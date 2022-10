„Vyšel nám začátek zápasu. Udeřili jsme z rohu, kdy hlavou skóroval Fořt. Hosté vyrovnali po špatně odbráněné standardce. Nám se ale podařilo jít opět do vedení. Bohužel Vrdy během dvou minut strhly vedení na svoji stranu. Druhou půli už byli hosté u všech balonů, lépe kombinovali a snadno se dostávali k zakončení. Naše hra působila neuspořádaně, ztráceli jsme mnoho míčů. Je to nejhorší vstup do sezony, jaký kdy v Pátku pamatuji," řekl zklamaný obránce Pátku Patrik Bartheldy.

„Přestože jsme byli aktivnější a od začátku měli více příležitostí, šli do vedení domácí. Dařilo se jim rychlostně na levé straně a hrozili zejména ze standardních situací. Nás zdobila lepší kombinace a po zásluze jsme do poločasu výsledek otočili. Druhý poločas jsme zlepšili předfinální fázi a zápas s přehledem zvládli. Stříleli jsme velmi pěkné branky a mrzí nás asi jen třetí inkasovaný gól, který byl ve druhé půli zcela zbytečný,“ vyprávěl hostující trenér Roman Masopust.

Branky: 15. a 32. Fořt, 71. Šťastný – 29. a 54. Vávra, 35. Semrád, 37. Kapounek, 60. vlastní Šťastný, 69. a 80. Víšek. Poločas: 2:3.

Milovice – Bílé Podolí 2:2

„Utkání s Podolím jsme chtěli zvládnout za tři body, ale bohužel se tak nestalo. Hráli jsme na těžkém terénu. Ujali jsme se vedení, bohužel přišla chyba po standardce a soupeř vyrovnal. Měli jsme převahu a hned po minutě jsme se ujali vedení. Po přestávce jsme tlačili, mohli přidat góly, bohužel přišel trest. Z dlouhého autu odražený balon a soupeř vyrovnal. S takovým soupeřem prostě musíme vyhrávat. Poděkování patří klukům z béčka a veteránovi Plecitému, kteří nám pomohli,“ řekl po po utkání asistent milovického trenéra Ondřej Fišer.

Video, foto: Na těžkém terénu chtěli hrát fotbal. A to se Bohemii nevyplatilo

„Řekl bych, že v tomto utkání zvítězila bojovnost na obou stranách. My jsme dostali rychlý a hloupý gól, pak se nám podařilo vyrovnat. Ale ihned z protiútoku jsme inkasovali podruhé. V poločase jsme si řekli, že v Milovicích všechny body nenecháme a nakonec jsme uhráli remízu. Ke konci jsme mohli i vyhrát, i když remíza je pro nás malé vítězství. Podle průběhu utkání bod bereme,“ uvedl Bohuslav Šváb, trenér Bílého Podolí.

Branky: 2. Drahorád, 26. vlastní Skala – 19. Švadlenka, 78. Fejfar. Poločas: 2:1.

Městec Králové – Sadská 1:5

„Já k tomu asi tak nějak nic nemám! Tohle se mi strašně těžko hodnotí. Zápas dospělých proti dětem. Byli jsme měkký, naivní. Sadská dala rychlý gól a pak s námi hosté hráli loutkové divadlo. Tohle nejde. Doplatili jsme na to, že proti nám hrál zkušený tým. Přeji si rychle na vše zapomenout,“ byl zklamaný hrající trenér domácího týmu Jan Šmidrkal.

„Takhle bych si to představoval. Měli jsme čtyři šance a dali jsme tři góly. V minulých zápasech jsme do patnácté minuty zahodili několik šancí a pak jsme ty zápasy prohrávali. Teď jsme šance proměnili a rychle jsme rozhodli. Pak dostal náš gólman červenou kartu a do brány musel Jech. Už má s chytáním zkušenosti a bude asi chytat i v dalších zápasech, jiného gólmana nemáme,“ uvedl hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Hráli jsme o deseti, ale domácí jsme do ničeho nepustili. Přidali jsme čtvrtý gól a utkání jsme měli ve své moci. Kluky chci pochválit za bojovnost, nechali na hřišti všechno,“ těšilo Svobodu.

