„Pro nás to byl důležitý zápas, ve kterém jsme získali povinné tři body. Ty jsme udělat museli a splnili jsme povinnost,“ načal hodnocení utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Kdyby to skončilo osm nula, nikdo by se nemohl divit. Kluky musím pochválit, soupeř nemělo vůbec nic, do ničeho jsme ho nepustili a sami jsme měli další šance. Jsme spokojeni, navíc Vlasák dal hattrick. Ještě bych chtěl vyzdvihnout výkon Jecha, který musel jako stoper do brány a podruhé to zvládl,“ těšilo sadského kouče.

„Čekalo nás derby se Sadskou, ale výkon obou mužstev byl spíš na okresní přebor,“ hlesl po utkání asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „Neměli jsme vůbec nic, ploužili se na hřišti. O krok horší před domácími, kteří se ani moc nenadřeli na výhru. Takhle se fotbal nedá hrát, musí se tam dát srdíčko. Děláme strašně moc individuálních chyb a to nás sráží. Víc nemám slov,“ ulevil si Fišer.

Branky: 36., 51. a 78. Vlasák (3. z PK). Poločas: 1:0.

Bílé Podolí – Pátek 1:2

„Všechno se obrátilo proti nám. Nejsme schopni si vypracovat šance ani s posledním Pátkem. Oni nemají venku špatné výsledky, to jsme věděli. Vedli jsme v poločase o gól, ale po naší chybě hned po návratu z kabin hosté vyrovnali a vzápětí dali druhý gól. Padla na nás deka a už to bylo zoufalství. Jsme v tom až po uši, ale musíme věřit. Potřetí jsme doma prohráli a teď jedeme dvakrát ven, takže to není nic jednoduchého,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Oslabený Slovan zaskočil Hlízov. Kouč Linhart ušetří za občerstvení

„Tento zápas šlo o hodně. My jsme potřebovali bodovat a nezůstat na chvostu tabulky. První poločas jsme měli i nějaké náznaky šancí, ale nedokázali jsme je přesně zakončit. Na konci půle prošel Švadlenka přes tři bránící hráče a střelou na zadní tyč nedal našemu brankáři šanci. Druhou půli jsme ale začali skvěle. Domácí obránce si špatně zpracoval míč, dotírající Štok mu balon sebral a přesně zakončil. O pět minut později vymetl šibenici krásnou střelou Stibor. Další vážnější šance jsme si už nevypracovali, ale výsledek jsme si už do konce zápasu pohlídali. Snad nám tato výhra pomůže do dalších zápasu. Je potřeba konečně bodovat doma,“ řekl po utkání stoper Pátku Jaromír Bulíř.

Branky: 43. Švadlenka – 46. Štok, 50. Stibor. Poločas: 1:0.

Ostrá – Vykáň 2:6

„Už ve druhé minutě se ujali hosté vedení parádní střelou. To nás vyburcovalo, byli jsme dostatečně aktivní a dostávali se do šancí. Ještě v první půli jsme zápas otočili. Ve druhém poločase jsme chtěli navázat na výkon z toho prvního, to se nám ale nepodařilo. Kdybychom nějakou z našich šancí ve druhé půli proměnili, asi by byl průběh jiný. Místo toho přišel trest, kdy nám Vykáň během pěti minut vstřelila tři branky. Na to už jsme nedokázali odpovědět. Je to škoda, samotná hra nebyla tak jednoznačná, jak ukazuje výsledek,“ přemýšlel nahlas trenér Ostré Josef Pavliš.

„Pro diváky jistě zajímavé utkání se spoustou šancí na obou stranách. Hlavně domácí po rychle inkasovaném gólu měli po našich ztrátách na útočné polovině, mimo těch v síti, nejméně tři vyložené šance z brejkových situací. Přežili jsme poločas i díky po celé utkání výbornému výkonu brankáře Lásky ´jen´ v poměru 2:1. Druhé dějství borci Vykáně přidali ve všech činnostech a zaslouženě bereme vítězné body. Soupeř však za první část zápasu zaslouží respekt a uznání,“ vysekl poklonu protivníkovi kouč hostující Vykáně Oldřich Pařízek.

Branky: 16. Kukla, 31. L. Dozorec – 2. Vobořil, 53. Koubský, 73. Huráb, 75. Kočí, 78. L. Jarolím, 89. Hanzlík. Poločas: 2:1.

Semice – Velim B 0:0

„Odehrál se velmi kvalitní zápas s velmi kvalitním soupeřem. Myslím si, že obě mužstva podala hodně kvalitní výkon. Bylo to bez větších vyložených šancí, možná jsme měli o něco blíž k vítězství my, ale byla to opět zasloužená remíza. Těší mě, že nás nepřehrála Jíkev ani teď Velim. Jsem rád, že jsme s týmy ze špičky tabulky vyrovnaným soupeřem,“ byl spokojený vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Video, foto: Jen jediný gól. Trefa velimského Jíchy ale byla naprosto lahůdková

Pečky – Jíkev 0:1

„Zápas v Pečkách nám vůbec nevyšel, těší nás snad jen ty tři body. První poločas byl z naší strany ještě dobrý, sice jsme neměli stálou převahu, ale dali jsme si balon a pár šancí si vytvořili. Jediný gól zápasu vstřelil po krásné střele ze střední vzdálenosti Fichtner, když nachytal vyběhnuvšího domácího brankáře na švestkách a přeloboval ho. Druhý poločas ale jako bychom spali a úplně se ze hřiště vytratili. Naštěstí ani soupeř kdovíjak nevynikal a když nedokázal vstřelit gól ani ze situace sám na brankáře, odvezli jsme si všechny body domů. Musím ale uznat, že výkon zejména ve druhém poločase tomu ale vůbec neodpovídal,“ sportovně přiznal Jan Lebduška předseda jíkevského klubu.

Branky: 27. Fichtner. Poločas: 0:1.

Plaňany – Městec Králové 2:1

„Jestli jsme minulý týden brnkali o úplné dno, tak jsme byli ještě na míle daleko tomu dnu, které jsme předvedli tentokrát. Bohužel v tomto rozpoložení nemáme na body. Není moc co hodnotit. Je potřeba to nějak dokopat do přestávky a pak říznout do kádru. Bohužel musím konstatovat, že dvacet sedm let hraji fotbal, ale takhle bídně jsem se ještě necítil. Náš výkon mě parametry čtvrté třídy a možná i spodních pater. Budeme to mít těžké,“ byl hodně zklamaný hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal.

Branky: 50. Motrunich, 55. Čech – 69. Tyl. Poločas: 0:0.