„Výsledek hovoří za vše. Soupeře jsme předčili ve všech směrech a brzký gól Skuhravého nás alespoň trochu uklidnil. Poté pojistka do kabin od Sebery dala pomalu vidinu již pohodovějšího zápasu, protože soupeř tentokrát nebyl nijak nebezpečný. Snový byl začátek druhého poločasu, kdy jsme za deset minut dali čtyři góly a tím soupeře již totálně knokautovali. Chtěl bych pochválit celý tým za důležité tři body, bylo cítit, že už to všichni chceme urvat. Zápas mohl dopadnout s ještě větším přídělem pro soupeře, ale cení se i nula pro našeho brankáře Schlossera. Teď musíme potvrdit body v derby v nedalekých Semicích,“ řekl k utkání Stanislav Lánský, hráč Čelákovic.

„Asi bych se opakoval nebo nevím. Zažil jsem dejá vu. Asi se mi to nechce podrobněji hodnotit. Budeme si muset vyříkat určité věci. Tato sezona bude ještě náročnější než ta minulá. Musíme posbírat body v jiných zápasech,“ nebylo do řeči trenérovi Trnavanu Rožďalovice Oldřichu Budkovi.

Branky: 6. Skuhravý, 38. a 57. Sebera, 46. a 82. Mařík, 52. Pánek, 55. Stibora. Poločas: 2:0.

Ostrá – Český Brod B 1:1

„V prvním poločase jsme se snažili držet míč a kontrolovat hru, což se nám i dařilo. Vytvořili jsme si dvě nebo tři větší šance, které jsme bohužel neproměnili a soupeř vstřelil gól po rohovém kopu. Druhý poločas začal ve stejném duchu. Knobloch křižnou střelou zpoza vápna překonal gólmana a vyrovnal. I když jsme si vytvořili i další šance, druhý gól jsme bohužel nepřidali,“ litoval fotbalista Ostré Štěpán Verner.

Branky: 72. Knobloch – 29. Mendes. Poločas: 0:1.

Pátek – Suchdol 3:3

„Zápas, který se nám vůbec nepovedl. Sice jsme v patnácté minutě vedli 2:0, ale to hosty nepoložilo a za šest minut dokázali otočit na 2:3. My jsme naštěstí asi za tři minuty vyrovnali, ale jinak asi není moc co hodnotit. Nám se zápas nepovedl a asi jsme si mysleli, že se porazí sami. Soupeři gratuluji k zasloužené a pro ně určitě cenné remíze. Musím opět vyzdvihnout našeho gólmana Kožurika, který nás opět hodně podržel,“ uvedl pátecký fotbalista a autor dvou branek Marek Ramšák.

„V zápase, kde jsme vstřelili pět branek, je remíza málo. Ale zase proto, že jsme se zvedli a zápas otočili proti silnému soupeři, je remíza spravedlivá,“ hlesl krátce hrající trenér hostujícího mužstva David Čižinský.

Branky: 7. a 37. Ramšák, 15. Bartoš – 28. Šibrava, 32. Králík, 34. Herout. Poločas: 3:3.

Paběnice – Semice 2:0

„Pro nás jde o důležité vítězství, doma chceme vyhrávat. Opět nám pomohli kluci z béčka Martin Blahník a Tomáš Horváth,“ poznamenal hrající kouč Paběnic Jaroslav Vlach a pokračoval: „Zápas byl vyrovnaný, hosté měli možná trochu více ze hry, my jsme se snažili poctivě bránit v bloku. Do vedení jsme se dostali v 15. minutě z pokutového kopu. Po kombinaci jsme se dostali do vápna a brankář soupeře sestřelil Dominika Mužátka. Hosté potom mohli vyrovnat, když se dostali za obranu, útočník se snažil o lob, ale trefil břevno. To jsme měli štěstí, při několika dalších šancích nás podržel brankář Tomáš Výborný. Ve druhém poločase jsme se snažili bránit a výsledek udržet. Po přestávce nám hosté trefili ještě jedno břevno, když to zkoušel hráč ze strany zatočit do brány a naštěstí pro nás se míč odrazil od břevna pryč. Šancí ale už tolik nebylo. Deset minut před koncem Marek Kracík zvýšil na 2:0 krásnou ranou zpoza vápna, výsledek už jsme si pohlídali a odehráli zápas poctivě v obraně. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, klukům děkuji za skvělý týmový výkon, utkání odmakali na dvě stě procent. Vyzdvihl bych snad Tomáše Horvátha, který přišel ze Zbýšova ze čtvrté třídy a odehrál to neskutečně. Mám velkou radost, že jsme to zvládli,“ radoval se Vlach.

