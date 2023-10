/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Sadské mohli poprvé v sezoně oslavit body. V dalším kole I.B třídy nastříleli doma Plaňanům pět branek. Vykáni stačily na výhru nad Býchory dvě branky, žádná gólová přestřelka se tedy tentokrát na půdě Čechie nekonala. Lídr z Městce Králové si v okresním derby poradil s Pátkem, další souboj okresních rivalů skončil plichtou. Jíkev přišla o výhru nad Rožďalovicemi ve čtvrté minutě nastavení. Pro Jíkev je to třetí remíza v řadě. Ostrá dokázala vydolovat všechny body na půdě silné velimské rezervy, konečný výsledek se zrodil už do poločasu. Domácí ale nedali po změně stran dvě penalty. Semice vyhrály nad nováčkem z Jestřabí Lhoty díky gólu Břízy ze čtvrté minuty nastavení.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Jestřabí Lhota (2:1) | Foto: Markéta Stiborová

Sadská – Plaňany 5:1

„Musím kluky pochválit, hráli jsme bojovně. Něco jsme si řekli, nedělali jsme chyby, což byl základ. Navíc jsme proměnili své šance a podržel nás také brankář. Pak už jsme Plaňany přehrály ve všech směrech. Uzdravili se nám dva hráči, ale další dva se zase zranili Takže místo čtyř hráčů na střídání zbyl jeden. Kluky ale chválím za bojovnost, takhle bych si to představoval v dalších zápasech,“ řek hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 25. Plot, 43. a 72. Nedbal, 57. M. Havlík, 67. Machovský – 33. Shpuryk. ČK: 56. Vietrov (Plaňany). Poločas: 2:1.

Vykáň – Býchory 2:0

„Výjimečně klidný zápas i směrem do defenzivy. Jsme zvyklí na domácí přestřelky, ale tentokrát jsme si to vzali malinko víc pohlídali a dovedli jsme utkání do zdárného konce. Jsme rádi za tři body a jedem dál,“ uvedl po vítězném utkání krátce kapitán Vykáně Jan Kočí.

Branky: 6. a 49. Huráb. Poločas: 1:0.

Městec Králové – Pátek 3:0

„Na tenhle zápas jsem tři nebo čtyři kola čekal. Po matných výkonech, kdy jsme nepodávali dobrou práci, se to tentokrát otočilo. Pátek jsem měl načtený. Klukům jsme s trenéry řekli, jak na ně a absolutně vše platilo. Pátek byl sice bez Máry Ramšáka, Top hráče hostí, ale tentokrát na nás neměl. Hráli jsme opravdu takticky skvěle. V kabině jsem po zápase hledal chyby, které bych klukům vyčetl, ale až na drobné chybky absolutně nic špatně. Pokud budu hodnotit zápas komplexně, tak jsme celý zápas tahali za delší konec,“ radoval se hrající kormidelník královéměsteckého týmu Jan Šmidrkal. „Na závěr mám dvě věci. Obrovská pochvala mým klukům za super výkon. A ta druhá. Nevím, zda se to sluší, ale mrzí mě komentáře, které celý týden přicházely z Býchor. Kdyby se ti ukřivdění přišli podívat na nohy mých kluků, tak by třeba změnili názor. Mrzí mě, když někdo není soudný, obzvláště na téhle úrovni, když by ten fotbal měl hlavně bavit. S těžkými výrony se chodí těžko do práce. Snad se Býchorští už podívali do zrcadla,“ vrátil se k týden starému utkání Šmidrkal, v němž dostali čtyři (!) býchorští hráči červenou kartu.

„Začátek nebyl z naší strany špatný. V 10. minutě jsme neuhlídali brejk domácích a ti se ujali vedení. O patnáct minut později jsme z podobné akce obdrželi druhý gól. Všude jsme byli druzí, báli jsme se hrát a prohrávali osobní souboje. Chvílemi mi přišlo, že Martin Puk byl na hrotu osamocený. Druhá půle byla z naší strany lepší, ale Městec nás do ničeho nepouštěl. Jedinou větší šanci měl Mejzr, ale jeho pokus zastavil před bránou obránce domácích. Třetí branka padla, když náš brankář neudržel hlavičku Kubelky. Městec vyhrál zaslouženě, nepouštěl nás do větších šancí a konec zápasu si už pohlídal,“ řekl k utkání obránce Pátku Ondřej Puk.

Branky: 10. Velenský, 24. Hanzlík, 59. Kubelka. Poločas: 2:0.

