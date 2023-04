/Video, fotogalerie/ Fotbalová I.B třída měla na programu druhé jarní kolo. Jíkev vydolovala bod na půdě posledního Bílého Podolí gólem brankáře Blažka v nastavení. Sadská zdolala doma po porážce v Semicích Pečky nejtěsnějším rozdílem, úspěšný reparát složil Pátek, který v okresním derby zdolal Vykáň. Pro ni je to druhá prohra za sebou. Druhé okresní derby vítěze nemělo, Milovice doma plichtily s Městcem Králové. Semice vydřely bod v přestřelce v Plaňanech, když vyrovnaly chvíli před koncem, přestože hrály v deseti. Ostrá si přivezla všechny tři body z půdy Zelenče.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Vykáň (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bílé Podolí – Jíkev 2:2

„Už v pečkách jsme mohli dosáhnout na nějaký bod, tam vyhrál šťastnější. Teď jsme urvali jeden,“ uvedl po utkání Petr Heřmánek z domácího tábora. „Terén byl hodně těžký, na hranici regulérnosti. To mazalo fotbalové rozdíly. Pro nás to bylo těžké a ubojované utkání. První gól jsme dali parádním lobem jako dal Schick, to se trefil Weinlich. Hosté do poločasu vyrovnali. Pak jsme vedli i podruhé, ale nezvládli jsme konec a dostali jsme branku v nastavení. Odražený balon po dlouhém autu napálil z pětadvaceti metrů hostující brankář Blažek a vyrovnal,“ hodnotil utkání Heřmánek. „Na začátku jara jsme si říkali, že to ještě zkusíme, i když jsme měli jen tři body. Po dvou zápasech jsme jich mohli mít šest, ale máme jen jeden. Kluci ukázali vůli po vítězství a odvedli maximum,“ těšilo funkcionáře Bílého Podolí. „Utkání výborně zvládli rozhodčí,“ dodal.

„Přijeli jsme do Podolí v hodně okleštěné sestavě, navíc gólman hrál se sebezapřením s naraženými žebry z minulého zápasu. Terén byl velmi těžký, mokrý a to nám moc nesedělo. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme, když jsme v obraně zapomněli na domácího hráče, který chytře přeloboval našeho gólmana. Pak jsme hráli už lépe, vytvořili si několik slibných příležitostí, ale koncovku jsme měli jalovou. Naštěstí si pak vzal balon Matěj Pikous a pěknou střelou k tyči vyrovnal. Do poločasu se už nic zásadního nestalo, i když jsme měli více ze hry. Bohužel ani rozhodčí nebyli úplně objektivní, ale s tím se prostě musíme srovnat. Druhý poločas byl z naší strany o poznání horší, nebyli jsme u balonů včas, vázla nám rozehrávka,“ přiznal Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu. „Soupeř pak vstřelil gól a s námi to nevypadalo dobře. Vůbec se nám nedařilo a těžký rozmáčený terén dělal oběma mužstvům problémy. V závěru už jsme hráli vabank a když už i gólman Blažek seběhl k domácímu vápnu, vzadu zůstala jen prázdná díra. Ale právě Blažek v nastavení vyrovnal,“ dodal Lebduška.

Branky: 3. Weinlich, 83. Tyšer – 28. Pikous, 90+3. Blažek. Poločas: 1:1.

Sadská – Pečky 1:0

„Musím pochválit celý mančaft, kluci bojovali a šli jsme si za vítězstvím od první minuty,“ těšilo hrajícího trenéra Sadské Milana Svobodu. „Měli jsme rozhodnout už do poločasu, i když první vážnější šanci měly Pečky. Náš gólman jejich šanci zázračně chytil. My jsme pak měli dvě nebo tři tutovky, nedali jsme skoro z malého vápna do prázdné brány. Náš výkon byl bojovný a pomohli jsme si standardní situací. Minule nás bylo sedmnáct, teď dvanáct. Bude to těžké. Tohle je ale pro nás důležité vítězství,“ dodal Svoboda.

Branky: 49. Vlasák. Poločas: 0:0.

Hanuš: Kvůli strašnému hřišti byl zápas opravdu bez fotbalu

Pátek – Vykáň 5:2

„První vážnější šanci měli na začátku hosté. Naštěstí se nám po závaru ve vápně podařilo míč dostat do bezpečí. Brzy na to jsme šli do vedení. Pohlednou akci zakončil Málek. Lob Ramšáka znamenal vedení 2:0. Měli jsme další šance a nic nenasvědčovalo, že by Výkáň zápas zdramatizovala. Ale hned z první standardní situace uklidili hosté míč do naší branky. Na konci poločasu jsme opět odskočili, kdy další pěknou kombinaci zakončil Málek,“ zhodnotil první poločas okresního derby záložník Pátku Jakub Stehlík. „Ve druhé půli jsme pustili Vykáň snad do jediné šance. A hned nás hráči Vykáně potrestali. Opět to bylo jen o gól. Neúnavné útočné duo Málek - Ramšák bylo proti dramatické zápletce zápasu. Po dvou přesných nahrávkách Málka dvakrát zakončoval Ramšák. Myslím, že výhra je naprosto zasloužená. Byli jsme více na balonu, hosté působili odevzdaně,“ řekl pátecký záložník.

