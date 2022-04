„Takový zápas se mi hodnotí špatně. Celé utkání máte převahu, vytváříte si šance a konec zápasu vám všechno zkazí. V úvodních minutách jsme měli tlak, zahrávali několik rohů a vytvořili si i pár standardních situací. Přesto jsme po jednom rohu domácích dostali branku. Prohrávali jsme, ale věděli jsme, že zápas dokážeme otočit. Druhou půli jsme domácí ještě více zatlačili. Grospič v dobré pozici trefil jen brankáře. Z trestného kopu vychytal Kalinu skvěle chytající brankář Liblic. Kalina si spravil chuť pokutovým kopem. Srovnali jsme a měli další šance. Hlavička Bulíře skončila na tyči. Po jednom závaru po rohovém kopu jsme míč bohužel nedostali za brankovou čáru. Pak se hlavou prosadil Grospič. Zápas jsme měli ve své režii, ale… Na konci zápasu ze dvou ojedinělých šancí Liblic jsme dostali dvě branky. Tohle se nemělo stát. Dostali jsme se tam, kam jsme nechtěli. Musíme teď jít zápas od zápasu,“ řekl po utkání zklamaný stoper Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 22. Schovanec, 87. Nývlt, 90+3. Nouzák – 64. Kalina (z PK), 74. Grospič. Poločas: 1:0.

Ostrá – Rožďalovice 3:3

„Hodnocení bude asi trochu netradiční, ale víceméně tu zopakuji to, co jsem řekl klukům po zápase v šatně. Fotbal sice možná nemá logiku, ale já věřím tomu, ze je v dlouhodobém měřítku spravedlivý. Že když pro úspěch uděláte víc, než ostatní, tak se vám to v budoucnu vrátí, ale naopak když něco ošidíte, tak se vám to vrátí taky. Většinou to není hned, ale má to pár týdnů prodlevu. A my aktuálně sklízíme to, co jsme si zaseli odfláknutou zimní přípravou, zlobil se hrající trenér domácího celku Lukáš Dejl. „Když k prvnímu poločasu řeknu, ze jsme ho měli herně pod kontrolou a vypracovávali jsme si šance, které jsme neproměnili a někdo se podívá, že jsme ve 35. minutě prohrávali nula tři, tak si bude myslet, ze jsem se úplně zbláznil. Bohužel my jsme nebyli schopni dát gól ani do prázdné brány, naopak Rožďalovice pokaždé, když se dostali na naši polovinu, tak skórovaly. Naštěstí se nám podařilo ve 45. minutě korigovat z rohu na jedna tři. Druhý poločas byl kompletně na jednu bránu, podařilo se nám vyrovnat a další hromadu šancí neproměnit. Klukům děkuji, že zápas nevzdali ani za stavu nula tři. Pokud budeme pokračovat jako teď nebo minulý týden v Městci, tak nemám strach o to, ze bychom opět nezačali vyhrávat, jenom holt nelze očekávat, že čtyři měsíce nečinnosti doženeme za dva týdny,“ konstatoval po zápase Lukáš Dejl.

„Zápas se mi hodnotí hodně blbě, když jsme schopni z vedení tři nula ještě soupeři darovat bod a necháme si vstřelit tři branky,“ ulevil si hrající trenér Rožďalovic Jakub Valeš. „Nemůžu říct, že domácí by neměli kvalitu, spíš naopak, přesně o sobě věděli a perfektně kombinovali, ale prostě jsme je do sedla posadili my. Necháme si dát gól ve 45. minutě z rohu, kde zase bylo zaváhání naší obrany a podcenění situace. Do druhého poločasu vstoupíme tak, že půlka hráčů by tam nejraději ani nešla a to se pak těžko hraje. Pokud budou naše hlavy pracovat proti nám a budeme se bát hrát fotbal a budeme se schovávat, abychom to náhodou nezkazili, tak na hřišti nemáme co dělat. Alibismus a podělanost nám svazují nohy. Druhý poločas to bylo na jednu bránu a byla otázka času, kdy nás domácí potrestají. Velmi se mi líbil pohyb a sehranost domácích, je to kvalitní mančaft,“ uznal kouč hostí.

Branky: 45. Moudrý, 58. L. Dozorec, 75. Manhart – 3. Bubla, 27. a 31. Hora. Poločas: 1:3.

