsledek je asi spravedlivý, ale obdržená branka takto na konci zápasu nás hodně mrzí,“ řekl po zápase pátecký stoper Jiří Kohoutek.

Branky: 5. Fichtner, 30. a 90. Klimpl – 42. a 60. Grospič (1. z PK), 63. Stehlík. Poločas: 2:1.

Velim B – Milovice 5:3

„Jeli jsme na nováčka a nevěděli, co čekat. Do dvacáté minuty to byl z naší strany dobrý fotbal, ujali jsme se vedení krásným gólem Müllera. Pak nevím, co se stalo, po hrubce jsme dostali branku na 1:1 a totálně jsme se rozsypali. Gólman s obranou neměli svůj den. I přesto jsme se nevzdali a dotáhli to na rozdíl gólu, ale hlavní slovo měli domácí do prázdné brány, když náš gólman šel na hlavičku. Hodíme první zápas za hlavu a jedeme dál,“ uvedl k utkání asistent trenéra milovického mužstva Ondřej Fišer.

​Branky: 39., 41. a 58. Kasal, 30. Němec, 90+4. Kuchař – 24. a 82. L. Müller, 77. Koštíř. Poločas: 3:1.