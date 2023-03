/Video, fotogalerie/ Krajská I.B třída rozjela jarní odvety. Ostré se vstup do sezony nepovedl a záchranářský souboj s Plaňany prohrála. V utkání se kopaly tři penalty. Lídr z Vykáně doma narazil, všechny body nechal po mdlém výkonu zachraňujícím se Milovicím. Semice vydřely výhru v derby se Sadskou, Jíkev nestačila v domácím prostředí na ambiciózní Vrdy. Navíc přišla o vyloučeného Tomáška. Městec Králové urval tři body v souboji se Zelenčí. Posílený Pátek podlehl velimské rezervě na jejím stadionu, hattrick nastřílel domácí Kukal už v prvním poločase.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pátek | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Ostrá – Plaňany 2:3

„Výsledek nás hodně mrzí, chtěli jsme zahájit jaro jiným způsobem. Domácí zápasy nesmíme takhle ztrácet,“ litoval porážky trenér Ostré Josef Pavliš. „Přitom jsme zápas zahájili aktivně, vypracovali jsme si tři nebo čtyři příležitosti ke vstřelení branky. To se nám nepodařilo, naopak jsme dvakrát zareagovali špatně při ojedinělých akcích soupeře. Jednou z toho byla penalta a podruhé branka v rychlém sledu za sebou. Do poločasu se nám podařilo snížit po rychlém přenesení hry a zakončení Martina Manharta. Druhá půle byla podobná, jako ta první. Brejk hostů, náš druhý penaltový zákrok a pak naše snaha o korekci výsledku. Soupeř hrál v tuhle chvíli, co mu vyhovovalo. Máme zraněné hráče po ostrých střetech zezadu, všechny míče na poli a nula bodů. To je hodně mizerná bilance po prvním zápasu,“ nebyl spokojený Pavliš.

Branky: 24. Manhart, 69. Wolf (z PK) – 15. a 56. Dittrich (oba z PK), 17. Motrunich. ČK: 62. Nevdashov (Plaňany). Poločas: 1:2.

Vykáň – Milovice 1:3

„Z naší strany to bylo špatné. Asi jsme se neprobrali ze zimního spánku. Milovice více chtěly a zaslouženě vyhrály. Jsme dost rozbití. Udělali jsme dva kluky, ale Vejr i Koubský nám těsně před soutěží řekli, že jedou pracovně na Kypr. Dále máme dva kluky před operací a na lavičce dva zdravé hráče. Musíme kádr doplnit, něco máme rozjednané, nic nevzdáváme,“ uvedl manažer Vykáně Václav Bryndza.

Čechie je navíc zatím bez trenéra. Oldřich Pařízek získal práci ve fotbalovém Jablomci.

Branky: 74. Huráb – 58. a 72. L. Müller, 90+2. Štěpánek. Poločas: 0:0.

Semice – Sadská 4:1

„Byli jsme na začátku zbytečně nervózní, z toho pak pramenila spoustu chyb. Asi v desáté minutě jsme udělali chybu, ze které vyšla penalta hostů. Naštěstí ji ale kapitán Sadské neproměnil. Naopak my jsme svoji penaltu dali, ujali jsme se vedení. Pak jsme přidali pěkný druhý gól, ale bohužel v poslední minutě první půle jsme inkasovali. Zase to vypadalo, že to bude složitější, než by mělo být. To se ukázalo i v první čtvrt hodině druhého poločasu, kdy jsme nehráli moc dobře a Sadská se tlačila za vyrovnáním. Naštěstí jsme využili nějaké další akce, které rozhodly v naše vítězství,“ byl rád za tři body vedoucí týmu Semic Miroslav Čepelka.

„Prohru beru na sebe. Za bezbrankového stavu jsem neproměnil penaltu, kopl jsem ji hanebně,“ sypal si popel na hlavu hrající trenér hostujícího týmu Milan Svoboda. „Kdybych pokutový kop proměnil, asi by to vypadalo jinak. Jinak si myslím, že jsme tři góly soupeři darovali sami, dostali jsme je po individuálních chybách, které děláme ve všech řadách. Byli jsme více na balonu, ale Semice dávaly góly. Prohra jde za mnou,“ dodal Svoboda.

Branky: 29. Jareš, 38. a 77. Vavroušek, 71. Kamlach – 45. Pavel. Poločas: 2:1.