Branky: 69. Janouch - 10. Vlasák, 25. Plot, 27., 68. a 82. Čemus (2. z PK). ČK: 49. Hradečný - 36. Šaroch. Poločas: 0:3.

Jíkev – Semice 4:4

„Od začátku bylo patrné, že na sebe narazily dvě mužstva z horních pater tabulky. Začátek nám trochu už tradičně utekl a inkasovali jsme brzy gól. Pak se hra vyrovnala a celý první poločas se to točilo z jedné strany na druhou bez toho, že by měl někdo výrazně navrch. My jsme byli důslední a po vyrovnání na jedna jedna jsme se stále snažili o další branku, což se nám po hlavičce Veselého podařilo. Ve druhém poločase měl navrch soupeř, těžko jsme se prosazovali přes vysoké a pohyblivé hráče Semic a postupně jsme ztráceli půdu pod nohama. I gólově se soupeři podařilo nejdříve vyrovnat a poté dvěma góly v krátkém čase navýšit na 2:4. V tu chvíli to nevypadalo dobře, ale Veselý nám svým druhým gólem vrátil naději a potom, když soupeř sám na gólmana nedal, se v závěru uvolnil Fichtner a neomylně vyrovnal. Asi spravedlivá remíza nakonec, pro nás poučení a zároveň zkušenost, že i když v závěru prohráváš o dva góly, je o co hrát až do konečného hvizdu,“ hodnotil okresní derby předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Foto: Velký den pro sokolečský fotbal, byl po derby nadšený trenér Hlavatý

„Z konečného výsledku jsem trochu zklamaný. Vedli jsme osm minut před koncem o dva góly, a i na takové půdě, jako je Jíkev, jsme to měli udržet. Na druhou stranu jsme v poločase prohrávali. Za náš výkon jsme si určitě nezasloužili prohrát, takže ve výsledku je asi remíza spravedlivá. Musím ale naše kluky pochválit, protože hráli výborně. Oproti minulému týdnu jsme se zvedli o sto procent. Bylo to super, jen mi k tomu chybí ty tři body,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 23. Klimpl, 33. a 81. Veselý, 90. Fichtner – 8. a 76. Vavřík, 65. Kudrna, 78. Jareš. Poločas: 2:1.

Vykáň – Plaňany 5:1

„Utkání začalo kvůli vydatné mu dešti o deset minut později, což více vyhovovalo soupeři, který byl neúnavně soubojový. Měli jsme v prvním poločase mnohé šance, ale vytěžili jen dvě branky. Ve druhém dějství obléhání obrany Plaňan pokračovalo a zaslouženě padly další góly. Jsme bodově stoprocentní, jedeme na vítězné vlně,“ radoval se trenér nováčka z Vykáně Oldřich Pařízek.

Branky: 14. Kočí, 43. Hanzlík, 72. Koubský, 74. Dlouhý, 84. Kölbl – 59. Klucska. Poločas: 2:0.

Velim B – Ostrá 4:2

„Nezlobte se, nechci moc komentovat tenhle zápas. Domnívám se, že máme v soutěži jeden z nejslušnějších týmů, přesto jsme ´vyhráli´ na karty 8:2 na žluté a 2:0 na červené. Myslím, že jsme byli domácím více než vyrovnaným soupeřem. Hráli jsme bojovně a odhodlaně, ale opět jsme se nevyvarovali chyb. Přesto jsme dokázali ve druhé půli průběh zdramatizovat a snížit na 3:2. Dál už raději nebudu pokračovat,“ byl raději stručný trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 38. a 42. Ramšák, 64. Dudek, 86. Kopáček – 66. L. Dozorec, 67. Zápotocký. ČK: 69. Wolf, 73. Pavliš (trenér) – oba Ostrá. Poločas: 2:0.