Jíkev – Rožďalovice 2:2

„Zápas s Rožďalovicemi je a bude vždy atraktivní, bolestí jsou ale fanoušci hostí. Co předváděli už od začátku hry bylo za hranou. Ale právě na takové zápasy bychom měli být kompletní, což se nepodařilo. Dovolená a zranění vyřadila tři hráče základu ze sestavy a my jsme lepili sestavu, jak se dalo,“ vyprávěl po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Zápas to byl zajímavý. Začátek patřil nám, hned ve 20. minutě jsme ale neproměnili penaltu. Naštěstí jsme pak dobře a přesně rozehráli rohový kop a Schubert se nemýlil. Hosté ale měli v prvním poločase dost šancí na to, aby minimálně srovnali. Nestalo se a my v úvodu druhého poločasu soupeře zatlačili a dali krásnou rybičkou Klimpla gól. Soupeři se z dálky podařilo následně snížit a pak nám také dost zatápěli. Trpělivou hrou jsme se snažili soupeře eliminovat, ale opět v nastavení, jsme už potřetí v krátké době inkasovali. Hosté si asi za druhý poločas zasloužili remízu, ale pro nás to je další ztráta,“ litoval Lebduška.

„Za mě je to spravedlivá remíza,“ načal hodnocení trenér hostujícího mužstva Oldřich Budka. „Pořád se potýkáme se špatnou koncovkou. Šance si vypracujeme, ale volíme špatné řešení. Děláme jednoduché chyby, které soupeř umí potrestat. Ve druhém poločase se nám alespoň podařilo vyrovnat, kdy to pálilo Lukáši Dontovi. Chtěl bych poděkovat rozhodčím za výkon,“ chválil Budka. „Jedinou kaňku na zápase vidím v chování některých hráčů a diváků ve směru k rozhodčím. Myslím, že i v I.B třídě bychom se mohli vyjadřovat slušně a na úrovni. Tímto bych chtěl poprosit naše fanoušky o podporu,“ dodal kouč Rožďalovic.

Branky: 31. Schubert, 53. Klimpl – 64. a 90+4. Dont. Poločas: 1:0.

Velim B – Ostrá 1:3

„Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon, za který jsme odměněni výhrou. Po pěkné akci jsme se ujali vedení. Na to soupeř odpověděl ze samostatného úniku. Nám se podařilo vstřelit ještě dvě branky. Závěr poločasu se odehrával hlavně před naší brankou, kolem které létal jeden centr za druhým. Naštěstí jsme poločasové vedení uhájili. Ve druhé půli jsme museli odolávat tlaku domácích, několikrát nás podržel gólman, dvakrát jsme čelili pokutovému kopu. Skóre se ale už do závěrečného hvizdu nezměnilo,“ zhluboka si oddechl hrající trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 21. Němec – 19. Bíma, 25. Micka, 32. Koblasa. Poločas: 1:3.

Semice – Jestřabí Lhota 2:1

„V první půli jsme měli balon pořád na našich kopačkách, ale moc velkých šancí jsme si nevytvářeli. Ačkoliv jsme celou první půli strávili na polovině soupeře, který bránil snad v deseti lidech. V 19. minutě jsme sehráli nádhernou, rychlou akci po ose Kamlach – Bříza – Kamlach - Vavroušek a posledně jmenovaný uklidil balon k tyči podle gólmana. Pak jsme určitě měli během první půle přidat další branku. Nastřelili jsme ale už jen břevno,“ litoval Miroslav Čepelka, vedoucí semického mužstva. „Do druhé půle vstoupili hosté mnohem aktivněji a sehráli ji podstatně jinak než první poločas. Naopak nám se nedařilo dominovat a vytvářet si nějaké větší šance. V 50. minutě jsme si vstřelili po rohu vlastní gól a byli jsme ve velkém útlumu. Sice jsme si pak ještě nějaké šance vytvořili, ale šance měli ve druhé půli i hosté. Nakonec to mohlo dopadnout jakkoli, ale v 94. minutě trefil vítězství Štěpán Bříza,“ uvedl Čepelka.

Branky: 19. Vavroušek, 90+4. Bříza – 51. vlastní Kudrna. Poločas: 1:0.

Hovorčovice – Čelákovice 5:2

„Bylo to z naší strany hrozné,“ nezakrýval rozčarování sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „Dostali jsme brzy první gól, zanedlouho druhý. Od toho se to všechno odráželo. My jsme byli o něco lepší na míči, měli jsme i šance, ale naše převaha nebyla výrazná, bylo spíše takové chaotické. Na začátku druhého poločasu Galovič vyrovnal a zdálo se, že to bude zlom. Jenže jsme inkasovali potřetí a pak už jsme se vezli. Je to pro mě zklamání a zkomplikovalo to naše plány. Snad se z toho poučíme,“ rekapituloval Šikl.

Branky: 8., 19. a 67. J. Pouzar (2. z PK), 54. Valíček, 72. O. Pouzar – 31. Arazim, 50. Galovič. ČK: po utkání Havlát (Čelákovice). Poločas: 2:1.