Jíkev – Vrdy 1:4

„Utkání se nám moc nepovedlo. Úvod zápasu byl vyrovnaný, vyložené šance nebyly skoro dvacet minut k vidění. V průběhu jsme sice zadek bránili dobře, ale dopředu jsme se moc neprosazovali a na bránu jsme v podstatě vystřelili až kolem patnácté minuty. První gól jsme ale zařídili po dobře presované mezihře od Fichtnera, který svým důrazem donutil soupeře k vlastní brance. Když už jsme se viděli v kabinách o poločase, v nastavení jsme se zbytečně nechali zatlačit a ze závěrečné standardky inkasovali hlavou na zadní tyči. Těsně předtím se však zranil základní stavební kamen naší defenzivy Petr Mikolanda, špatně došlápl a musel odstoupit s výronem kotníku. Ten moment byl podle mě rozhodující,“ řekl po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Ve druhém poločase jakoby naše defenziva ztratila organizaci. Když jsme pak v úvodu druhého poločasu po vlastním nedorozumění našich zadáků darovali Vrdům penaltu, bylo víceméně rozhodnuto. Dopředu už jsme nebyli až tak nebezpeční a soupeř si v klidu dokráčel pro řekněme zasloužené vítězství. K výkonu rozhodčích bych se v tuto chvíli nerad vyjadřoval. Gratuluji soupeři k vítězství, je to jeden z aspirantů na postup,“ přidal Lebduška.

„Zápas měl od začátku slušné tempo, v prvních dvaceti minutách jsme domácí přitlačili, byli jsme výrazně aktivnější a vytvořili si i některé zajímavé šance. Poté Jíkev trochu opticky hru vyrovnala a hrozila ponejvíce z levé strany. Gól jsme dostali po ztrátě ve středu hřiště, když následný centr z levé strany si nešťastně v souboji poslal ramenem do vlastní sítě Burjetka. Nám se podařilo srovnat po rohovém kopu, když balon uklidil Semrád,“ popisoval první poločas trenér Vrdů Roman Masopust.

„Ve druhé půli jsme domácí hned zatlačili a po ruce v pokutovém území proměnil penaltu Šveřepa. Následně jsme si vypracovali velmi dobré příležitosti. Třetí i čtvrtý gól padl po povedených akcích, když se prosadili Tomáš Petr a Jakub Kořínek,“ uvedl Masopust.

Branky: 34. vlastní Burjetka – 45+3. Semrád, 50. Šveřepa (z PK), 66. T. Petr, 80. Kořínek. ČK: 78. Tomášek (Jíkev). Poločas: 1:1.

Městec Králové – Zeleneč 2:0

„Hrozně důležitý zápas, hrozne důležité body,“ ulevil si po utkání hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Pokud to ohodnotím střízlivě, tak to byl bojovný zápas na šíleném terénu, který kdyby skončil 0:0, tak se nikdo nemohl divit. Musím pochválit kluky. Vyšla nám taktika, na které jsme celou zimu pracovali - týmovost! Každý přijal svoji roli a náhradníci hru oživili,“ těšilo kouče domácího mužstva. „Jsem strašně rád, že tým pracoval na sto dvacet procent. Druhým dechem chválím Zeleneč. Byl to na úvod velmi silný soupeř, který v zimě rozhodně nezahálel. Jedeme zápas od zápasu, takže za týden do Milovic,“ dodal kouč Šmidrkal.

Branky: 55. Šmidrkal, 80. Jizba. ČK: 82. Kouřimský (Zeleneč). Poločas: 0:0.

Velim B – Pátek 3:1

„Věděli jsme, že jedeme hrát k týmu z předních pater tabulky. I tak jsme chtěli bodovat,“ načal pozápasové hodnocení zápasu pátecký kapitán Jiří Kohoutek. „Ale po vyrovnaných deseti minutách začali domácí postupně přebírat iniciativu. Byli více na balonu a lépe kombinovali. Po našich dvou ztrátách na půlce Velimi jsme lacino inkasovali. My měli první půli nebezpečnou hlavičku Ondry Puka. A ten samý hráč mířil těsně vedle Svobodovy brány. Bohužel v nastavení první půle jsme z rohu dostali třetí gól. Druhou půli jsme se zlepšili na balonu. Hned z kraje poločasu se přímo z rohu trefil Štok. Domácí i tak zlobili a dali ještě dvě břevna. Přesto jsme mohli zápas zdramatizovat. V 85. minutě Bulíř z malého vápna nepochopitelně přestřelil bránu Velimi. Pak už jsme se dál na nic nezmohli. Velim si závěr utkání pohlídala a zaslouženě vyhrála,“ řekl kapitán Pátku.

Branky: 11., 36. a 45. Kukal – 50. Štok. Poločas: 3:0.