Milovice – Semice 5:2

„Derby jak má být. Červená karta, penalta a jednoznačné vítězství. Do derby jsme vstoupili na výbornou, dali jsme gól a diktovali jsme tempo hry. Při naší ztrátě a standardní situaci propadl balon a rozhodčí odpískal nesmyslnou penaltu,kterou Semice proměnily. Ale my jsme bojovali a vsítili do půle druhý gól. Do druhého poločasu jsme vlezli jako uragán, dvěma góly jsme uklidnili zápas a v klidu jsme kontrolovali hru. Jednoznačně jsme si šli za vítězstvím a deklasovali Semice. Klukům náleží velká pochvala,“ radoval se milovický gólman a funkcionář Ondřej Fišer.

„Úvod zápasu byl vyrovnaný, bez šancí na obou stranách. A opět po naší hloupé chybě jsme dostali gól, zhruba ve 20. minutě. Pak, když to vypadalo, že se dostaneme do hry penaltou na 1:1, přišla další chyba a hasit požár musel Kudrna, který uviděl červenou kartu. Následně to šlo z kopce. Poločas jsme dohráli se stavem 2:1,“ popsal první dějství vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Ve druhé půli jsme s tím chtěli ještě něco udělat, ale ve druhé minutě jsme prohrávali 3:1. Už se to vezlo. My ale děláme takové chyby, že soupeřům ty góly darujeme. Na konci jsme dali aspoň na 5:2, což byla opravdu pěkná akce, kterou sehráli Vavřík, Kubela a Rychtařík. Jinak ale moc pozitiv na tomto zápase není. Snad jen individuální výkony některých hráčů. Hlavně Adam Kubela, ten byl vynikající a nejlepší na hřišti. Ještě bych pak pochválil Honzu Vavříka. Potvrdila se moje slova. Úvod soutěže je důležitý a my zatím nemáme ani bod a starosti navíc. Tím jsme tam, kde být nechceme,“ přidal Čepelka.

Branky: 21. a 64. Beneš, 41. Vlačiha, 48. Dlouhý, 52. Tangl – 36. Uher, 81. Rychtařík. ČK: 38. Kudrna (Semice). Poločas: 2:1.

Jíkev – M. Králové 2:0

Na gólové šance vyhrál Městec, na góly Jikev. Naštěstí se počítá to druhé. Podařilo se nám dát brzy gól a vypadalo to, že by nás to mohlo nakopnout k dalším šancim. Jenže asi po 20 min hry soupeř zvýšil obrátky a my jsme byli najednou všude druzí. Soupeř nás dobre napadal a při standardkach do vápna byli hodně nebezpeční. Do poločasu pak měl Městes více ze hry, několikrát mohl pohodlné vyrovnat a tak jsme byli rádi, že se nám vedení podařilo udržet. Hodně nám v té chvíli ale chyběla mezihra dopředu. Ve druhém poločase se hra vyrovnala, nějaké šance na obou stranách byli, ale byl to spíš souboj o střed hřiště. Když se blížil závěr, kanonýr Maroš Klimpl po hezkém zpracování v náběhu pridal druhý gól a do konce utkání už jsme si to pohlidali.

„Odehráli jsme solidní zápas a prohra je pro nás krutá. Především první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Vytvořili jsme si několik vyložených gólových příležitostí, ale bohužel bez efektu. Soupeř svou šanci proměnil a do kabin jsme šli za stavu 1:0 pro domácí. Ve druhém poločase byla hra hodně kouskovaná a z naší strany už neměla parametry prvního poločasu. Aktivitu postupně přebral soupeř a krátce před koncem zápasu upravil na konečných dva nula,“ popsal průběh utkání jeden z královéměsteckých trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 11. a 82. Klimpl. Poločas: 1:0.

Býchory – Sadská 3:1

„První poločas jsme prospali a po katastrofálních individuálních chybách jsme dostali dva góly. V poločase jsme si něco řekli, museli jsme zvýšit hlas a snížili jsme. Domácí jsme dostali pod tlak, ale zase jsme vyrobili individuální chybu a pak už si Býchory vítězství zkušeně pohlídaly. Někteří hráči mě zklamali, děláme základní chyby. Musíme zvednout hlavu a jedem dál,“ uvedl Milan Svoboda, hrající trenér sadského týmu.

Branky: 12. a 69. Pelikán, 23. A. Vyhnánek – 63. Balaš. Poločas: 2:0.