„První půle byla nebezpečnější spíše z naší strany. Domácí dali branku po penaltě, která byla sice přísná, ale byla. Nám se podařilo v první půli nastřelit břevno a několik brejkových situací jsme nedotáhli do branky. Druhý poločas začal tím, že domácí byli trochu zakřiknutí a čekali, s čím přijdeme. Opět jsme nastřelili břevno a po pár náznacích šancí jsme toho dále už moc nepředvedli. Domácí po závaru ve vápně po krásné střele o tyč navýšili vedení, které si už ohlídali. Soupeři gratulujeme a my musíme začít střílet góly, jinak vyhrávat nebudeme,“ měl jasno semický fotbalista Štěpán Bříza.

Branky: 15. Carda (z PK), 78. Kracík. Poločas: 1:0.

Lysá – Jíkev 2:6

„Nám nevyšlo vůbec nic, kromě gólové akce jsme ve všech aspektech hry byli ti druzí. Po povedené přípravě a dvou soutěžních zápasech je to pro nás tvrdá rána. Je potřeba to otočit v náš prospěch, přišlo upozornění a věřím, že v dalším týdnu na to zareagujeme,“ věří v lepší výsledky trenér lyského celku Jan Roule.

„Čekal nás těžký zápas, což se potvrdilo, navzdory výsledku. Prvních deset minut jsme vůbec nezachytili a soupeř toho hned v úvodu využil po naší chybě při rozehrávce v obraně. Pak ale Pařízek druhou ze svých šancí proměnil, když si vybojoval balon a v samostatném úniku nedal gólmanovi šanci. Pak byla hra vyrovnaná, šance na obou stranách, ale nám se těsně před půlkou zadařil protiútok, který Fichtner krásnou střelou zpoza vápna uklidil do brány. Druhý poločas Fichtner svým druhým gólem v zápase zvýšil na 1:3, jenže soupeř nesložil zbraně a z penalty záhy snížil. Naštěstí se pak Klimpl prokličkoval až k brankáři, kterého mazácky obelstil další kličkou a uklidil na 2:4. Když si pak deset minut před koncem opět Klimpl naskočil na centrovaný balon hlavou, bylo rozhodnuto. V závěru ještě Veselý také hlavou ze strany upravil na konečných 2:6. Bylo to z naší strany odmakané a se soupeřem, který má velmi dobrou kvalitu, důležité body z venku,“ uvedl k utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 7. T. Kříž, 57. Šindler (z PK) – 17. Pařízek, 42. a 53. Fichtner, 62. a 83. Klimpl, 89. Veselý. Poločas: 1:2.

Křinec – Velim B 0:2

„Zase jsme odehráli celkem dobrý zápas, ale k bodům to nevedlo. Přijel k nám mladý a běhavý soupeř, ale i tak jsme s ním celkem drželi krok. Rozdíl ve všech zápasech, které jsme zatím odehráli, je v tom, že soupeři své šance většinou proměnili a nám se to zatím nedaří,“ litoval trenér nováčka z Křince Milan Švábenský. „Na první gól jsme špatně zareagovali a hosté střelou z vápna otevřeli skóre. Další branku jsme dostali ve druhém poločase do otevřené obrany, kdy soupeř ze strany prostřelil našeho brankáře. My jsme své šance také měli, ale zápas rozhodla kvalita v útočné fázi a celkové proměňování šancí. Nedá se nic dělat, musíme bojovat dál a uvidíme, co nám přinesou další zápasy. Jak říkám, herně to celkově nevypadá špatně, jen musíme do dalších zápasů zkvalitnit naši ofenzivní část,“ přidal kouč Křince.

Branky: 12. Bečvařík, 70. Vokřál. Poločas: 0:1.