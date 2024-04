„Hodnocení bude krátké. My jsme hráli na rychlostní stupeň tři, sympaticky výkon Peček. Gratuluji sudím k bodu,“ čertil se po utkání trenér domácího mužstva Jan Šmidrkal. „Pokud se nám hráči Peček omlouvají, tak je něco špatně. Nevím, kdo třetí v tom má prsty. Jen bych chtěl dodat, že to je I.B třída a hrajeme to pro radost,“ přidal kouč Městce Králové.

Rožďalovice – Jestřabí Lhota 3:1

„Podařilo se nám vyhrát první domácí zápas na jaře, takže jsme spokojeni. Do kabin jsme šli s jednobrankovým vedením, kdy se trefil Škarecký za hranicí velkého vápna. Druhý poločas jsme chtěli rozhodnout, ale nedařilo se nám tak, jak bychom si představovali. Pomohla a měla nás uklidnit druhá trefa Martina Škareckého, ale bohužel jsme inkasovali po rohovém kopu.

Smutný závěr pro Bohemii. Horky vyrovnaly ve druhé minutě nastavení

Uklidnili jsme se až v 79. minutě, kdy vybojoval míč Taneček na půlce a Martin Grospič vstřelil náš třetí gól. Děkujeme rozhodčím a Jestřabí Lhotě za fair play a slušné chování,“ uvedl k utkání trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

Branky: 24. a 57. Škarecký, 79. Grospič – 71. Hron. Poločas: 1:0.

Sadská – Semice 1:4

„Zmar, zmar, zmar, více k tomu snad ani není co říci. Je to ostuda. Děláme stále velké chyby a zase jsme dostali čtyři góly. Je to ostuda nás všech, takhle se nehraje, bez bojovnosti to prostě nejde,“ hlesl krátce hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

„V první půli se nám dařilo vytvořit si nějaké šance a taky je proměnit. Mám pocit, že Sadská snad ani v prvním poločase nevystřelila pořádně na bránu. Po našem vedení tři nula už byla úplně odevzdaná nebo aspoň to tak na mě působilo. Ale musím říct, že v poli nehrála úplně špatně, hlavně ten první poločas. Ale prostě dělají chyby a když už si ve druhém poločase šance vytvořila nebo my jí je darovali, tak nedokázala téměř nic využít,“ uvedl k derby vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „My jsme ve druhé půli vedení navýšili a ještě Kubela trefil tyč. Pak jen Sadská vstřelila čestný úspěch. Posledních dvacet nebo pětadvacet minut se jen dohrávalo a byl to už fotbal nevalné úrovně. Těší mě však, že jsme utkání zvládli a za tři body jsme moc rádi,“ usmíval se Čepelka.

Branky: 78. Michálek – 16., 33. a 59. Vavroušek, 28. Bříza. Poločas: 0:3.

Pátek – Ostrá 1:0

„Byla to strašná holomajzna, nám se vůbec nedařilo. Naštěstí ve třetí minutě mi dal krásný balon za obranu Štěpán Urban a já sem z úhlu propálil gólmana. Jinak tam bylo hodně nepřesností z obou stran. Ostrá hodně běhala a měla tam i nějaké závary před bránou, které nedokázala proměnit a nás podržel skvěle chytající Kožurik a na konci zápasu naše nestárnoucí legenda Jirka Kohoutek, který na čáře zachránil tři body. Jsme rádi za vítězství, byli jsme ten šťastnější tým. I takové zápasy jsou a je důležité je jakkoliv zvládnout. Velké pozitivum je, že na deset minut naskočila do zápasu po dlouhé pauze bez fotbalu naše poslední nová posila Matěj Linhart, a doufáme, že mu bude držet zdravíčko a postupně se bude zapojovat,“ uvedl k zápasu Marek Ramšák, autor jediné trefy v utkání.

Jiráňovy trefy jsou vždy vítězné. Slovan vyhrál potřetí za sebou

„Než jsme se rozkoukali, tak jsme prohrávali jedna nula. Paradoxně jsme byli od té doby jednoznačně po zbytek zápasu lepší. Neproměnili jsme pět gólových šancí, soupeř měl jednu. Hračům nemám co vytknout, výkon byl velice dobrý. Stínem zápasu bylo zranění v úvodních minutách našeho gólmana,“ uvedl k utkání trenér Ostré Ladislav Doseděl.

Branky: 3. Ramšák. Poločas: 1:0.

Býchory – Jíkev 3:6

„Ačkoli výsledek napovídá hladký průběh, vítězství se nerodilo vůbec lehce,“ ulevil si předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Brzy jsme sice udeřili, když si po levé straně naběhl Pařízek, vyvezl balon ke středu a před vápnem krásnou křižnou střelou trefil pod břevno. Za dalších pár minut náš brankář neudržel prudkou ránu a šel do kontaktu s dobíhajícím protihráčem. Rozhodčí nařídil penaltu a bylo srovnáno. Od té doby jsme ale tahali za kratší konec, domácí trefili dvě břevna a my byli rádi, že se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Druhou půlku jsme hráli lépe, začali se nabízet, ve středu si dali balon a prosadili se i v koncovce. Za stavu 3:1 pro nás jsme dali soupeři ještě naději, když snížil opět z penalty na rozdíl branky. Rozhodující byl pak Pařízkův druhý gól v zápase, tentokrát z penalty - třetí v zápase, kterou si i sám připravil. Pak jsme přidali ještě dva góly, když Fichtner hezky zúročil trestný kop a Klimpl pak přidal i svůj druhý gól v zápase. V závěru ještě soupeř pohotově snížil. Nebylo to vůbec jednoduché, ale minimálně za druhý poločas jsme si výhru zasloužili,“ uvedl Lebduška.

Branky: 13. a 61. Pelikán (obě z PK), 89. Jehlička – 4. a 66. Pařízek (2. z PK), 49. Kohout, 57. a 79. Klimpl, 74. Fichtner. Poločas: 1:1.

Vykáň – Velim B 2:3

„Zápas byl hodně vyrovnaný. V utkání byla spousta neproměněných šancí, více jich bylo na naší straně, my jsme trefili asi šestkrát konstrukci brány. To bylo neskutečné, brankáři hostí zvoní v uších ještě teď. Nám nepřálo štěstí a to rozhodlo. Byl to remízový zápas, soupeř rozhodl těsně před koncem a my už jsme neměli čas s tím něco udělat. Výsledek je nezasloužený, ale divákům se muselo utkání líbit,“ vykládal po zápase fotbalista Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 46. a 55. Vyhnal - 25. Kasal, 70. Foršt, 88. Bečvařík. Poločas: 0:1.