„Jsem spokojený s výkonem i přes nepříznivý výsledek. Dostali jsme ale blbé góly,“ hlesl manažer Vykáně Václav Bryndza. Na jeho slova pak navázal středopolař Michal Kočí. „Byl to otevřený fotbal, domácí hráli sympaticky. My jsme podali oproti minulému týdnu zlepšený výkon, ale dostali jsme laciné branky. Navíc jsme své šance neproměnili. Finálový výsledek je asi zasloužený, domácí chtěli víc,“ řekl Kočí.

Branky: 13. a 44. Málek, 16., 66. a 90+1. Ramšák – 32. Huráb, 59. Hanzlík. Poločas: 3:1.

Milovice – Městec Králové 1:1

„Věděli jsme, ze Městec posílil a měli ze soupeře respekt. Celý zápas byl hodně bojovný na obě strany a na těžkém terénu. My jsme se dostali do vedení,ale soupeř celkem rychle, a z našeho pohledu bohužel naprosto zbytečně, vyrovnal. Druhý poločas jsme byli lehce nebezpečnější než soupeř, bohužel bez gólového efektu. Až na dvě vstřelené branky, které ale byly z ofsajdu. Bod asi bereme,“ uvedl trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Náročný, ale úspěšný týden zakončila Lysá porážkou na půdě lídra

„Nemám slov! Je mi smutno z rozhodnutí hrát zápas při takovém počasí a na takovém terénu. Pokud má být hrán na takové úrovni fotbal, tak nevím,“ vyprávěl po zápase hrající trenér hostujícího celku Jan Šmidrkal. „Nemohlo se to líbit ani jednomu týmu a jestli byl na stadionu nějaký divák, kterému se zápas líbil, v takovém počasí, na takovém oraništi, ať mi napíše, pozvu ho na pivo,“ podotkl Šmidrkal. „Zápas byl plný bojovnosti, vyhecovaných momentů, které mnohdy neměly s fotbalem nic společného. Hra se odvíjela pouze v soubojích a náznaky kombinace končily u klouzajících hráčů, nebo u jiné nepřesnosti, kterou zavinil plac. Pokud se budeme bavit o tom, co se dělo na hřišti pozitivního, je to na deset vteřin. Branka domácích a branka hostí. Doufám, že se počasí umoudří a už to bude mít trochu fotbalové parametry,“ řekl královéměstecký kouč. „Klukům děkuji za bojovnost, za přístup. Soupeři děkuji za to, že se neuchýlil k brutálním zákrokům a nějak se to odehrálo,“ dodal Jan Šmidrkal.

Branky: 18. Jan Krátký – 30. Nýč. Poločas: 1:1.

Plaňany – Semice 4:4

„Těžký zápas na těžkém terénu. Hned úvod pro nás nezačal dobře, když Hylmara musela odvézt sanita se zraněnou nohou,“ hlesl po utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Nato jsme inkasovali z penalty. Poté se nám podařilo vyrovnat, ale do poločasu jsme ještě jednou inkasovali. Kolem 40. minuty jsme měli dvě velké příležitosti k vyrovnání. To se ale povedlo až Kamlachovi ve 46. minutě a po čtvrthodině jsme stejným hráčem vstřelili vedoucí gól. V té době jsme byli na koni a mohli dokonce vedení navýšit. Jenže šanci jsme neproměnili a hned nato inkasovali na 3:3. V 80. minutě jsme neodkopli balon a domácí dali na 4:3. Do toho jsme ještě šli do deseti, protože po druhé žluté kartě byl vyloučený Kavka. Naštěstí kapitán Bříza dokázal v 85. minutě vyrovnat,“ popsal důležité momenty střetnutí Čepelka. „Prohrát jsme si nezasloužili a bod beru. Mohli jsme mít tři, ale také žádný,“ dodal vedoucí semického týmu.

Branky: 9. a 25. Dittrich (1. z PK), 59. Shpuryk, 80. Montrunich – 20. Vavroušek, 46. a 59. Kamlach, 84. Bříza. ČK: 82. Kavka (Semice). Poločas: 2:1.

Zeleneč – Ostrá 1:4

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivní a nebezpeční. Podařilo se nám brzy vstřelit branku ze standardní situace. Podobně ze standardky se prosadili i domácí. To s námi nezamávalo a do poločasu jsme po rychlých průnicích do soupeřovy obrany vstřelili ještě dvě branky. V prvním případě se po sražení našeho útočníka kopala penalta. Nástupem do druhé půle jsem se obával toho, že přenecháme aktivitu domácím. Kluci však zápas kontrolovali, byli jsme i nadále aktivní a nedovolili Zelenči vstřelit kontaktní gól. Naopak jsme přidali ještě jednu branku, když se po závaru před brankou soupeře a následném podkopnutí našeho hráče pískala druhá penalta. Zápas jsme dotáhli k zasloužené výhře,“ radoval se ze zisku tří bodů kouč Ostré Josef Pavliš.

Branky: 25. Javůrek – 4., 45. a 83. L. Dozorec (3. z PK), 27. Wolf (z PK). Poločas: 1:3.